Διοικητής ΥΚΑΝ: Οι δύο συλληφθέντες «δεν είναι οι εγκέφαλοι» - Στις 230.000 οι δόσεις ναρκωτικών που κατασχέθηκαν

Όπως ανέφερε, οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο επιχείρησης της ΥΚΑΝ που βρισκόταν σε εξέλιξη εδώ και ημέρες, κατόπιν πληροφοριών που κατείχε η Υπηρεσία. Ερωτηθείς αν θα ακολουθήσουν και άλλες συλλήψεις, είπε ότι εφόσον προκύψει μαρτυρία η ΥΚΑΝ θα προχωρήσει σε περαιτέρω συλλήψεις, σημειώνοντας παράλληλα ότι συνεχίζονται οι έρευνες για εντοπισμό άλλων εμπλεκομένων.

Ο κ. Ανδρέου πρόσθεσε ότι τα όπλα που εντοπίστηκαν θα ελεγχθούν κατά πόσο έχουν χρησιμοποιηθεί σε εγκληματικές ενέργειες στο παρελθόν, ενώ σε ερώτηση αν είναι γνωστή η χώρα προέλευσης των ναρκωτικών, απάντησε αρνητικά, σημειώνοντας ότι διεξάγονται έρευνες για το «από πού ήρθαν, ποιος τα έφερε και για ποιους προορίζονταν».

Διευκρίνισε, επίσης, ότι οι συλλήψεις δεν σχετίζονται με υποθέσεις προηγούμενων ημερών, ωστόσο εκτίμησε ότι πίσω από την υπόθεση βρίσκεται οργανωμένο έγκλημα.

Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν στο πλαίσιο επιχείρησης της ΥΚΑΝ σε κατοικία στον Στρόβολο χθες. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν σε εξωτερικές αποθήκες συνολικά 233,5 κιλά ναρκωτικών και συνελήφθησαν δύο πρόσωπα ηλικίας 34 και 26 ετών για διευκόλυνση των ανακρίσεων, ενώ εντοπίστηκαν επίσης 11.640 κροτίδες, δύο αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί, πέραν των 30 σφαιρών πυροβόλου όπλου και γύρω στις 13.500 ευρώ.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ