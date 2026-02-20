Στη γειτονιά των αγγέλων η Ελένη Νεάρχου – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία της

ΠτΔ: Δίνει συγχαρητήρια προς Αστυνομία Κύπρου και ΥΚΑΝ - «Η προσπάθεια συνεχίζεται με σχέδιο, συνέπεια και αποφασιστικότητα»
Τη μεγάλη επιτυχία της ΥΚΑΝ εξαίρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.
Η Ελένη άφησε την τελευταία της πνοή στις 18 Φεβρουαρίου σε ηλικία 82 ετών
Η Εξόδιος Ακολουθία της, θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Επιφανίου στον Άγιο Επιφάνιο, την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 15:00.
Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 14:30
Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Αγίου Επιφανίου
Παιδιά, εγγόνια, αδελφές και λοιποί συγγενείς
Παράκληση της οικογένειας είναι όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για την εκκλησία.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις