Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔελτία Τύπου«Μαζί Σταματάμε τον Εκφοβισμό!»: Δυνατό μήνυμα καταπολέμησης του ‘bullying’ από το Yianis Christodoulou Foundation
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

«Μαζί Σταματάμε τον Εκφοβισμό!»: Δυνατό μήνυμα καταπολέμησης του ‘bullying’ από το Yianis Christodoulou Foundation

 20.02.2026 - 12:33
«Μαζί Σταματάμε τον Εκφοβισμό!»: Δυνατό μήνυμα καταπολέμησης του ‘bullying’ από το Yianis Christodoulou Foundation

Κάλεσμα Γιάννη Χριστοδούλου για σχολεία χωρίς φόβο και παιδιά με αυτοπεποίθηση

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η δημοσιογραφική διάσκεψη για την παρουσίαση του Παγκύπριου Μαθητικού Διαγωνισμού Βίντεο «Μαζί Σταματάμε τον Εκφοβισμό».

Την εκδήλωση παρακολούθησαν εκπρόσωποι των ΜΜΕ, εκπαιδευτικοί, θεσμικοί φορείς και γονείς, καθώς και προσωπικότητες της πολιτικής και επιχειρηματικής σκηνής όπως ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος, ο Ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, η Διευθύντρια του Γραφείου Τύπου & Πληροφοριών Αλίκη Στυλιανού, ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ Σταύρος Σταύρου, ο Κρίς Λαζαρίδης, ο Κώστας Ζορπάς, ο ΔΣ της ΚΕΟ Πάμπος Παναγιώτου, ο Μάϊκ Σπανός ο Κούλλης Νικολάου, η Άντρη Καραντώνη, ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, και πολλοί άλλοι.

Η πρωτοβουλία του Yianis Christodoulou Foundation, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και την MHV Group, έτυχε θερμής υποδοχής, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον της κοινωνίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού, που ταλαιπωρεί παιδιά και γονείς.

Σε μια κατάμεστη αίθουσα, ο Γιάννης Χριστοδούλου, Ιδρυτής του Yianis Christodoulou Foundation, ανέπτυξε το όραμα πίσω από τον διαγωνισμό για σχολεία χωρίς φόβο και παιδιά με αυτοπεποίθηση, αλλά με την συμμετοχή των ίδιων των παιδιών.

Όπως ανέφερε: «είμαστε μια μικρή χώρα και μόνο μαζί μπορούμε να είμαστε δυνατοί. Όλοι μας έχουμε ευθύνη για αυτό: Γονείς, δάσκαλοι, κράτος, κοινωνία. Αν τα παιδιά μας μεγαλώσουν κάνοντας κακό το ένα στο άλλο, τι κοινωνία θα κτίσουν αύριο; Είναι στο χέρι μας, όλοι μαζί».

Από την πλευρά της Πολιτείας, η Υπουργός Αθηνά Μιχαηλίδου χαιρέτισε την πρωτοβουλία, τονίζοντας τη σημασία συνεργειών μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση κοινωνικών φαινομένων που επηρεάζουν τη σχολική κοινότητα. Όπως ανέφερε «θέλουμε τα παιδιά να προβληματιστούν, να εκφραστούν, να διαδράσουν, να αισθανθούν. Θέλουμε να γίνουν οι πρεσβευτές του σεβασμού και της ενσυναίσθησης».

Από την πλευρά της, η Μαριάννα Παπαχριστoφόρου εκ μέρους του Ομίλου MHV εξέφρασε το έντονο και έμπρακτο ενδιαφέρον του ομίλου και ζωντανό όραμα, για παιδιά υγιή, με δυνατή προσωπικότητα και ψυχική ανθεκτικότητα.

Σημαντικές παρεμβάσεις έκανε ο δημοφιλής τραγουδιστής Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος εξέφρασε την έντονη στήριξη του στις πρωτοβουλίες του Yianis Christodoulou Foundation και ειδικά για την καταπολέμηση του ‘bullying’.

 

Παρέμβαση έκανε και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλη Γκιλφοϊλι, η οποία ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «Governments, Schools, Families & Private Sector, working together so our young people can grow up in a safer environment.»

 

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών, ζητώντας τους, με φαντασία και story-telling, να δημιουργήσουν μονόλεπτα βιντεάκια, προβάλλοντας την ψυχική οδύνη που προκαλεί το bullying και κυρίως, τι μπορεί να κάνει ο κάθε ένας μας, για να το σταματήσει.

Βαρύτητα στα κριτήρια επιλογής των νικητών, θα έχει το μήνυμα, ο ρόλος του καθενός στην πρόληψη και αντιμετώπιση, η ευθύνη όλων μας, καθώς και το ομαδικό πνεύμα.

Τα έξι καλύτερα βίντεο θα λάβουν συνολικά χρηματικά βραβεία €100.000 για να χρησιμοποιηθούν για έργα στα σχολεία τους. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 31 Μαρτίου.

Σκοπός

Το Yianis Christodoulou Foundation έχει ως κύριο σκοπό την ενίσχυση της εκπαίδευσης και προσωπικής ανάπτυξης των παιδιών. Μέσα από περισσότερα από 100 έργα μέχρι σήμερα, το Ίδρυμα επιδιώκει να δημιουργεί ουσιαστικό και μετρήσιμο αντίκτυπο, επενδύοντας στη νέα γενιά με υπευθυνότητα και στρατηγικό σχεδιασμό. Για πληροφορίες μπορεί να απευθύνεστε στην κα. Σάββια Ιακώβου, στο [email protected], τηλ. 22505548

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Διώροφο» ποδήλατο: Αρχικά γελάς… Μετά κλαις γιατί σκέφτεσαι τον κίνδυνο – Δείτε φωτογραφία
Ο νέος all-day, dine, wine & deli χώρος στη Λευκωσία που θα σας συναρπάσει - Πότε ανοίγει τις πόρτες του
ΥΚΑΝ: Η μεγαλύτερη ποσότητα ναρκωτικών που έχει εντοπιστεί σε ένα σημείο - Οδηγούνται στο δικαστήριο οι συλληφθέντες - Δείτε φωτογραφίες
«ΤΟΚΟ στην Τάξη»: Το νέο μάθημα στα σχολεία που αλλάζει την Παιδεία και μαθαίνει στα παιδιά πώς να διαχειρίζονται το χρήμα
Λεμεσιανό καρναβάλι: Οι δρόμοι που θα κλείσουν για τη μεγάλη παρέλαση της Κυριακής και το νυχτερινό πάρτι στο Παλιό Λιμάνι
Αναστάτωση στην Πάφο: Μαθητές πέταξαν φιάλη στα πόδια οδηγού λεωφορείου - Διακόπηκε το δρομολόγιο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Θέλετε να δουλέψετε στην Κυβέρνηση; Το Τμήμα Αλιείας προσλαμβάνει - Ο αριθμός και η διάρκεια των νέων θέσεων εργασίας

 20.02.2026 - 12:27
ΠτΔ: Δίνει συγχαρητήρια προς Αστυνομία Κύπρου και ΥΚΑΝ - «Η προσπάθεια συνεχίζεται με σχέδιο, συνέπεια και αποφασιστικότητα»

ΠτΔ: Δίνει συγχαρητήρια προς Αστυνομία Κύπρου και ΥΚΑΝ - «Η προσπάθεια συνεχίζεται με σχέδιο, συνέπεια και αποφασιστικότητα»

Τη μεγάλη επιτυχία της ΥΚΑΝ εξαίρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Δίνει συγχαρητήρια προς Αστυνομία Κύπρου και ΥΚΑΝ - «Η προσπάθεια συνεχίζεται με σχέδιο, συνέπεια και αποφασιστικότητα»

ΠτΔ: Δίνει συγχαρητήρια προς Αστυνομία Κύπρου και ΥΚΑΝ - «Η προσπάθεια συνεχίζεται με σχέδιο, συνέπεια και αποφασιστικότητα»

  •  20.02.2026 - 08:36
Η ανεξαρτητοποίηση βουλευτών και το πολιτικό κόστος – Όταν οι διαφωνίες γίνονται ρήξεις

Η ανεξαρτητοποίηση βουλευτών και το πολιτικό κόστος – Όταν οι διαφωνίες γίνονται ρήξεις

  •  20.02.2026 - 06:43
Στο κελί ο 34χρονος και ο 26χρονος για την πολύκροτη υπόθεση ναρκωτικών στη Λευκωσία - Τι αποφάσισε το Δικαστήριο

Στο κελί ο 34χρονος και ο 26χρονος για την πολύκροτη υπόθεση ναρκωτικών στη Λευκωσία - Τι αποφάσισε το Δικαστήριο

  •  20.02.2026 - 12:21
Στο «κόκκινο» το κυκλοφοριακό: «Κινδυνεύουμε με blackout» - Στα σκαριά ο 3ος παράλληλος αυτοκινητόδρομος στη Λεμεσό

Στο «κόκκινο» το κυκλοφοριακό: «Κινδυνεύουμε με blackout» - Στα σκαριά ο 3ος παράλληλος αυτοκινητόδρομος στη Λεμεσό

  •  20.02.2026 - 10:19
«Καμπανάκι κινδύνου» από το ΤΕΕ - Ξεκινούν επιθεωρήσεις για πρόληψη ατυχημάτων από πτώση από ύψος

«Καμπανάκι κινδύνου» από το ΤΕΕ - Ξεκινούν επιθεωρήσεις για πρόληψη ατυχημάτων από πτώση από ύψος

  •  20.02.2026 - 11:48
Φειδίας Παναγιώτου: «Μου έκλεβαν τα ποδήλατα και τις μπάλες μου» – Η προσωπική εξομολόγηση για το bullying που δέχθηκε

Φειδίας Παναγιώτου: «Μου έκλεβαν τα ποδήλατα και τις μπάλες μου» – Η προσωπική εξομολόγηση για το bullying που δέχθηκε

  •  20.02.2026 - 10:00
Οδύνη για τον χαμό συνανθρώπων μας στην άσφαλτο - Δεν μπήκε με το «δεξί» η νέα χρονιά – Αυξάνονται τα θανατηφόρα

Οδύνη για τον χαμό συνανθρώπων μας στην άσφαλτο - Δεν μπήκε με το «δεξί» η νέα χρονιά – Αυξάνονται τα θανατηφόρα

  •  20.02.2026 - 06:35
Καθαρά Δευτέρα: Θα μας «κάτσει» στον λαιμό το σαρακοστιανό τραπέζι; Δείτε τιμές

Καθαρά Δευτέρα: Θα μας «κάτσει» στον λαιμό το σαρακοστιανό τραπέζι; Δείτε τιμές

  •  20.02.2026 - 10:08

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα