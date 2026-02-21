Έξαλλος ο ΥΠΑΜ για την απώλεια των εκρηκτικών - Αναφορές για ευθύνες και αμέλεια καθήκοντος σε στελέχη της ΕΦ

Μιλώντας στο Πρωινό Δρομολόγιο, ο κύριος Πάλμας είπε ότι εκκρεμεί το άλλο 50% της έρευνας, που αφορά στο ποινικό κομμάτι της υπόθεσης.

Ευχήθηκε η Αστυνομία να βρει την άκρη, ώστε να εντοπιστούν τα 13,5 κιλά της ΤΝΤ, που απωλέσθηκε.

Αναφερόμενος ειδικότερα στο πόρισμα που παραδόθηκε χθες, ο κύριος Πάλμας τόνισε ότι εντοπίζει παραλείψεις, ευθύνες και αμέλεια καθήκοντος, από στελέχη της Εθνικής Φρουράς που έλαβαν μέρος στην άσκηση.

Είπε, επίσης, ότι οι πειθαρχικές κυρώσεις εναντίον των εν λόγω στελεχών, θα αποφασιστούν εσωτερικά, από την Εθνική Φρουρά.

Παράλληλα υπέδειξε πως αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο την κοινή γνώμη, είναι η ποινική έρευνα και η εξεύρεση των εκρηκτικών που απωλέσθηκαν, εξαιτίας της κακής και ερασιτεχνικής συμπεριφοράς κάποιων στελεχών της Εθνικής Φρουράς.

