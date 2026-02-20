Themasports lifenewscy
Βρετανία: Η κυβέρνηση εξετάζει πιθανότητα διαγραφής Άντριου από σειρά διαδοχής
ΔΙΕΘΝΗ

Βρετανία: Η κυβέρνηση εξετάζει πιθανότητα διαγραφής Άντριου από σειρά διαδοχής

 20.02.2026 - 23:38
Βρετανία: Η κυβέρνηση εξετάζει πιθανότητα διαγραφής Άντριου από σειρά διαδοχής

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι επικοινωνεί με πρώην σωματοφύλακες που εργάστηκαν για τον αδελφό του βασιλιά Καρόλου, Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ, προτρέποντας όποιους έχουν πληροφορίες για σεξουαλικά αδικήματα που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπστιν να τις αναφέρουν στις αρχές.

Ο πρώην πρίγκιπας συνελήφθη την Πέμπτη, ανήμερα των 66ων γενεθλίων του, με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος, καθώς υπάρχουν υποψίες ότι έστελνε απόρρητα κυβερνητικά έγγραφα στον χρηματιστή, όταν ήταν εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στο πλαίσιο μιας ξεχωριστής έρευνας, η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι ταυτοποιεί και επικοινωνεί με πρώην και νυν μέλη του προσωπικού ασφαλείας που ίσως να συνεργάστηκαν στενά με τον Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ.

«Τους ζητήθηκε να σκεφθούν προσεκτικά αν κάτι που είδαν ή άκουσαν κατά την περίοδο που ήταν στην υπηρεσία του μπορεί να σχετίζεται με τις συνεχιζόμενες έρευνές μας και να μοιραστούν οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να μας βοηθήσει» ανέφερε η αστυνομία.

Ο πρώην πρίγκιπας αρνείται ότι διέπραξε οτιδήποτε επιλήψιμο στο πλαίσιο της σχέσης του με τον Έπστιν, έναν καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία ο οποίος αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019. Το 2022 ο Άντριου προχώρησε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με τη Βιρτζίνια Τζιουφρέ, που τον κατηγορούσε ότι την κακοποίησε σεξουαλικά όταν ήταν έφηβη, σε ιδιοκτησίες που ανήκαν στον Έπστιν ή σε συνεργάτες του. Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης η Τζιουφρέ έλαβε περίπου 12 εκατομμύρια στερλίνες από τον Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ, ο οποίος ωστόσο αρνείται ότι τη συνάντησε ποτέ.

Η αστυνομία του Λονδίνου έχει ήδη εξετάσει καταγγελίες για διακίνηση ανθρώπων για σεξουαλικούς σκοπούς και αποφάσισε το 2016 να μην ξεκινήσει ποινική έρευνα. Η απόφαση αυτή επανεξετάστηκε στη συνέχεια τρεις φορές και, μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει κάποια επίσημη έρευνα για το θέμα αυτό.

Η σημερινή ανακοίνωση ανέφερε ότι, υπό το φως των νέων εγγράφων που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την αμερικανική κυβέρνηση σχετικά με την υπόθεση Έπστιν, η αστυνομία ερευνά αν τα αεροδρόμια του Λονδίνου χρησιμοποιήθηκαν από τον χρηματιστή για να διευκολύνουν τη διακίνηση ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση.

Τη διαγραφή του Άντριου από τη σειρά διαδοχής εξετάζει η κυβέρνηση

Η βρετανική κυβέρνηση θα εξετάσει το ενδεχόμενο να προωθήσει ένα νομοσχέδιο με το οποίο θα διαγραφεί το όνομα του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ από τη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου, αφού ολοκληρωθεί η αστυνομική έρευνα για τους δεσμούς του με τον Έπστιν, ανέφερε ένας αξιωματούχος.

Για οποιαδήποτε αλλαγή στη σειρά διαδοχής θα χρειαστεί να γίνουν διαβουλεύσεις και να ληφθεί η σύμφωνη γνώμη των άλλων χωρών στις οποίες ο βασιλιάς Κάρολος, ο αδελφός του Άντριου, είναι αρχηγός του κράτους, είπε ο αξιωματούχος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Ο Άντριου σήμερα είναι όγδοος στη σειρά διαδοχής.

Συνεχίζεται η έρευνα στο Γουίνδσορ

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεση, αστυνομικοί της Κοιλάδας του Τάμεση ερεύνησαν το Γουντ Φαρμ, στο κτήμα Σάντριγχαμ του βασιλιά στο Νόρφολκ της ανατολικής Αγγλίας, όπου ζει σήμερα το Άντριου, ενώ αξιωματικοί ψάχνουν ακόμη στην πρώην έπαυλή του, στο Γουίνδσορ.

Αν και η σύλληψή του σημαίνει ότι η αστυνομία έχει εύλογους λόγους να πιστεύει ότι διαπράχθηκε κάποιο αδίκημα, δεν του έχει ασκηθεί δίωξη.

Μια καταδίκη για παράβαση καθήκοντος μπορεί να επιφέρει ποινή ακόμη και ισοβίων δεσμών. Για οποιαδήποτε έρευνα πάντως θα χρειαστούν μήνες αφού η αστυνομία θα πρέπει κατά πάσα πιθανότητα να συνεργαστεί με τη βρετανική κυβέρνηση, τις πρεσβείες της σε όλον τον κόσμο και τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ για να βρει όσα ενοχοποιητικά αρχεία υπάρχουν ακόμη.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Αναστάτωση στα Λειβάδια: Είναι ασφαλές το χαλούμι μετά το κρούσμα αφθώδους πυρετού;

 20.02.2026 - 21:42
Κύπρος και Αυστραλία πιο κοντά από ποτέ: Τι αποκάλυψε ο Χριστοδουλίδης για τη στήριξη στο Κυπριακό και τις νέες ευκαιρίες συνεργασίας

Κύπρος και Αυστραλία πιο κοντά από ποτέ: Τι αποκάλυψε ο Χριστοδουλίδης για τη στήριξη στο Κυπριακό και τις νέες ευκαιρίες συνεργασίας

Η Κύπρος εκφράζει τη βαθιά εκτίμησή της για την στάση αρχών της Αυστραλίας στο Κυπριακό και τη διαρκή υποστήριξή της στην κυριαρχία, την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, την Παρασκευή, κατά την παρουσίαση των διαπιστευτηρίων της νέας Ύπατης Αρμοστή της Κοινοπολιτείας της Αυστραλίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, Emily Louise Pugin.

