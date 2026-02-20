Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Υπόθεση-σοκ σε καζίνο στην Πύλα: Στο Κακουργιοδικείο το κύκλωμα βασανιστηρίων - Πάνω από 3.000 βίντεο «καίνε» τους κατηγορούμενους

 20.02.2026 - 13:20
20.02.2026 - 13:20

Ενώπιον του Κακουργιοδικείου παραπέμφθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για την πολύκροτη υπόθεση φρικτών βασανιστηρίων σε καζίνο της Πύλας, με τη δίκη να έχει οριστεί για τις 27 Απριλίου.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας παρέπεμψε σε δίκη έναν 48χρονο υπόδικο, κυπριακής υπηκοότητας με καταγωγή από τρίτη χώρα, καθώς και έναν 27χρονο αραβικής καταγωγής, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σωρεία σοβαρών κατηγοριών. Μέχρι την έναρξη της διαδικασίας ενώπιον του Κακουργιοδικείου, οι δύο άνδρες θα παραμείνουν υπό κράτηση.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από την ανάλυση περισσότερων από 3.000 βίντεο που εντοπίστηκαν στα κινητά τηλέφωνα του 48χρονου, ο οποίος φέρεται να διαθέτει βεβαρημένο ποινικό μητρώο. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα αδικήματα διαπράχθηκαν σε διαφορετικές ημερομηνίες μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2025, σε χώρο καζίνου στην Πύλα.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, αδικήματα συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομης κατοχής και μεταφοράς πυροβόλου όπλου, απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης, αρπαγής, απαγωγής και στέρησης ελευθερίας με σκοπό την πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης. Ο 48χρονος αντιμετωπίζει επιπρόσθετα τις κατηγορίες της απειλής και της πρόκλησης εκτέλεσης εγγράφου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξαν οι εξεταστές του ΤΑΕ Λάρνακας, σε ορισμένα από τα επίμαχα βίντεο ο 48χρονος φέρεται να τοποθετεί πιστόλι στο στόμα θυμάτων, απειλώντας τα. Τα θύματα ανέρχονται σε έξι – Κύπριοι και αλλοδαποί – εκ των οποίων οι περισσότεροι έχουν ταυτοποιηθεί και έχουν δώσει καταθέσεις στην Αστυνομία. Όπως αναφέρθηκε, ορισμένοι φέρονται να δέχθηκαν απειλές λόγω οικονομικών διαφορών, ενώ σε άλλες περιπτώσεις τα βασανιστήρια αποσκοπούσαν, σύμφωνα με την Αστυνομία, στην απόσπαση ομολογιών για κατ’ ισχυρισμό εγκληματικές ενέργειες εις βάρος του 48χρονου. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε στους ανακριτές ότι υπήρχε σχέδιο δολοφονίας σε βάρος του.

Για την ίδια υπόθεση καταζητείται ακόμη ένας αλλοδαπός, ο οποίος φέρεται να συνδέεται και με το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε στις 17 Ιανουαρίου έξω από τον κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό Λάρνακας.

Παράλληλα, ο 48χρονος, μαζί με τέσσερις αλλοδαπούς από την Παλαιστίνη και την Ιορδανία, αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λάρνακας στις 16 Μαρτίου για την πρωτοφανή συμπλοκή της 17ης Ιανουαρίου στο κέντρο της πόλης, κατά την οποία ρίφθηκαν πυροβολισμοί. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 48χρονος φέρεται να ήταν επικεφαλής ομάδας που εισέβαλε σε επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων στη λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου, απαιτώντας χρήματα για παροχή «προστασίας».

Επιπρόσθετα, ο 48χρονος αντιμετωπίζει και ξεχωριστή υπόθεση που αφορά καταγγελία για ξυλοδαρμό ατόμου στην Πύλα.

Τη συνάντηση που θα έχουν την Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, ανακοίνωσαν και επίσημα τα Ηνωμένα Έθνη.

