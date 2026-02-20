Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚύπροςH Coca-Cola HBC Κύπρου στηρίζει τους HoReCa πελάτες της για μια δυνατή σεζόν
ΚΥΠΡΟΣ

H Coca-Cola HBC Κύπρου στηρίζει τους HoReCa πελάτες της για μια δυνατή σεζόν

 20.02.2026 - 10:42
H Coca-Cola HBC Κύπρου στηρίζει τους HoReCa πελάτες της για μια δυνατή σεζόν

Με στόχο να βοηθήσει τους πελάτες της HoReCa να προετοιμαστούν για μια δυνατή σεζόν, η Coca-Cola HBC Κύπρου υλοποιεί για πρώτη φορά στην Κύπρο το πρόγραμμα «HoReCa Empowered», μια σειρά σεμιναρίων αποκλειστικά για το προσωπικό των HoReCa πελατών της.

Εργαζόμενοι σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις HoReCa θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δωρεάν σεμινάρια από τους brand ambassadors της εταιρείας πάνω σε βασικές τεχνικές mixology.

Δωρεάν εξειδικευμένα σεμινάρια HoReCa Empowered για το προσωπικό των πελατών της εταιρείας

Η Coca-Cola HBC Κύπρου θέλει να είναι ο συνεργάτης επιλογής για τον κλάδο HoReCa και γι' αυτό η ανάπτυξη και η ενίσχυση του κλάδου στην Κύπρο αποτελεί στρατηγική της προτεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία ανακοινώνει έναν κύκλο εκπαιδεύσεων για bartenders σε Λευκωσία και Λεμεσό, μέσω Masterclasses από κορυφαίους επαγγελματίες HoReCa.

Τι είναι το HoReCa Empowered

Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε για να υποστηρίξει τις ανάγκες του κλάδου για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, αναβαθμίζοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητές του.

Αξιοποιώντας τις συνεργασίες της με καταξιωμένους εκπροσώπους της κοινότητας των bartender, η Coca-Cola HBC Κύπρου διοργανώνει τις δωρεάν εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις για τους συμμετέχοντες σχετικά με τις τελευταίες τάσεις και τεχνικές Mixology και τα Αποστάγματα από τους καλύτερους:

Alexis Darwich & Τζο Παπαγιαννοπούλου Three Cents Brand Activators,

Γιάννης Οικονόμου Schweppes Brand Ambassador,

Δέσποινα Ρεντούμη Beer Ambassador και

Θοδωρής Αναγνώστου, Premium Spirits Ambassador.

Με καθοδήγηση και έμπνευση από αυτούς τους κορυφαίους και έμπειρους επαγγελματίες του κλάδου, η πλατφόρμα HoReCa Empowered προσφέρει το πιο δυνατό «χαρμάνι» γνώσης και πάθους της σεζόν, την τέλεια δόση εμπειρίας, νέες τάσεις και πειραματισμούς που αποτελούν τα συστατικά της επιτυχίας για έναν «ισχυρότερο» κλάδο HoReCa.

Επιπλέον, στον φετινό κύκλο δωρεάν εκπαιδεύσεων, οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση σε επιπλέον ευκαιρίες εξέλιξης, διεκδικώντας παγκοσμίως αναγνωρισμένες υποτροφίες από τον Οργανισμό WSPC. Στόχος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσεων που θα κάνουν τους νέους επαγγελματίες να ξεχωρίσουν στην εγχώρια αγορά εργασίας, αλλά και να διεκδικήσουν τη θέση τους στην παγκόσμια bartender σκηνή.

Οι εκπαιδεύσεις θα πραγματοποιηθούν στις 3 Μαρτίου στο "Lost And Found" στη Λευκωσία και στις 4 Μαρτίου στο "TZINS BAR" στη Λεμεσό.

Ο Γιώργος Πριφτάκης, Sales Director Cyprus, δήλωσε: «Το HoReCa Empowered αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να στεκόμαστε δίπλα στους πελάτες μας και να επενδύουμε στους ανθρώπους που διαμορφώνουν την εμπειρία φιλοξενίας στην Κύπρο. Προσφέροντας υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και πρόσβαση σε αναγνωρισμένες ευκαιρίες ανάπτυξης, στοχεύουμε να ενισχύσουμε τη δεξαμενή ταλέντων του κλάδου και να συμβάλουμε στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των συνεργατών μας. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τους συμμετέχοντες και να τους υποστηρίξουμε καθώς συνεχίζουν να αναπτύσσονται και να προοδεύουν στην κοινότητα HoReCa».

Μάθετε περισσότερα για την Coca-Cola HBC Kύπρου και ακολουθείστε την Coca-Cola HBC Κύπρου σε Facebook, Instagram και LinkedIn.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Διώροφο» ποδήλατο: Αρχικά γελάς… Μετά κλαις γιατί σκέφτεσαι τον κίνδυνο – Δείτε φωτογραφία
Ο νέος all-day, dine, wine & deli χώρος στη Λευκωσία που θα σας συναρπάσει - Πότε ανοίγει τις πόρτες του
ΥΚΑΝ: Η μεγαλύτερη ποσότητα ναρκωτικών που έχει εντοπιστεί σε ένα σημείο - Οδηγούνται στο δικαστήριο οι συλληφθέντες - Δείτε φωτογραφίες
«ΤΟΚΟ στην Τάξη»: Το νέο μάθημα στα σχολεία που αλλάζει την Παιδεία και μαθαίνει στα παιδιά πώς να διαχειρίζονται το χρήμα
Λεμεσιανό καρναβάλι: Οι δρόμοι που θα κλείσουν για τη μεγάλη παρέλαση της Κυριακής και το νυχτερινό πάρτι στο Παλιό Λιμάνι
Αναστάτωση στην Πάφο: Μαθητές πέταξαν φιάλη στα πόδια οδηγού λεωφορείου - Διακόπηκε το δρομολόγιο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Διοικητής ΥΚΑΝ: Οι δύο συλληφθέντες «δεν είναι οι εγκέφαλοι» - Στις 230.000 οι δόσεις ναρκωτικών που κατασχέθηκαν

 20.02.2026 - 10:31
Επόμενο άρθρο

Evangelia για Eurovision: Το τραγούδι του Akyla είναι πολύ δυνατό, μπορεί και να κερδίσει

 20.02.2026 - 10:44
ΠτΔ: Δίνει συγχαρητήρια προς Αστυνομία Κύπρου και ΥΚΑΝ - «Η προσπάθεια συνεχίζεται με σχέδιο, συνέπεια και αποφασιστικότητα»

ΠτΔ: Δίνει συγχαρητήρια προς Αστυνομία Κύπρου και ΥΚΑΝ - «Η προσπάθεια συνεχίζεται με σχέδιο, συνέπεια και αποφασιστικότητα»

Τη μεγάλη επιτυχία της ΥΚΑΝ εξαίρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Δίνει συγχαρητήρια προς Αστυνομία Κύπρου και ΥΚΑΝ - «Η προσπάθεια συνεχίζεται με σχέδιο, συνέπεια και αποφασιστικότητα»

ΠτΔ: Δίνει συγχαρητήρια προς Αστυνομία Κύπρου και ΥΚΑΝ - «Η προσπάθεια συνεχίζεται με σχέδιο, συνέπεια και αποφασιστικότητα»

  •  20.02.2026 - 08:36
Η ανεξαρτητοποίηση βουλευτών και το πολιτικό κόστος – Όταν οι διαφωνίες γίνονται ρήξεις

Η ανεξαρτητοποίηση βουλευτών και το πολιτικό κόστος – Όταν οι διαφωνίες γίνονται ρήξεις

  •  20.02.2026 - 06:43
Διοικητής ΥΚΑΝ: Οι δύο συλληφθέντες «δεν είναι οι εγκέφαλοι» - Στις 230.000 οι δόσεις ναρκωτικών που κατασχέθηκαν

Διοικητής ΥΚΑΝ: Οι δύο συλληφθέντες «δεν είναι οι εγκέφαλοι» - Στις 230.000 οι δόσεις ναρκωτικών που κατασχέθηκαν

  •  20.02.2026 - 10:31
Οδύνη για τον χαμό συνανθρώπων μας στην άσφαλτο - Δεν μπήκε με το «δεξί» η νέα χρονιά – Αυξάνονται τα θανατηφόρα

Οδύνη για τον χαμό συνανθρώπων μας στην άσφαλτο - Δεν μπήκε με το «δεξί» η νέα χρονιά – Αυξάνονται τα θανατηφόρα

  •  20.02.2026 - 06:35
Στο «κόκκινο» το κυκλοφοριακό: «Κινδυνεύουμε με blackout» - Στα σκαριά ο 3ος παράλληλος αυτοκινητόδρομος στη Λεμεσό

Στο «κόκκινο» το κυκλοφοριακό: «Κινδυνεύουμε με blackout» - Στα σκαριά ο 3ος παράλληλος αυτοκινητόδρομος στη Λεμεσό

  •  20.02.2026 - 10:19
Φειδίας Παναγιώτου: «Μου έκλεβαν τα ποδήλατα και τις μπάλες μου» – Η προσωπική εξομολόγηση για το bullying που δέχθηκε

Φειδίας Παναγιώτου: «Μου έκλεβαν τα ποδήλατα και τις μπάλες μου» – Η προσωπική εξομολόγηση για το bullying που δέχθηκε

  •  20.02.2026 - 10:00
Τρόμος για ντελιβερά: Τον απείλησαν κουκουλοφόροι με μαχαίρι έξω από πολυκατοικία στη Λευκωσία

Τρόμος για ντελιβερά: Τον απείλησαν κουκουλοφόροι με μαχαίρι έξω από πολυκατοικία στη Λευκωσία

  •  20.02.2026 - 09:42
Καθαρά Δευτέρα: Θα μας «κάτσει» στον λαιμό το σαρακοστιανό τραπέζι; Δείτε τιμές

Καθαρά Δευτέρα: Θα μας «κάτσει» στον λαιμό το σαρακοστιανό τραπέζι; Δείτε τιμές

  •  20.02.2026 - 10:08

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα