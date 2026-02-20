Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Φειδίας Παναγιώτου: Εδωσε τελεσίγραφο - «Μέχρι απόψε τα μεσάνυχτα η τελευταία ευκαιρία να βάλεις υποψηφιότητα» με την Αμεση Δημοκρατία

 20.02.2026 - 19:20
Φειδίας Παναγιώτου: Εδωσε τελεσίγραφο - «Μέχρι απόψε τα μεσάνυχτα η τελευταία ευκαιρία να βάλεις υποψηφιότητα» με την Αμεση Δημοκρατία

Ξεκίνησε ήδη η ανοιχτή συνάντηση του κόμματος Άμεση Δημοκρατία Κύπρου, η οποία πραγματοποιείται σήμερα, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, στην αίθουσα "Discovery Hall" του Πανεπιστημίου Λευκωσίας – UNIC.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή σε όλους, τόσο σε εν δυνάμει υποψήφιους του κόμματος όσο και σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται να ενημερωθεί για τις θέσεις και τις δράσεις του.

Ο Φειδίας Παναγιώτου ανακοίνωσε ότι απόψε τα μεσάνυχτα δεν θα υπάρχει δυνατότητα νέας δήλωσης συμμετοχής στις Βουλευτικές.

ΠτΔ: Σημαντική για επανέναρξη διαπραγματεύσεων η αλληλεγγύη εταίρων

Στην προσπάθεια για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με στόχο μια διαρκή και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, με βάση μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως ορίζεται από το πλαίσιο του ΟΗΕ και τις αξίες και αρχές της ΕΕ, η αλληλεγγύη εταίρων όπως η Ισπανία είναι πολύ σημαντική, δήλωσε την Παρασκευή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την παρουσίαση των διαπιστευτηρίων της νέας Πρέσβειρας του Βασιλείου της Ισπανίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, Mercedes Alonso Frayle.

