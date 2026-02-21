Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έξαλλος ο ΥΠΑΜ για την απώλεια των εκρηκτικών - Αναφορές για ευθύνες και αμέλεια καθήκοντος σε στελέχη της ΕΦ

 21.02.2026 - 11:02
Με την κατάθεση του πορίσματος για την απώλεια εκρηκτικών υλών κατά τη διάρκεια άσκησης της Εθνικής Φρουράς, ολοκληρώθηκε η διαδικασία της έρευνας που αφορά στο υπουργείο Άμυνας για το εν λόγω σοβαρό περιστατικό, δήλωσε ο αρμόδιος Υπουργός, Βασίλης Πάλμας.

Μιλώντας στο Πρωινό Δρομολόγιο, ο κύριος Πάλμας είπε ότι εκκρεμεί το άλλο 50% της έρευνας, που αφορά στο ποινικό κομμάτι της υπόθεσης.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Πόρισμα-φωτιά για τα χαμένα εκρηκτικά: Στο κάδρο συγκεκριμένες ευθύνες και παραλείψεις

Ευχήθηκε η Αστυνομία να βρει την άκρη, ώστε να εντοπιστούν τα 13,5 κιλά της ΤΝΤ, που απωλέσθηκε.

Αναφερόμενος ειδικότερα στο πόρισμα που παραδόθηκε χθες, ο κύριος Πάλμας τόνισε ότι εντοπίζει παραλείψεις, ευθύνες και αμέλεια καθήκοντος, από στελέχη της Εθνικής Φρουράς που έλαβαν μέρος στην άσκηση.

Είπε, επίσης, ότι οι πειθαρχικές κυρώσεις εναντίον των εν λόγω στελεχών, θα αποφασιστούν εσωτερικά, από την Εθνική Φρουρά.

Παράλληλα υπέδειξε πως αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο την κοινή γνώμη, είναι η ποινική έρευνα και η εξεύρεση των εκρηκτικών που απωλέσθηκαν, εξαιτίας της κακής και ερασιτεχνικής συμπεριφοράς κάποιων στελεχών της Εθνικής Φρουράς.

ΠΗΓΗ: Riknews.com.cy

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τονίζει εκ νέου πως είναι πανέτοιμος - ακόμη και την ερχόμενη εβδομάδα - να συμμετάσχει σε νέα διευρυμένη συνάντηση, κατά τη διάρκεια της οποίας θα ανακοινωθεί η άμεση επανέναρξη συνομιλιών.

