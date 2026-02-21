Μην το χάσεις! Διάσημο εστιατόριο μετακομίζει στην ορεινή Λεμεσό - Δείτε πότε

Για τρίτη συνεχή χρονιά, η σειρά εκδηλώσεων “Awakening” γιορτάζει το ξύπνημα των αμπελώνων από τη χειμερινή νάρκη.

Για μία μόνο ημέρα, το Salt & Fire μεταφέρει ολόκληρη την κουζίνα και την ομάδα του στο οινοποιείο, προσφέροντας στους καλεσμένους τη σπάνια ευκαιρία να γευματίσουν στην καρδιά του αμπελώνα.

Οι παρευρισκόμενοι θα απολαύσουν ένα sharing μενού που υμνεί την τέχνη του open-fire. Το μενού θα συνοδεύεται από κρασιά του Οινοποιείου Τσιάκκα τα οποία επέλεξε και επιμελήθηκε ο Master Sommelier Σωτήρης Νεοφυτίδης, αναδεικνύοντας τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της περιοχής. Στο sharing μενού περιλαμβάνονται πιάτα όπως: Duck confit και carrot tarte tatin με brioche amazake, jus από καμένα εσπεριδοειδή συνοδευόμενο από Τσιάκκας Βαμβακάδα 2020 - Κόκκινο Ξηρό, Black Angus fillet (USDA Prime) ψημένο στη φωτιά, σερβιρισμένο με τις εμβληματικές triple-cooked πατάτες του εστιατορίου συνοδευόμενο από Αναγέννησης 2021 - Κόκκινο Ξηρό, τελειώνοντας με λευκή σοκολάτα και φράουλες με κουλί από κουμανδαρία Τσιάκκα συνοδευόμενο από Κουμανδαρία Τσιάκκα PDO 2021 - Γλυκό κρασί.

«Το Awakening είναι κάτι παραπάνω από φαγητό και κρασί· είναι η σύνδεση με τη γη», αναφέρει η ομάδα του Salt & Fire. «Μεταφέροντας τη φωτιά μας στον χώρο του Οινοποιείου Τσιάκκας, προσφέρουμε μια εμπειρία όπου ο καπνός της σχάρας και το terroir του κρασιού ενώνονται στην πιο αγνή τους μορφή».

Λεπτομέρειες Εκδήλωσης:

Ημερομηνία: Κυριακή, 8 Μαρτίου 2026

Τοποθεσία: Οινοποιείο Τσιάκκας, Πελένδρι

Ώρες Κρατήσεων (Seatings): 12:30, 13:30, 14:30

Κρατήσεις: Απαραίτητη η προκράτηση μέσω ΛΙΝΚ ΕΔΩ

Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων, συστήνεται η έγκαιρη κράτηση για μία από τις πιο πολυαναμενόμενες οινο-γαστρονομικές συνεργασίες της άνοιξης.

Με πληροφορίες από Checkincyprus