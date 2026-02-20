«Διώροφο» ποδήλατο: Αρχικά γελάς… Μετά κλαις γιατί σκέφτεσαι τον κίνδυνο – Δείτε φωτογραφία

Το "I love Cyprus ΡΕ" μας φέρνει άλλη μία εικόνα που σε κάνει να λες… «Τι να πεις τώρα».

Στη φωτογραφία εικονίζονται δύο άτομα σε ένα ποδήλατο. Ο ένας καβαλάει το ποδήλατο, και ο άλλος τον αναβάτη.

Μπορούμε να εικάσουμε ότι είναι πατέρας με γιο καθώς το δεύτερο άτομο φαίνεται να είναι πιο μικρόσωμο.

Και φυσικά δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Μπορεί να μην έχουν λεφτά να αγοράσουν αυτοκίνητο. Αυτό που βλέπουμε όμως ξεκάθαρα είναι ότι ο δρόμος είναι βρεγμένος και ο κίνδυνος για ένα σοβαρό ατύχημα είναι υπαρκτός.

Δείτε τη φωτογραφία που δημοσιεύθηκε σήμερα 20/2/2026