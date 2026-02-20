Αναστάτωση στα Λειβάδια: Είναι ασφαλές το χαλούμι μετά το κρούσμα αφθώδους πυρετού;

Οι Αρχές καθησυχάζουν το κοινό, σημειώνοντας ότι «δεν υπάρχει οποιοσδήποτε κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία» και η κατανάλωση κυπριακών προϊόντων όπως κρέας, τυροκομικά και γαλακτοκομικά παραμένει ασφαλής.

Σε σχέση με το χαλούμι, ο Διευθυντής Χριστόδουλος Πίπης τόνισε στο Δελτίο του Alpha: «Το χαλούμι, λόγω της τεχνολογίας παραγωγής του, καθίσταται ως τελικό προϊόν στείρο από οποιονδήποτε παθογόνο οργανισμό… Συνεπώς, είναι προϊόν απόλυτα ασφαλές για κατανάλωση».