Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΔιοικητής ΥΚΑΝ: Οι δύο συλληφθέντες «δεν είναι οι εγκέφαλοι» - Στις 230.000 οι δόσεις ναρκωτικών που κατασχέθηκαν
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Διοικητής ΥΚΑΝ: Οι δύο συλληφθέντες «δεν είναι οι εγκέφαλοι» - Στις 230.000 οι δόσεις ναρκωτικών που κατασχέθηκαν

 20.02.2026 - 10:31
Διοικητής ΥΚΑΝ: Οι δύο συλληφθέντες «δεν είναι οι εγκέφαλοι» - Στις 230.000 οι δόσεις ναρκωτικών που κατασχέθηκαν

Περίπου 230.000 δόσεις ναρκωτικών «αποσύρθηκαν από την κοινωνία», μετά τις χθεσινοβραδινές συλλήψεις δύο προσώπων για υπόθεση ναρκωτικών και όπλων και την κατάσχεση 233,5 κιλά ναρκωτικών, χωρίς ωστόσο οι συλληφθέντες να θεωρούνται οι «εγκέφαλοι» του κυκλώματος, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Διοικητής της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) Χρίστος Ανδρέου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: ΒΙΝΤΕΟ: Το «αόρατο» κύκλωμα του Στροβόλου: Η «ακτινογραφία» του φορτίου-μαμούθ - Ποια ναρκωτικά είναι 33 φορές πιο δραστικά

Όπως ανέφερε, οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο επιχείρησης της ΥΚΑΝ που βρισκόταν σε εξέλιξη εδώ και ημέρες, κατόπιν πληροφοριών που κατείχε η Υπηρεσία. Ερωτηθείς αν θα ακολουθήσουν και άλλες συλλήψεις, είπε ότι εφόσον προκύψει μαρτυρία η ΥΚΑΝ θα προχωρήσει σε περαιτέρω συλλήψεις, σημειώνοντας παράλληλα ότι συνεχίζονται οι έρευνες για εντοπισμό άλλων εμπλεκομένων.

Ο κ. Ανδρέου πρόσθεσε ότι τα όπλα που εντοπίστηκαν θα ελεγχθούν κατά πόσο έχουν χρησιμοποιηθεί σε εγκληματικές ενέργειες στο παρελθόν, ενώ σε ερώτηση αν είναι γνωστή η χώρα προέλευσης των ναρκωτικών, απάντησε αρνητικά, σημειώνοντας ότι διεξάγονται έρευνες για το «από πού ήρθαν, ποιος τα έφερε και για ποιους προορίζονταν».

Διευκρίνισε, επίσης, ότι οι συλλήψεις δεν σχετίζονται με υποθέσεις προηγούμενων ημερών, ωστόσο εκτίμησε ότι πίσω από την υπόθεση βρίσκεται οργανωμένο έγκλημα.

Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν στο πλαίσιο επιχείρησης της ΥΚΑΝ σε κατοικία στον Στρόβολο χθες. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν σε εξωτερικές αποθήκες συνολικά 233,5 κιλά ναρκωτικών και συνελήφθησαν δύο πρόσωπα ηλικίας 34 και 26 ετών για διευκόλυνση των ανακρίσεων, ενώ εντοπίστηκαν επίσης 11.640 κροτίδες, δύο αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί, πέραν των 30 σφαιρών πυροβόλου όπλου και γύρω στις 13.500 ευρώ.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Διώροφο» ποδήλατο: Αρχικά γελάς… Μετά κλαις γιατί σκέφτεσαι τον κίνδυνο – Δείτε φωτογραφία
Ο νέος all-day, dine, wine & deli χώρος στη Λευκωσία που θα σας συναρπάσει - Πότε ανοίγει τις πόρτες του
ΥΚΑΝ: Η μεγαλύτερη ποσότητα ναρκωτικών που έχει εντοπιστεί σε ένα σημείο - Οδηγούνται στο δικαστήριο οι συλληφθέντες - Δείτε φωτογραφίες
«ΤΟΚΟ στην Τάξη»: Το νέο μάθημα στα σχολεία που αλλάζει την Παιδεία και μαθαίνει στα παιδιά πώς να διαχειρίζονται το χρήμα
Λεμεσιανό καρναβάλι: Οι δρόμοι που θα κλείσουν για τη μεγάλη παρέλαση της Κυριακής και το νυχτερινό πάρτι στο Παλιό Λιμάνι
Αναστάτωση στην Πάφο: Μαθητές πέταξαν φιάλη στα πόδια οδηγού λεωφορείου - Διακόπηκε το δρομολόγιο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Υπόθεση Κούμα: Πότε θα βρεθεί ενώπιον δικαστηρίου - Τι περιλαμβάνει το κατηγορητήριο

 20.02.2026 - 10:21
Επόμενο άρθρο

H Coca-Cola HBC Κύπρου στηρίζει τους HoReCa πελάτες της για μια δυνατή σεζόν

 20.02.2026 - 10:42
ΠτΔ: Δίνει συγχαρητήρια προς Αστυνομία Κύπρου και ΥΚΑΝ - «Η προσπάθεια συνεχίζεται με σχέδιο, συνέπεια και αποφασιστικότητα»

ΠτΔ: Δίνει συγχαρητήρια προς Αστυνομία Κύπρου και ΥΚΑΝ - «Η προσπάθεια συνεχίζεται με σχέδιο, συνέπεια και αποφασιστικότητα»

Τη μεγάλη επιτυχία της ΥΚΑΝ εξαίρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Δίνει συγχαρητήρια προς Αστυνομία Κύπρου και ΥΚΑΝ - «Η προσπάθεια συνεχίζεται με σχέδιο, συνέπεια και αποφασιστικότητα»

ΠτΔ: Δίνει συγχαρητήρια προς Αστυνομία Κύπρου και ΥΚΑΝ - «Η προσπάθεια συνεχίζεται με σχέδιο, συνέπεια και αποφασιστικότητα»

  •  20.02.2026 - 08:36
Η ανεξαρτητοποίηση βουλευτών και το πολιτικό κόστος – Όταν οι διαφωνίες γίνονται ρήξεις

Η ανεξαρτητοποίηση βουλευτών και το πολιτικό κόστος – Όταν οι διαφωνίες γίνονται ρήξεις

  •  20.02.2026 - 06:43
Διοικητής ΥΚΑΝ: Οι δύο συλληφθέντες «δεν είναι οι εγκέφαλοι» - Στις 230.000 οι δόσεις ναρκωτικών που κατασχέθηκαν

Διοικητής ΥΚΑΝ: Οι δύο συλληφθέντες «δεν είναι οι εγκέφαλοι» - Στις 230.000 οι δόσεις ναρκωτικών που κατασχέθηκαν

  •  20.02.2026 - 10:31
Οδύνη για τον χαμό συνανθρώπων μας στην άσφαλτο - Δεν μπήκε με το «δεξί» η νέα χρονιά – Αυξάνονται τα θανατηφόρα

Οδύνη για τον χαμό συνανθρώπων μας στην άσφαλτο - Δεν μπήκε με το «δεξί» η νέα χρονιά – Αυξάνονται τα θανατηφόρα

  •  20.02.2026 - 06:35
Στο «κόκκινο» το κυκλοφοριακό: «Κινδυνεύουμε με blackout» - Στα σκαριά ο 3ος παράλληλος αυτοκινητόδρομος στη Λεμεσό

Στο «κόκκινο» το κυκλοφοριακό: «Κινδυνεύουμε με blackout» - Στα σκαριά ο 3ος παράλληλος αυτοκινητόδρομος στη Λεμεσό

  •  20.02.2026 - 10:19
Φειδίας Παναγιώτου: «Μου έκλεβαν τα ποδήλατα και τις μπάλες μου» – Η προσωπική εξομολόγηση για το bullying που δέχθηκε

Φειδίας Παναγιώτου: «Μου έκλεβαν τα ποδήλατα και τις μπάλες μου» – Η προσωπική εξομολόγηση για το bullying που δέχθηκε

  •  20.02.2026 - 10:00
Τρόμος για ντελιβερά: Τον απείλησαν κουκουλοφόροι με μαχαίρι έξω από πολυκατοικία στη Λευκωσία

Τρόμος για ντελιβερά: Τον απείλησαν κουκουλοφόροι με μαχαίρι έξω από πολυκατοικία στη Λευκωσία

  •  20.02.2026 - 09:42
Καθαρά Δευτέρα: Θα μας «κάτσει» στον λαιμό το σαρακοστιανό τραπέζι; Δείτε τιμές

Καθαρά Δευτέρα: Θα μας «κάτσει» στον λαιμό το σαρακοστιανό τραπέζι; Δείτε τιμές

  •  20.02.2026 - 10:08

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα