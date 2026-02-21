Themasports lifenewscy
Φορτίο 200.000 βαρελιών με ρωσικά καύσιμα προχώρησε σε μεταφόρτωση ανοιχτά της Κύπρου - Σε δοκιμασία οι κυρώσεις Τραμπ

 21.02.2026 - 07:48
Φορτίο 200.000 βαρελιών με ρωσικά καύσιμα προχώρησε σε μεταφόρτωση ανοιχτά της Κύπρου - Σε δοκιμασία οι κυρώσεις Τραμπ

Δεξαμενόπλοιο που φέρεται να μεταφέρει ρωσικά καύσιμα κατευθύνεται προς την Κούβα, θέτοντας σε δοκιμασία το καθεστώς του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που η νησιωτική χώρα αντιμετωπίζει οξεία ενεργειακή κρίση.

Το δεξαμενόπλοιο Sea Horse αναμένεται να φτάσει στις αρχές Μαρτίου, μεταφέροντας καύσιμα για την ηλεκτροπαραγωγή και τις μεταφορές, σύμφωνα με το Bloomberg.

Φορτίο 200.000 βαρελιών και μεταφόρτωση ανοιχτά της Κύπρου

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ναυτιλιακών δεδομένων Kpler Ltd., το Sea Horse μετέφερε το φορτίο έπειτα από μεταφόρτωση από πλοίο σε πλοίο ανοιχτά της Κύπρου. Ο επικεφαλής αναλυτής πετρελαίου της εταιρείας, Ματ Σμιθ, εκτιμά ότι το πλοίο μεταφέρει σχεδόν 200.000 βαρέλια ρωσικού gasoil, δηλαδή καυσίμου τύπου ντίζελ που χρησιμοποιείται ευρέως στις μεταφορές και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Κούβα, η οποία δεν διαθέτει σημαντική εγχώρια παραγωγή πετρελαίου, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές καυσίμων ή αργού πετρελαίου για τη λειτουργία των διυλιστηρίων της.

Αβεβαιότητα για τη διάσπαση του αμερικανικού αποκλεισμού

Παραμένει ασαφές εάν το Sea Horse θα καταφέρει να παρακάμψει τον αμερικανικό αποκλεισμό, στο πλαίσιο του οποίου έχουν ήδη κατασχεθεί τουλάχιστον εννέα πλοία που εμπλέκονταν στη μεταφορά πετρελαίου υπό καθεστώς κυρώσεων.

Η Ρωσία βρίσκεται αντιμέτωπη με ενισχυμένες διεθνείς κυρώσεις λόγω του τετραετούς πολέμου στην Ουκρανία, ενώ οι ΗΠΑ και ευρωπαϊκές χώρες έχουν εντείνει τις κινήσεις για την κατάσχεση δεξαμενόπλοιων του λεγόμενου «σκιώδους στόλου», ο οποίος συμβάλλει στη διακίνηση πετρελαίου που υπόκειται σε κυρώσεις.

Κατακόρυφη πτώση της διαθέσιμης ηλεκτρικής ενέργειας

Η παρουσία των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Καραϊβική έχει περιορίσει σημαντικά τις ροές πετρελαίου προς την Κούβα. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το δεξαμενόπλοιο Ocean Mariner, που χρησιμοποιείται συχνά για τη μεταφορά καυσίμων στην Κούβα, άλλαξε πορεία και δηλώνει πλέον ως τελικό προορισμό τις Μπαχάμες, σύμφωνα με τα δεδομένα κινήσεων πλοίων.

Το πλοίο, που μετέφερε 30.000 βαρέλια ντίζελ, είχε φορτώσει στο κολομβιανό λιμάνι Μπαρανκίγια, σύμφωνα με ναυτιλιακή έκθεση που επικαλείται το Bloomberg.

Η ενεργειακή κατάσταση στην Κούβα έχει επιδεινωθεί δραματικά. Η διαθέσιμη ηλεκτρική ισχύς έχει μειωθεί από την αρχή του έτους, ενώ δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι ο φωτισμός τη νύχτα έχει υποχωρήσει έως και 50%, αποτυπώνοντας τη δυσκολία της χώρας να διατηρήσει σταθερή ηλεκτροδότηση.

Τον Ιανουάριο, η Κούβα δεν έλαβε καθόλου πετρέλαιο για πρώτη φορά εδώ και μία δεκαετία, εξέλιξη που επιτείνει τις πιέσεις στην οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

