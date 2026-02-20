Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μαθητές πέταξαν φιάλη νερού στον οδηγό: Το σχολικό δρομολόγιο επιστρέφει, αλλά υπό αυστηρές προϋποθέσεις!

 20.02.2026 - 23:15
Μαθητές πέταξαν φιάλη νερού στον οδηγό: Το σχολικό δρομολόγιο επιστρέφει, αλλά υπό αυστηρές προϋποθέσεις!

Το σχολικό δρομολόγιο προς την Τεχνική Σχολή Πόλης Χρυσοχούς αναμένεται να επαναρχίσει την Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την Επιθεωρήτρια Μέσης Εκπαίδευσης Πάφου Κατερίνα Βλαδίμηρου. Το δρομολόγιο είχε διακοπεί μετά από περιστατικό την περασμένη εβδομάδα, όταν κατά τη διάρκεια της διαδρομής, μαθητές φέρονται να πέταξαν φιάλη νερού στα πόδια του οδηγού την ώρα που το λεωφορείο βρισκόταν εν κινήσει.

Ο οδηγός, μετά το συμβάν, σταμάτησε και ακινητοποίησε το λεωφορείο, αποβιβάζοντας τους μαθητές στην Τσάδα. Έκτοτε, το δρομολόγιο έχει διακοπεί.

Η κ. Βλαδίμηρου δήλωσε πως οι μαθητές και οι μαθήτριες που χρησιμοποιούν σχολικά λεωφορεία από και προς το σχολείο τους «πρέπει να αντιληφθούν ότι πρέπει να έχουν σωστή συμπεριφορά, που να διασφαλίζει την ασφάλεια τους και την διαδρομή τους προς και από το σχολείο».

Πρόσθεσε επίσης πως κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς υπήρξαν παρόμοια περιστατικά, εντοπίστηκαν οι μαθητές και μέσα από παιδαγωγικό διάλογο έγιναν οι απαραίτητες συστάσεις προς αυτούς.

Η ταλαιπωρία που υφίσταντο τα παιδιά με την διακοπή της διαδρομής είναι, όπως είπε, «αποτέλεσμα της δικής τους συμπεριφοράς». Η κ. Βλαδίμηρου κατέληξε, λέγοντας πως το στοίχημα είναι να επιδεικνύουν οι μαθητές και μαθήτριες συμπεριφορά που δεν αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλειά τους

