Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΜην το χάσεις! Διάσημο εστιατόριο μετακομίζει στην ορεινή Λεμεσό - Δείτε πότε
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μην το χάσεις! Διάσημο εστιατόριο μετακομίζει στην ορεινή Λεμεσό - Δείτε πότε

 21.02.2026 - 11:23
Μην το χάσεις! Διάσημο εστιατόριο μετακομίζει στην ορεινή Λεμεσό - Δείτε πότε

Αυτό τον Μάρτιο, η πρωτόγονη δύναμη του μαγειρέματος στη φωτιά συναντά την αίγλη της κυπριακής οινοποιίας. Το Salt & Fire ανακοινώνει με υπερηφάνεια το Awakening Vol. 3, μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία που θα πραγματοποιηθεί στο βραβευμένο Οινοποιείο Τσιάκκας στο Πελένδρι, την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026.

Για τρίτη συνεχή χρονιά, η σειρά εκδηλώσεων “Awakening” γιορτάζει το ξύπνημα των αμπελώνων από τη χειμερινή νάρκη.

Για μία μόνο ημέρα, το Salt & Fire μεταφέρει ολόκληρη την κουζίνα και την ομάδα του στο οινοποιείο, προσφέροντας στους καλεσμένους τη σπάνια ευκαιρία να γευματίσουν στην καρδιά του αμπελώνα.

Οι παρευρισκόμενοι θα απολαύσουν ένα sharing μενού που υμνεί την τέχνη του open-fire. Το μενού θα συνοδεύεται από κρασιά του Οινοποιείου Τσιάκκα τα οποία επέλεξε και επιμελήθηκε ο Master Sommelier Σωτήρης Νεοφυτίδης, αναδεικνύοντας τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της περιοχής. Στο sharing μενού περιλαμβάνονται πιάτα όπως: Duck confit και carrot tarte tatin με brioche amazake, jus από καμένα εσπεριδοειδή συνοδευόμενο από Τσιάκκας Βαμβακάδα 2020 - Κόκκινο Ξηρό, Black Angus fillet (USDA Prime) ψημένο στη φωτιά, σερβιρισμένο με τις εμβληματικές triple-cooked πατάτες του εστιατορίου συνοδευόμενο από Αναγέννησης 2021 - Κόκκινο Ξηρό, τελειώνοντας με λευκή σοκολάτα και φράουλες με κουλί από κουμανδαρία Τσιάκκα συνοδευόμενο από Κουμανδαρία Τσιάκκα PDO 2021 - Γλυκό κρασί.

«Το Awakening είναι κάτι παραπάνω από φαγητό και κρασί· είναι η σύνδεση με τη γη», αναφέρει η ομάδα του Salt & Fire. «Μεταφέροντας τη φωτιά μας στον χώρο του Οινοποιείου Τσιάκκας, προσφέρουμε μια εμπειρία όπου ο καπνός της σχάρας και το terroir του κρασιού ενώνονται στην πιο αγνή τους μορφή».

Λεπτομέρειες Εκδήλωσης:

Ημερομηνία: Κυριακή, 8 Μαρτίου 2026

Τοποθεσία: Οινοποιείο Τσιάκκας, Πελένδρι

Ώρες Κρατήσεων (Seatings): 12:30, 13:30, 14:30

Κρατήσεις: Απαραίτητη η προκράτηση μέσω ΛΙΝΚ ΕΔΩ

Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων, συστήνεται η έγκαιρη κράτηση για μία από τις πιο πολυαναμενόμενες οινο-γαστρονομικές συνεργασίες της άνοιξης.

Με πληροφορίες από Checkincyprus

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θρήνος για 27χρονη influencer: Έφυγε από τη ζωή μετά από επιπλοκές αισθητικής επέμβασης - Δείτε φωτογραφίες
Μην το χάσεις! Διάσημο εστιατόριο μετακομίζει στην ορεινή Λεμεσό - Δείτε πότε
VIDEO: Τρελές περιπέτειες για τον ερπετολόγο Γιάννη Αγγελή - Η στιγμή που πιάνει κόμπρα και της δίνει «καυτό» φιλί
VIDEO: Πώς υποψήφιοι κατάφεραν να ξεγελάσουν τον Φειδία - Πότε το ανακάλυψε και τι μέτρα έλαβε
Χαμός στο TikTok: Ο Μητσοτάκης χορεύει «JALLA» και γίνεται VIRAL
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή η Χρύσια Παπαλεοντίου - Ήταν μόνο 46 χρονών - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Χειροπέδες σε 21χρονο - Εμπλοκή σε υποθέσεις ναρκωτικών και εμπρησμού

 21.02.2026 - 11:17
Επόμενο άρθρο

Πανέτοιμος να συμμετάσχει σε νέα διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό ο ΠτΔ - «Χάθηκε πολύς χρόνος»

 21.02.2026 - 11:28
Πανέτοιμος να συμμετάσχει σε νέα διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό ο ΠτΔ - «Χάθηκε πολύς χρόνος»

Πανέτοιμος να συμμετάσχει σε νέα διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό ο ΠτΔ - «Χάθηκε πολύς χρόνος»

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τονίζει εκ νέου πως είναι πανέτοιμος - ακόμη και την ερχόμενη εβδομάδα - να συμμετάσχει σε νέα διευρυμένη συνάντηση, κατά τη διάρκεια της οποίας θα ανακοινωθεί η άμεση επανέναρξη συνομιλιών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πανέτοιμος να συμμετάσχει σε νέα διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό ο ΠτΔ - «Χάθηκε πολύς χρόνος»

Πανέτοιμος να συμμετάσχει σε νέα διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό ο ΠτΔ - «Χάθηκε πολύς χρόνος»

  •  21.02.2026 - 11:28
Αφθώδης πυρετός: Αυτό είναι το επικρατέστερο σενάριο για την μετάδοση του στη Λάρνακα - Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμβολιασμών

Αφθώδης πυρετός: Αυτό είναι το επικρατέστερο σενάριο για την μετάδοση του στη Λάρνακα - Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμβολιασμών

  •  21.02.2026 - 10:16
Έξαλλος ο ΥΠΑΜ για την απώλεια των εκρηκτικών - Αναφορές για ευθύνες και αμέλεια καθήκοντος σε στελέχη της ΕΦ

Έξαλλος ο ΥΠΑΜ για την απώλεια των εκρηκτικών - Αναφορές για ευθύνες και αμέλεια καθήκοντος σε στελέχη της ΕΦ

  •  21.02.2026 - 11:02
VIDEO: Πώς υποψήφιοι κατάφεραν να ξεγελάσουν τον Φειδία - Πότε το ανακάλυψε και τι μέτρα έλαβε

VIDEO: Πώς υποψήφιοι κατάφεραν να ξεγελάσουν τον Φειδία - Πότε το ανακάλυψε και τι μέτρα έλαβε

  •  21.02.2026 - 10:53
Στιγμές τρόμου για 31χρονο: Οδήγησε το αυτοκίνητο του σε αδιέξοδο και νεαροί του έριξαν πέτρες και κροτίδα - Διέφυγε πεζός

Στιγμές τρόμου για 31χρονο: Οδήγησε το αυτοκίνητο του σε αδιέξοδο και νεαροί του έριξαν πέτρες και κροτίδα - Διέφυγε πεζός

  •  21.02.2026 - 09:13
Χειροπέδες σε λογίστρια και σε υπάλληλο πρακτορείου στοιχημάτων - «Τσέπωσαν» χιλιάδες ευρώ από εταιρείες

Χειροπέδες σε λογίστρια και σε υπάλληλο πρακτορείου στοιχημάτων - «Τσέπωσαν» χιλιάδες ευρώ από εταιρείες

  •  21.02.2026 - 08:47
Στην κουζίνα και πάλι ο Νεκτάριος! Τι έφτιαξε αυτή τη φορά - «Η πόρτα μας είναι ανοιχτή» - Δείτε φωτογραφίες

Στην κουζίνα και πάλι ο Νεκτάριος! Τι έφτιαξε αυτή τη φορά - «Η πόρτα μας είναι ανοιχτή» - Δείτε φωτογραφίες

  •  21.02.2026 - 08:25
Eurovision Young Musicians 2026: Αυτός είναι ο 18χρονος που θα μας εκπροσωπήσει - Δείτε φωτογραφία

Eurovision Young Musicians 2026: Αυτός είναι ο 18χρονος που θα μας εκπροσωπήσει - Δείτε φωτογραφία

  •  21.02.2026 - 12:00

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα