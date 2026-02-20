Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΑναστάτωση στα Λειβάδια: Είναι ασφαλές το χαλούμι μετά το κρούσμα αφθώδους πυρετού;
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναστάτωση στα Λειβάδια: Είναι ασφαλές το χαλούμι μετά το κρούσμα αφθώδους πυρετού;

 20.02.2026 - 21:42
Αναστάτωση στα Λειβάδια: Είναι ασφαλές το χαλούμι μετά το κρούσμα αφθώδους πυρετού;

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες μετά τον εντοπισμό κρούσματος αφθώδους πυρετού σε κτηνοτροφική μονάδα στα Λειβάδια. Η περιοχή σε ακτίνα 3 χιλιομέτρων έχει τεθεί σε καραντίνα, με απαγόρευση μετακίνησης ζώων και ζωικών προϊόντων χωρίς άδεια.

Οι Αρχές καθησυχάζουν το κοινό, σημειώνοντας ότι «δεν υπάρχει οποιοσδήποτε κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία» και η κατανάλωση κυπριακών προϊόντων όπως κρέας, τυροκομικά και γαλακτοκομικά παραμένει ασφαλής.

Σε σχέση με το χαλούμι, ο Διευθυντής Χριστόδουλος Πίπης τόνισε στο Δελτίο του Alpha: «Το χαλούμι, λόγω της τεχνολογίας παραγωγής του, καθίσταται ως τελικό προϊόν στείρο από οποιονδήποτε παθογόνο οργανισμό… Συνεπώς, είναι προϊόν απόλυτα ασφαλές για κατανάλωση».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Διώροφο» ποδήλατο: Αρχικά γελάς… Μετά κλαις γιατί σκέφτεσαι τον κίνδυνο – Δείτε φωτογραφία
Αποκαλύψεις για την πολύκροτη υπόθεση ναρκωτικών στη Λευκωσία - Πως έφτασαν στην τεράστια ποσότητα και στη σύλληψη των δύο
Συναγερμός: Πρώτο κρούσμα αφθώδους πυρετού στις ελεύθερες περιοχές - Θανατώνονται ζώα, αποκλεισμός 3 χιλιομέτρων
Υπόθεση-σοκ σε καζίνο στην Πύλα: Στο Κακουργιοδικείο το κύκλωμα βασανιστηρίων - Πάνω από 3.000 βίντεο «καίνε» τους κατηγορούμενους
Σοκ σε δημοτικό: Εκπαιδευτικός κακοποίησε σεξουαλικά 12χρονο και 14χρονο - Ο ένας κοιμόταν στο υπόγειο του σπιτιού της
Θες να φας καλά; Κάνε κράτηση για φαγητό την Καθαρά Δευτέρα σε εστιατόρια και ταβέρνες με πλούσιο μπουφέ – Οι τιμές και το μενού
Έφυγε από τη ζωή η Ελένη Ανδρέου - Η παράκληση της οικογένειάς για την κηδεία - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σοβαρό τρόχαιο με μοτοσικλετιστή στη Λευκωσία - Ασθενοφόρο στο σημείο - Η κατάσταση υγείας του οδηγού

 20.02.2026 - 20:48
Κύπρος και Αυστραλία πιο κοντά από ποτέ: Τι αποκάλυψε ο Χριστοδουλίδης για τη στήριξη στο Κυπριακό και τις νέες ευκαιρίες συνεργασίας

Κύπρος και Αυστραλία πιο κοντά από ποτέ: Τι αποκάλυψε ο Χριστοδουλίδης για τη στήριξη στο Κυπριακό και τις νέες ευκαιρίες συνεργασίας

Η Κύπρος εκφράζει τη βαθιά εκτίμησή της για την στάση αρχών της Αυστραλίας στο Κυπριακό και τη διαρκή υποστήριξή της στην κυριαρχία, την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, την Παρασκευή, κατά την παρουσίαση των διαπιστευτηρίων της νέας Ύπατης Αρμοστή της Κοινοπολιτείας της Αυστραλίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, Emily Louise Pugin.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κύπρος και Αυστραλία πιο κοντά από ποτέ: Τι αποκάλυψε ο Χριστοδουλίδης για τη στήριξη στο Κυπριακό και τις νέες ευκαιρίες συνεργασίας

Κύπρος και Αυστραλία πιο κοντά από ποτέ: Τι αποκάλυψε ο Χριστοδουλίδης για τη στήριξη στο Κυπριακό και τις νέες ευκαιρίες συνεργασίας

  •  20.02.2026 - 18:38
Μηδενική ανοχή! Η ΥΚΑΝ στέλνει ηχηρό μήνυμα στα κυκλώματα ναρκωτικών

Μηδενική ανοχή! Η ΥΚΑΝ στέλνει ηχηρό μήνυμα στα κυκλώματα ναρκωτικών

  •  20.02.2026 - 21:56
Αναστάτωση στα Λειβάδια: Είναι ασφαλές το χαλούμι μετά το κρούσμα αφθώδους πυρετού;

Αναστάτωση στα Λειβάδια: Είναι ασφαλές το χαλούμι μετά το κρούσμα αφθώδους πυρετού;

  •  20.02.2026 - 21:42
Σοβαρό τρόχαιο με μοτοσικλετιστή στη Λευκωσία - Ασθενοφόρο στο σημείο - Η κατάσταση υγείας του οδηγού

Σοβαρό τρόχαιο με μοτοσικλετιστή στη Λευκωσία - Ασθενοφόρο στο σημείο - Η κατάσταση υγείας του οδηγού

  •  20.02.2026 - 20:48
Κίνδυνος και… λαμπρατζιές: Η Αστυνομία σε εγρήγορση πριν το Πάσχα – Τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη με τον Κώστα Φυτιρή

Κίνδυνος και… λαμπρατζιές: Η Αστυνομία σε εγρήγορση πριν το Πάσχα – Τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη με τον Κώστα Φυτιρή

  •  20.02.2026 - 18:17
Η Κύπρος ετοιμάζει ανεξάρτητη Ακτοφυλακή – Τι σημαίνει για την ασφάλεια και τα σύνορα της χώρας

Η Κύπρος ετοιμάζει ανεξάρτητη Ακτοφυλακή – Τι σημαίνει για την ασφάλεια και τα σύνορα της χώρας

  •  20.02.2026 - 21:15
Περιμένοντας τον μετεωρίτη

Περιμένοντας τον μετεωρίτη

  •  20.02.2026 - 20:09
Φειδίας Παναγιώτου: Εδωσε τελεσίγραφο - «Μέχρι απόψε τα μεσάνυχτα η τελευταία ευκαιρία να βάλεις υποψηφιότητα» με την Αμεση Δημοκρατία

Φειδίας Παναγιώτου: Εδωσε τελεσίγραφο - «Μέχρι απόψε τα μεσάνυχτα η τελευταία ευκαιρία να βάλεις υποψηφιότητα» με την Αμεση Δημοκρατία

  •  20.02.2026 - 19:40

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα