Στη γειτονιά των αγγέλων η Ελένη Νεάρχου – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία της

Η Ελένη άφησε την τελευταία της πνοή στις 18 Φεβρουαρίου σε ηλικία 82 ετών

Η Εξόδιος Ακολουθία της, θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Επιφανίου στον Άγιο Επιφάνιο, την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 15:00.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 14:30

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Αγίου Επιφανίου

Οι τεθλιμμένοι:

Παιδιά, εγγόνια, αδελφές και λοιποί συγγενείς

Παράκληση της οικογένειας είναι όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για την εκκλησία.