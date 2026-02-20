Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στη γειτονιά των αγγέλων η Ελένη Νεάρχου – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία της

 20.02.2026 - 09:41
Στη γειτονιά των αγγέλων η Ελένη Νεάρχου – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία της

Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου της Ελένης Νεάρχου από Άγιο Επιφάνιο Ορεινής, Τράχωνα και τέως κάτοικο Συν. Αγίου Μάμα.

Η Ελένη άφησε την τελευταία της πνοή στις 18 Φεβρουαρίου σε ηλικία 82 ετών

Η Εξόδιος Ακολουθία της, θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Επιφανίου στον Άγιο Επιφάνιο, την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 15:00.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 14:30

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Αγίου Επιφανίου

Οι τεθλιμμένοι:

Παιδιά, εγγόνια, αδελφές και λοιποί συγγενείς

Παράκληση της οικογένειας είναι όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για την εκκλησία.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Τη μεγάλη επιτυχία της ΥΚΑΝ εξαίρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

