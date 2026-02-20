Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο μικροσκόπιο φάκελοι υποθέσεων τ/κ περιουσιών στην Πάφο - «Βροχή» καταγγελιών στο ΥΠΕΣ μετά την αργία του Φ. Φαίδωνα

 20.02.2026 - 12:57
Στο μικροσκόπιο φάκελοι υποθέσεων τ/κ περιουσιών στην Πάφο - «Βροχή» καταγγελιών στο ΥΠΕΣ μετά την αργία του Φ. Φαίδωνα

Υπό μελέτη βρίσκονται φάκελοι συγκεκριμένων υποθέσεων που παραλήφθηκαν από κλιμάκιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠΕΣ), το οποίο μετέβη την περασμένη Τετάρτη στην Υπηρεσία Τουρκοκυπριακών Περιουσιών στην Πάφο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, το κλιμάκιο παρέμεινε στην Υπηρεσία καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και στη συνέχεια παρέλαβε φακέλους που αφορούν συγκεκριμένες υποθέσεις, τους οποίους μετέφερε στη Λευκωσία.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι φάκελοι χειρισμού των συγκεκριμένων υποθέσεων βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό μελέτη στα κεντρικά γραφεία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών στη Λευκωσία.

Οι έλεγχοι από το Υπουργείο Εσωτερικών διενεργούνται κατόπιν διαφόρων καταγγελιών που υποβάλλονται στον Κηδεμόνα και στον Υπουργό Εσωτερικών. Ως εκ του καθήκοντός της, η Υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να προβαίνει σε ελέγχους. Μετά την αργία του Δημάρχου Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος αυξήθηκαν οι καταγγελίες που δέχεται το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το Υπουργείο Εσωτερικών εξετάζει αξιόπιστα στοιχεία από τα οποία φαίνεται ότι ενδεχομένως να έχει γίνει κάτι. Όπως αναφέρεται, 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, στρεβλώσεις στη διαχείριση ξεκίνησαν ήδη από τα πρώτα χρόνια και δεν πρόκειται, όπως διαφαίνεται, για καινούργιο φαινόμενο. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Εσωτερικών επιχειρεί να εξορθολογήσει τη διαχείριση σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα προβλήματα. Σε σχέση με την υπόθεση του εν αργία Δημάρχου Πάφου, δεν υπάρχει οτιδήποτε προς ανακοίνωση, όπως αναφέρθηκε στο ΚΥΠΕ.

Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν ότι το Υπουργείο Εσωτερικών αναμένει την πορεία της εξέτασης των υποθέσεων από την Αστυνομία. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι κατά διαστήματα έχουν διενεργηθεί διάφορες διερευνήσεις για τη διαχείριση Τουρκοκυπριακών Περιουσιών τόσο στην Πάφο όσο και σε άλλες περιοχές, καθώς το Υπουργείο Εσωτερικών δέχεται πολλές καταγγελίες, χωρίς ωστόσο να υπάρχει προς το παρόν κάτι ανακοινώσιμο.

Εξάλλου, η Γιώτα Μιχαήλ, Εκπρόσωπος Τύπου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, κατέστησε σαφές με δηλώσεις της στο ΚΥΠΕ ότι δεν πρόκειται να προβούν σε οποιαδήποτε δήλωση πριν αξιολογηθούν οι καταγγελίες. Όπως ανέφερε, αφού η Ελεγκτική Υπηρεσία ολοκληρώσει την αξιολόγηση και, εφόσον προκύψουν ευρήματα μετά από σχετικό έλεγχο, τότε θα υπάρξει ανάλογη ενημέρωση.

Σημειώνεται ότι ο εν αργία Δήμαρχος έχει μεταβεί για κατάθεση στο Αρχηγείο Αστυνομίας για δύο φερόμενες υποθέσεις της ενδοοικογενειακής βίας και της σεξουαλικής κακοποίησης.

Ο ίδιος, με αναρτήσεις του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, αρνείται όσα του καταλογίζονται, κάνοντας λόγο για ενορχηστρωμένη επίθεση εναντίον του και για προσπάθεια πολιτικής εξόντωσής του.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

