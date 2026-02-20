Themasports lifenewscy
Στο κελί ο 34χρονος και ο 26χρονος για την πολύκροτη υπόθεση ναρκωτικών στη Λευκωσία - Τι αποφάσισε το Δικαστήριο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στο κελί ο 34χρονος και ο 26χρονος για την πολύκροτη υπόθεση ναρκωτικών στη Λευκωσία - Τι αποφάσισε το Δικαστήριο

 20.02.2026 - 12:21
Στο κελί ο 34χρονος και ο 26χρονος για την πολύκροτη υπόθεση ναρκωτικών στη Λευκωσία - Τι αποφάσισε το Δικαστήριο

Διάταγμα οκταήμερης κράτησης εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας εναντίον 34χρονου και 26χρονου, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης για υπόθεση ναρκωτικών στη Λευκωσία.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Διοικητής ΥΚΑΝ: Οι δύο συλληφθέντες «δεν είναι οι εγκέφαλοι» - Στις 230.000 οι δόσεις ναρκωτικών που κατασχέθηκαν

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες από την Αστυνομία Κύπρου, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ενεργειών για πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος και καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Μέλη της Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών ανέκοψαν γύρω στις 10:30 το πρωί όχημα σε περιοχή της Λευκωσίας, το οποίο οδηγούσε 34χρονος με συνοδηγό 26χρονο.

Κατά τον έλεγχο του οχήματος εντοπίστηκαν 11.480 κροτίδες, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη του 34χρονου για αυτόφωρο αδίκημα. Παράλληλα, στην κατοχή του 26χρονου βρέθηκαν περίπου 27 γραμμάρια ξηρής φυτικής ύλης κάνναβης και περίπου εννέα γραμμάρια λευκής σκόνης, που πιστεύεται ότι είναι κοκαΐνη. Και ο 26χρονος συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα.

Ακολούθησαν έρευνες σε οικία και υποστατικά που φέρονται να συνδέονται με τον 34χρονο, όπου εντοπίστηκε τεράστια ποσότητα ναρκωτικών και άλλων τεκμηρίων. Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν:

167 κιλά ξηρής φυτικής ύλης κάνναβης

62 κιλά κοκαΐνης

4,5 κιλά ρητίνης κάνναβης

Ένα πιστόλι, ένα περίστροφο και ένα ομοίωμα πιστολιού

Δύο αυτοσχέδιες βόμβες, πιθανόν χαμηλής ισχύος

Φυσίγγια διαμετρήματος 9 χιλιοστών

Χρηματικό ποσό ύψους €12.765

Δύο κόλλες, πιθανόν εμποτισμένες με ναρκωτικές ουσίες

381 ηλεκτρονικά τσιγάρα που φαίνεται να περιέχουν ναρκωτικές ουσίες

 

Τη μεγάλη επιτυχία της ΥΚΑΝ εξαίρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

