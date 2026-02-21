Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πανέτοιμος να συμμετάσχει σε νέα διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό ο ΠτΔ - «Χάθηκε πολύς χρόνος»

 21.02.2026 - 11:28
Πανέτοιμος να συμμετάσχει σε νέα διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό ο ΠτΔ - «Χάθηκε πολύς χρόνος»

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τονίζει εκ νέου πως είναι πανέτοιμος - ακόμη και την ερχόμενη εβδομάδα - να συμμετάσχει σε νέα διευρυμένη συνάντηση, κατά τη διάρκεια της οποίας θα ανακοινωθεί η άμεση επανέναρξη συνομιλιών.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα "Τα Νέα", ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρει πως χάθηκε πολύς χρόνος, εξαιτίας του γεγονότος ότι επικεφαλής της Τουρκοκυπριακής κοινότητας ήταν ο Ερσίν Τατάρ, με ξεκάθαρη θέση υπέρ της λύσης δύο κρατών. Σημειώνει ότι ο κύριος Τατάρ, αρνείτο ακόμη και μία συνάντηση κοινωνικού χαρακτήρα μαζί του.

Υπογραμμίζει ότι η Λευκωσία επενδύει στο γεγονός ότι πριν από τις λεγόμενος εκλογές στα κατεχόμενα, ο νυν ηγέτης των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Έρχιουρμαν, είχε δηλώσει πολλές φορές πως είναι θιασώτης της λύσης διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας και ότι επιθυμεί επανέναρξη συνομιλιών από έκει που διακόπηκαν το 2017.

Ερωτηθείς εάν τον κλίμα εξομάλυνσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων έχει θετική επίπτωση στο Κυπριακό, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε πως η βελτίωσή τους, δύναται να βοηθήσει στην προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχθηκε ομάδα μελών του Αμερικανικού Κογκρέσου

Η εκατέρωθεν βούληση για περαιτέρω ενίσχυση των ήδη εξαίρετων σχέσεων ανάμεσα σε Κύπρο και ΗΠΑ τονίστηκε κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης με ομάδα μελών του Αμερικανικού Κογκρέσου.

Καλωσορίζοντας τους Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι οι σχέσεις Κύπρου – ΗΠΑ είναι σε υψηλό επίπεδο σε όλους τους τομείς, σημειώνοντας ότι υπάρχει ισχυρή βούληση για περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε τομείς όπως, η άμυνα και η ασφάλεια και ο πολιτικός διάλογος, εκφράζοντας ικανοποίηση για τον στρατηγικό διάλογο που ξεκίνησαν μεταξύ τους οι δύο χώρες.

Αναφέρθηκε ακόμη στην πρόσφατη περιοδεία του σε διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων στην Κύπρο, εκφράζοντας μεγάλη ικανοποίηση για τα αποτελέσματα της περιοδείας αυτής.

Επεσήμανε, επίσης, ότι σχεδιάζει να μεταβεί ξανά στις ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι φέτος θα μεταβεί σε άλλους προορισμούς εντός της χώρας.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ακόμη ότι με τα μέλη του Κογκρέσου θα συζητήσει τις περιφερειακές γεωπολιτικές εξελίξεις, σημειώνοντας ότι η Κύπρος και οι ΗΠΑ έχουν κοινό ενδιαφέρον για την περιοχή και κοινές προκλήσεις.

Υπογράμμισε, εξάλλου, τη σημασία της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, σημειώνοντας ότι μια εκ των βασικών προτεραιοτήτων της είναι να φέρει πιο κοντά τις ΗΠΑ με την ΕΕ.

«Για μας οι διατλαντικοί δεσμοί είναι πολύ σημαντικοί, πολύ σημαντικοί για την ΕΕ, για τον δυτικό κόσμο και προσβλέπω στις συζητήσεις μας», είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, εκφράζοντας ευχαριστίες για τη στήριξη από τη Βουλή των ΗΠΑ, και σημειώνοντας ότι «σε ό,τι αφορά τις σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες και για το τι μπορούμε να κάνουμε μαζί– και αυτή είναι η πολιτική μας βούληση – υπάρχουν τεράστιες προοπτικές».

Από την πλευρά των  Αμερικανών αξιωματούχων αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο σημαντικός ρόλος του Προέδρου της Δημοκρατίας στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων, εκφράζοντας την επιθυμία να συνεχιστούν αυτές οι σχέσεις.

Υπογραμμίστηκε, επίσης, ο ρόλος της Κύπρου στην περιοχή και πόσο σημαντικό είναι για τις ΗΠΑ να έχουν σύμμαχο και φίλο την Κύπρο για την εθνική ασφάλεια και την οικονομία της χώρας τους, ενώ τονίστηκε ο ηγετικός ρόλος του Προέδρου Χριστοδουλίδη στην ΕΕ, αλλά και η σημασία του ρόλου της Κύπρου στη σύνδεση δύσης και ανατολής.

«Είμαστε τυχεροί που είστε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας σε αυτή την εποχή, αλλά ίσως και σε όλες τις εποχές», ανέφεραν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι. 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

