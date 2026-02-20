Φειδίας Παναγιώτου: Εδωσε τελεσίγραφο - «Μέχρι απόψε τα μεσάνυχτα η τελευταία ευκαιρία να βάλεις υποψηφιότητα» με την Αμεση Δημοκρατία

Ξεκίνησε ήδη η ανοιχτή συνάντηση του κόμματος Άμεση Δημοκρατία Κύπρου, η οποία πραγματοποιείται σήμερα, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, στην αίθουσα "Discovery Hall" του Πανεπιστημίου Λευκωσίας – UNIC.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή σε όλους, τόσο σε εν δυνάμει υποψήφιους του κόμματος όσο και σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται να ενημερωθεί για τις θέσεις και τις δράσεις του.

Ο Φειδίας Παναγιώτου ανακοίνωσε ότι απόψε τα μεσάνυχτα δεν θα υπάρχει δυνατότητα νέας δήλωσης συμμετοχής στις Βουλευτικές.