Η Βρετανία μπλοκάρει την χρήση αεροπορικών βάσεων για την επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν

Σύμφωνα με το CNNi, η απόρριψη έγινε γιατί η χρήση των βάσεων θα μπορούσε να παραβιάσει το διεθνές δίκαιο, σύμφωνα με πολλαπλά δημοσιεύματα σε βρετανικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται κυβερνητικές πηγές.

Σύμφωνα με τους Times του Λονδίνου, οι οποίοι πρώτοι ανέφεραν τη διαφωνία σχετικά με την πρόσβαση στις αεροπορικές βάσεις, ο Στάρμερ αρνήθηκε τη χρήση της RAF Fairford στην Αγγλία και του Ντιέγκο Γκαρσία - του βρετανικού υπερπόντιου εδάφους στον Ινδικό Ωκεανό - για οποιαδήποτε επίθεση στο Ιράν.

Οι δύο βάσεις χρησιμεύουν εδώ και καιρό ως κρίσιμοι κόμβοι των ΗΠΑ για στρατιωτικές επιχειρήσεις μεγάλης εμβέλειας, με το Ντιέγκο Γκαρσία να αποτελεί βασικό αεροδρόμιο για τον στόλο βαρέων βομβαρδιστικών των ΗΠΑ.

Οι Times αναφέρουν ότι η Βρετανία ανησυχεί ότι το να επιτραπεί στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις «θα αποτελούσε παραβίαση του διεθνούς δικαίου, το οποίο δεν κάνει διάκριση μεταξύ ενός κράτους που εκτελεί την επίθεση και εκείνων που υποστηρίζουν εάν οι τελευταίοι έχουν “γνώση των συνθηκών της διεθνώς παράνομης πράξης”».

Οι Times επικαλέστηκαν κυβερνητικές πηγές του Ηνωμένου Βασιλείου. Το BBC, η Guardian και η Telegraph δημοσίευσαν επίσης στη συνέχεια τις δικές τους αναφορές σχετικά με το μπλοκάρισμα της πρόσβασης στις βάσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, επικαλούμενες πηγές.

Το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου αρνήθηκε να σχολιάσει αυτά που χαρακτήρισε ως « επιχειρησιακά ζητήματα. «Υπάρχει μια πολιτική διαδικασία σε εξέλιξη μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, την οποία υποστηρίζει το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να είναι σε θέση να αναπτύξει πυρηνικά όπλα και η προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια στην περιοχή», δήλωσε ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Τα αμερικανικά αιτήματα για χρήση βρετανικών βάσεων για επιχειρησιακούς σκοπούς ιστορικά εξετάζονται κατά περίπτωση, με ακριβή κριτήρια να μην τηρούνται για λόγους ασφαλείας βάσει μακροχρόνιων συμφωνιών.

«Όλες οι αποφάσεις σχετικά με το εάν θα εγκριθεί η χρήση στρατιωτικών βάσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο από ξένα κράτη για επιχειρησιακούς σκοπούς λαμβάνουν υπόψη τη νομική βάση και την πολιτική συγκυρία για οποιαδήποτε προτεινόμενη δραστηριότητα», έγραψε ο Υπουργός Βετεράνων Αλ Καρνς απαντώντας σε ερωτήσεις του ανεξάρτητου Βρετανού βουλευτή Τζέρεμι Κόρμπιν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Ιανουαρίου στο UK Defence Journal.

Ο Στάρμερ και ο Τραμπ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία το βράδυ της Τρίτης. Την επόμενη μέρα, ο Τραμπ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, απέσυρε την υποστήριξή του σε μια συμφωνία που θα έδινε την κυριαρχία επί των Νήσων Τσάγκος, της αλυσίδας του Ινδικού Ωκεανού που φιλοξενεί την κοινή Ναυτική Υποστήριξη ΗΠΑ-Βρετανίας Ντιέγκο Γκαρσία, στον Μαυρίκιο με αντάλλαγμα 99ετή μίσθωση της στρατιωτικής βάσης.

Τα νησιά Τσάγκος, η βάση Ντιέγκο Γκαρσία και η αποαποικιοποίηση

Η Βρετανία είχε χωρίσει τα Νησιά Τσάγκος από τον Μαυρίκιο πριν η αποικία αυτή αποκτήσει την ανεξαρτησία της, κάτι που έχει αποτελέσει πηγή διπλωματικών τριβών καθώς και πολλαπλών νομικών μαχών με τους ντόπιους που εκδιώχθηκαν. Το 2019, το Διεθνές Δικαστήριο αποφάσισε ότι η Βρετανία πρέπει να επιστρέψει τα νησιά «το συντομότερο δυνατό», ώστε να μπορέσουν να αποαποικιοποιηθούν.

Έκτοτε, μια συμφωνία για την επιστροφή τους περνάει από τα κανάλια της βρετανικής κυβέρνησης, με το Λονδίνο να υποστηρίζει ότι ένας συμβιβασμός μίσθωσης θα απέτρεπε περαιτέρω δαπανηρές και πιθανώς μάταιες νομικές μάχες, διατηρώντας παράλληλα τη στρατιωτική πρόσβαση στον Ινδικό Ωκεανό.

Αφού αρχικά αντιτάχθηκε στη συμφωνία Ηνωμένου Βασιλείου-Μαυρικίου, ο Τραμπ στις αρχές Φεβρουαρίου δήλωσε ότι ήταν το «καλύτερο» που μπορούσε να κάνει η Βρετανία υπό τις περιστάσεις.

Καθώς όμως οι ΗΠΑ αυξάνουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή για μια πιθανή επίθεση στο Ιράν, ο Τραμπ άλλαξε πορεία, λέγοντας σε μια ανάρτηση στο Truth Social ότι ο Στάρμερ «κάνει ένα μεγάλο λάθος» συμφωνώντας στη συμφωνία μίσθωσης με τον Μαυρίκιο.

«Ο Πρωθυπουργός Στάρμερ χάνει τον έλεγχο αυτού του σημαντικού νησιού λόγω ισχυρισμών οντοτήτων που δεν ήταν γνωστές στο παρελθόν. Κατά τη γνώμη μας, είναι φανταστικοί», ανέφερε η ανάρτηση του Τραμπ.

Μόλις μια μέρα νωρίτερα, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ εξέδωσε μια δήλωση λέγοντας εν μέρει ότι η Ουάσινγκτον «υποστηρίζει την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να προχωρήσει με τη συμφωνία του με τον Μαυρίκιο».

Ερωτηθείσα για την ασυμφωνία μεταξύ της ανάρτησης στο Truth Social και της δήλωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ, δήλωσε ότι η ανάρτηση του προέδρου θα πρέπει να θεωρηθεί ως η «πολιτική» της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο ρόλος της Ντιέγκο Γκαρσία και της RAF Fairford