Η CBS IT Systems Cyprus βραβεύτηκε από τη Lenovo ως Growth Partner of the Year – ISG, Cyprus
 20.02.2026 - 11:27
Η CBS IT Systems Cyprus, θυγατρική της Cosmos Business Systems, διακρίθηκε με το βραβείο “Growth Partner of the Year – ISG, Cyprus” από τη Lenovo, στο πλαίσιο της εκδήλωσης Lenovo Big Event ’26 Awards, που πραγματοποιήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 2026 στο Onassis READY.

Η σημαντική αυτή διάκριση επιβεβαιώνει τη δυναμική αναπτυξιακή πορεία της CBS IT Systems Cyprus στον τομέα των λύσεων Infrastructure Solutions Group (ISG) της Lenovo, καθώς και τη στρατηγική της δέσμευση στην παροχή καινοτόμων, αξιόπιστων και υψηλής προστιθέμενης αξίας λύσεων προς την κυπριακή αγορά. Παράλληλα, αναδεικνύει την τεχνογνωσία, τη συνέπεια και την επένδυση της εταιρείας σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές.

Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Νικόλας Κολοκασίδης, Country Manager της CBS IT Systems Cyprus, ο οποίος στη δήλωσή του ανέφερε: «Η διάκριση αυτή αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την ομάδα μας και αναγνωρίζει τη συλλογική προσπάθεια που καταβάλλουμε καθημερινά για την παροχή ολοκληρωμένων και αξιόπιστων λύσεων στους πελάτες μας. Η στρατηγική μας συνεργασία με τη Lenovo βασίζεται στην εμπιστοσύνη, την κοινή φιλοσοφία ανάπτυξης και τη δέσμευση στην τεχνολογική καινοτομία. Μαζί συνεχίζουμε να επενδύουμε σε λύσεις που ενισχύουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των οργανισμών στην Κύπρο και δημιουργούν ουσιαστική και μετρήσιμη προστιθέμενη αξία.»

Η βράβευση αυτή ενισχύει περαιτέρω τη θέση της CBS IT Systems Cyprus ως ενός από τους πλέον αξιόπιστους και ταχέως αναπτυσσόμενους συνεργάτες τεχνολογικών λύσεων στην κυπριακή αγορά, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή και επιτυχημένη πορεία της εταιρείας σε στενή συνεργασία με τη Lenovo.

Τη μεγάλη επιτυχία της ΥΚΑΝ εξαίρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

