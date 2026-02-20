H Coca-Cola HBC Κύπρου στηρίζει τους HoReCa πελάτες της για μια δυνατή σεζόν

Εργαζόμενοι σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις HoReCa θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δωρεάν σεμινάρια από τους brand ambassadors της εταιρείας πάνω σε βασικές τεχνικές mixology.

Δωρεάν εξειδικευμένα σεμινάρια HoReCa Empowered για το προσωπικό των πελατών της εταιρείας

Η Coca-Cola HBC Κύπρου θέλει να είναι ο συνεργάτης επιλογής για τον κλάδο HoReCa και γι' αυτό η ανάπτυξη και η ενίσχυση του κλάδου στην Κύπρο αποτελεί στρατηγική της προτεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία ανακοινώνει έναν κύκλο εκπαιδεύσεων για bartenders σε Λευκωσία και Λεμεσό, μέσω Masterclasses από κορυφαίους επαγγελματίες HoReCa.

Τι είναι το HoReCa Empowered

Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε για να υποστηρίξει τις ανάγκες του κλάδου για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, αναβαθμίζοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητές του.

Αξιοποιώντας τις συνεργασίες της με καταξιωμένους εκπροσώπους της κοινότητας των bartender, η Coca-Cola HBC Κύπρου διοργανώνει τις δωρεάν εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις για τους συμμετέχοντες σχετικά με τις τελευταίες τάσεις και τεχνικές Mixology και τα Αποστάγματα από τους καλύτερους:

Alexis Darwich & Τζο Παπαγιαννοπούλου Three Cents Brand Activators,

Γιάννης Οικονόμου Schweppes Brand Ambassador,

Δέσποινα Ρεντούμη Beer Ambassador και

Θοδωρής Αναγνώστου, Premium Spirits Ambassador.

Με καθοδήγηση και έμπνευση από αυτούς τους κορυφαίους και έμπειρους επαγγελματίες του κλάδου, η πλατφόρμα HoReCa Empowered προσφέρει το πιο δυνατό «χαρμάνι» γνώσης και πάθους της σεζόν, την τέλεια δόση εμπειρίας, νέες τάσεις και πειραματισμούς που αποτελούν τα συστατικά της επιτυχίας για έναν «ισχυρότερο» κλάδο HoReCa.

Επιπλέον, στον φετινό κύκλο δωρεάν εκπαιδεύσεων, οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση σε επιπλέον ευκαιρίες εξέλιξης, διεκδικώντας παγκοσμίως αναγνωρισμένες υποτροφίες από τον Οργανισμό WSPC. Στόχος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσεων που θα κάνουν τους νέους επαγγελματίες να ξεχωρίσουν στην εγχώρια αγορά εργασίας, αλλά και να διεκδικήσουν τη θέση τους στην παγκόσμια bartender σκηνή.

Οι εκπαιδεύσεις θα πραγματοποιηθούν στις 3 Μαρτίου στο "Lost And Found" στη Λευκωσία και στις 4 Μαρτίου στο "TZINS BAR" στη Λεμεσό.

Ο Γιώργος Πριφτάκης, Sales Director Cyprus, δήλωσε: «Το HoReCa Empowered αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να στεκόμαστε δίπλα στους πελάτες μας και να επενδύουμε στους ανθρώπους που διαμορφώνουν την εμπειρία φιλοξενίας στην Κύπρο. Προσφέροντας υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και πρόσβαση σε αναγνωρισμένες ευκαιρίες ανάπτυξης, στοχεύουμε να ενισχύσουμε τη δεξαμενή ταλέντων του κλάδου και να συμβάλουμε στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των συνεργατών μας. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τους συμμετέχοντες και να τους υποστηρίξουμε καθώς συνεχίζουν να αναπτύσσονται και να προοδεύουν στην κοινότητα HoReCa».

