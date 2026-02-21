Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Σάββατο 21 Φεβρουαρίου - Πείτε τους να ζήσουν

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο 21 Φεβρουαρίου, γιορτάζουν τα εξής ονόματα: Βερούλιος, Φελίσιος, Σεκουνδίνος, Σιρίκιος, Σέρβουλος, Φορτουνάτος, Σατουρνίνος.

Αν έχετε κάποιον αγαπημένο με αυτά τα ονόματα, μην ξεχάσετε να του ευχηθείτε!

Οι Άγιοι που τιμά σήμερα η Εκκλησία

Άγιος Ευστάθιος – Αρχιεπίσκοπος Αντιοχείας

Ο Άγιος Ευστάθιος γεννήθηκε το 260 μ.Χ., πιθανότατα στη Σίδη της Παμφυλίας, και αναδείχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες θεολογικές προσωπικότητες του 4ου αιώνα.

Αρχικά διακόνησε ως Επίσκοπος Βεροίας στη Συρία και συμμετείχε ενεργά στην Α’ Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας. Το 323 μ.Χ. εξελέγη Αρχιεπίσκοπος Αντιοχείας και υπερασπίστηκε με σθένος το ορθόδοξο δόγμα απέναντι στην αίρεση του Αρείου.

Ωστόσο, οι Αρειανοί τον κατηγόρησαν άδικα και τον εξόρισαν στην Τραϊανούπολη Θράκης, όπου και κοιμήθηκε το 360 μ.Χ. Χρόνια αργότερα, η Εκκλησία αποκατέστησε την αλήθεια και αναγνώρισε την αγιότητά του. Το 482 μ.Χ. μετέφεραν τα ιερά του λείψανα στην Αντιόχεια.

Όσιος Τιμόθεος ο εν Συμβόλοις

Ο Όσιος Τιμόθεος έζησε ασκητικά από νεαρή ηλικία. Ξεχώρισε για την καθαρότητα βίου, την απλότητα και τη βαθιά ταπείνωσή του.

Δεν επεδίωξε προβολή ούτε καυχήθηκε για τη νηστεία και την άσκησή του. Αντιθέτως, έκρινε αυστηρά τον εαυτό του και αντιμετώπιζε τους άλλους με επιείκεια. Για την αρετή του, ο Θεός τού χάρισε το χάρισμα των ιάσεων. Κοιμήθηκε ειρηνικά σε βαθιά γεράματα.

Άγιος Ιωάννης Γ΄ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

Ο Ιωάννης Γ’ καταγόταν από την Αντιόχεια και σπούδασε νομικά πριν ακολουθήσει τον μοναχικό βίο. Στις 15 Απριλίου 565 μ.Χ. εξελέγη Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.

Κατά τη δωδεκαετή πατριαρχία του εργάστηκε για την ενότητα της Εκκλησίας. Με δική του προτροπή, ο αυτοκράτορας Ιουστίνος Β’ έστειλε αντιπροσωπεία στην Αίγυπτο για να κατευνάσει τις θεολογικές έριδες. Κοιμήθηκε το 577 μ.Χ., αφήνοντας σημαντική παρακαταθήκη.

Άγιος Ζαχαρίας Πατριάρχης Ιεροσολύμων

Ο Άγιος Ζαχαρίας εξελέγη Πατριάρχης Ιεροσολύμων το 609 μ.Χ. και βίωσε δραματικές στιγμές όταν οι Πέρσες κατέλαβαν την Ιερουσαλήμ το 614 μ.Χ. και τον οδήγησαν αιχμάλωτο στην Περσία.

Από εκεί έστειλε επιστολές ενίσχυσης προς το ποίμνιό του. Μετά τη νίκη του αυτοκράτορα Ηρακλείου, επέστρεψε θριαμβευτικά μεταφέροντας τον Τίμιο Σταυρό. Κοιμήθηκε το 632 μ.Χ.

Άγιος Γεώργιος Επίσκοπος Αμάστριδος

Ο Άγιος Γεώργιος, μετά από ασκητική ζωή, εξελέγη Επίσκοπος Αμάστριδος. Διακόνησε με αυταπάρνηση, στήριξε ορφανά και χήρες και φρόντισε για τη διαγραφή χρεών φτωχών οικογενειών.

Η Εκκλησία τον τίμησε και για το χάρισμα της θαυματουργίας. Κοιμήθηκε το 805 μ.Χ.

Άγιος Μαξιμιανός Αρχιεπίσκοπος Ραβέννης

Ο Άγιος Μαξιμιανός γεννήθηκε το 498 μ.Χ. και χειροτονήθηκε Αρχιεπίσκοπος Ραβέννας το 546 μ.Χ. Συνέδεσε το όνομά του με τα λαμπρά μνημεία της Ραβέννας, εγκαινιάζοντας βασιλικές όπως του Αγίου Βιταλίου και του Αγίου Απολλιναρίου.

Άφησε έντονο πολιτιστικό και εκκλησιαστικό αποτύπωμα μέχρι την κοίμησή του το 556 μ.Χ.

Εορτολόγιο 21 Φεβρουαρίου: Μνήμη Μαρτύρων και Οσίων

Η Εκκλησία τιμά επίσης τους Οσίους Ανδρέα και Ανατόλιο, μαθητές του Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, καθώς και τους Αγίους Μάρτυρες Βερούλιο, Σεκουνδίνο, Σιρίκιο, Φελίσιο, Σέρβουλο, Σατουρνίνο και Φορτουνάτο, που μαρτύρησαν στην Αφρική.

Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου εν Κοζελσλάνσκ (Ρωσία)

Η θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου μεταφέρθηκε από την Ιταλία στη Ρωσία τον 18ο αιώνα και φυλάσσεται σήμερα σε μονή του Κιέβου, αποτελώντας σημείο αναφοράς για χιλιάδες πιστούς.

Άγιος Γεώργιος επίσκοπος Αμάστριδος

Το Εορτολόγιο τιμά σήμερα μια σπουδαία εκκλησιαστική μορφή του 9ου αιώνα, τον Άγιο Γεώργιο Επίσκοπο Αμάστριδος, έναν ποιμένα που συνέδεσε το όνομά του με την κοινωνική προσφορά και την έμπρακτη αγάπη.

Από την Κρώμνη στην ασκητική ζωή

Ο Άγιος Γεώργιος γεννήθηκε στην Κρώμνη της Αμάστριδος από ευσεβείς γονείς, τον Θεόδωρο και τη Μεγεθώ. Από νεαρή ηλικία έδειξε κλίση στη γνώση και την πνευματική καλλιέργεια.

Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του, επέλεξε συνειδητά τον δρόμο της άσκησης. Μετέβη στο όρος της Συρικής, όπου μαθήτευσε κοντά σε έμπειρο Γέροντα ασκητή και έλαβε το αγγελικό σχήμα. Μετά την κοίμηση του πνευματικού του πατέρα, συνέχισε την ασκητική του πορεία στη Βόνυσα της Ακαρνανίας, εμβαθύνοντας ακόμη περισσότερο στη μοναχική πολιτεία.

Η εκλογή σε Επίσκοπο Αμάστριδος

Όταν χήρεψε ο επισκοπικός θρόνος της Αμάστριδος, η Εκκλησία αναγνώρισε τις αρετές, τη σύνεση και το ήθος του. Έτσι, τον εξέλεξε ποιμένα της τοπικής Εκκλησίας.

Η χειροτονία του πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί ξεκίνησε μια ποιμαντική διακονία με ουσία και πράξη. Δεν περιορίστηκε στα διοικητικά καθήκοντα· αντίθετα, στάθηκε δίπλα στον κλήρο και στον λαό με πατρική φροντίδα.

Κοινωνική δράση και θαυματουργία

Ο Άγιος Γεώργιος έθεσε στο επίκεντρο της διακονίας του τους αδύναμους. Προστάτευσε ορφανά και χήρες, φρόντισε για τη διατροφή των φτωχών και εργάστηκε για την απαλλαγή πολλών από τα βάρη των χρεών τους.

Παράλληλα, η οσιακή του ζωή έγινε πηγή χάριτος. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, ο Θεός τον αξίωσε του χαρίσματος της θαυματουργίας, επιβεβαιώνοντας την αγιότητα του βίου του.

Η κοίμηση και η τιμή της μνήμης του

Ο Άγιος Γεώργιος κοιμήθηκε ειρηνικά το έτος 805 μ.Χ., αφήνοντας πίσω του φωτεινό παράδειγμα ποιμαντικής ευθύνης και κοινωνικής ευαισθησίας.

Η μνήμη του τιμάται σήμερα, ενώ επαναλαμβάνεται και στις 25 Οκτωβρίου, όπως καταγράφει το Εορτολόγιο.