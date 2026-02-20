Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνία«ΤΟΚΟ στην Τάξη»: Το νέο μάθημα στα σχολεία που αλλάζει την Παιδεία και μαθαίνει στα παιδιά πώς να διαχειρίζονται το χρήμα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«ΤΟΚΟ στην Τάξη»: Το νέο μάθημα στα σχολεία που αλλάζει την Παιδεία και μαθαίνει στα παιδιά πώς να διαχειρίζονται το χρήμα

ΕΛΕΝΑ ΤΣΙΑΚΟΥΠΗ 20.02.2026 - 06:47
«ΤΟΚΟ στην Τάξη»: Το νέο μάθημα στα σχολεία που αλλάζει την Παιδεία και μαθαίνει στα παιδιά πώς να διαχειρίζονται το χρήμα

Αλλάζουν σταδιακά τα δεδομένα στην εκπαίδευση, με την Παιδεία να στρέφεται ολοένα και περισσότερο σε βιωματικά μαθήματα που δεν περιορίζονται στη θεωρία, αλλά προετοιμάζουν ουσιαστικά τα παιδιά για την πραγματική ζωή. Στόχος είναι οι μαθητές να αποκτούν πρακτικές δεξιότητες, χρήσιμες στο μέλλον, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις καθημερινές προκλήσεις ως ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η νέα πρωτοβουλία «ΤΟΚΟ στην Τάξη», που φέρνει τη χρηματοοικονομική αγωγή στα σχολεία με τρόπο κατανοητό και φιλικό προς τα παιδιά. Μιλώντας στο ThemaOnline, αρμόδιο άτομο από το Υπουργείο Παιδείας εξήγησε τι ακριβώς είναι το «ΤΟΚΟ στην Τάξη», ποιος είναι ο σκοπός του και πώς αναμένεται να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν έννοιες όπως η αποταμίευση, η σωστή διαχείριση χρημάτων και η διάκριση ανάμεσα σε ανάγκες και επιθυμίες, μέσα από βιωματική μάθηση και σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία.

«Τα ΤΟΚΟ στην Τάξη»: Η χρηματοοικονομική παιδεία μπαίνει δυναμικά στη Στ΄ Δημοτικού

Η χρηματοοικονομική αγωγή εντάσσεται πλέον ουσιαστικά στο σχολικό πρόγραμμα, αναγνωρίζοντας τη σημασία της στη διαμόρφωση υπεύθυνων και συνειδητοποιημένων πολιτών. Στο πλαίσιο του μαθήματος της Αγωγής Υγείας, το οποίο στοχεύει στην ολιστική ανάπτυξη των παιδιών, περιλαμβάνεται η θεματική ενότητα «Οικονομική και Επαγγελματική Αγωγή», δίνοντας έμφαση σε βασικές δεξιότητες ζωής που σχετίζονται με τη διαχείριση του χρήματος.

Για την υποστήριξη της διδασκαλίας στη Στ΄ τάξη, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, σε συνεργασία με τον Καθηγητή Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Δρα Ανδρέα Μιλιδώνη, και τη συγγραφέα Μαρία Λοϊζίδου, ανέπτυξε ειδικό παιδαγωγικό υλικό. Πρόκειται για ένα παιδικό παραμύθι με τίτλο «70 Τοκό και Μια Τρύπα στο Παπούτσι», το οποίο συνοδεύεται από στοχευμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Οπως αναφέρει η αρμόδια πηγή, το υλικό εισάγει τους μαθητές σε βασικές έννοιες της προσωπικής χρηματοοικονομικής, όπως τα έσοδα και τα έξοδα, ο προϋπολογισμός, η αποταμίευση για το μέλλον ή για έκτακτες ανάγκες, ο δανεισμός και η αποπληρωμή του. Παράλληλα, τα παιδιά μαθαίνουν να ξεχωρίζουν την ανάγκη από την επιθυμία, να κατανοούν τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, αλλά και να αναγνωρίζουν τους κινδύνους των διαδικτυακών απατών.

Με τη σχολική χρονιά 2025-2026, η χρηματοοικονομική παιδεία ξεκινά επίσημα από τη Στ΄ Δημοτικού, με το παραμύθι να λειτουργεί ως βασικό εκπαιδευτικό εργαλείο για τους δασκάλους και τις δασκάλες. Το υλικό θα διατίθεται τόσο σε έντυπη μορφή για κάθε μαθητή και μαθήτρια όσο και ψηφιακά μέσω της ιστοσελίδας της Αγωγής Υγείας.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να καλλιεργηθεί από νεαρή ηλικία η υπεύθυνη στάση απέναντι στο χρήμα, η αποταμιευτική κουλτούρα και η σωστή διαχείριση οικονομικών αποφάσεων.

Όπως υπογραμμίζεται, το χρήμα είναι απλώς ένα εργαλείο και η σωστή χρήση του μπορεί να συμβάλει στη χρηματοοικονομική ευημερία, επιτρέποντας στα άτομα και στις οικογένειες να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο σε όσα έχουν πραγματική αξία στη ζωή.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τζόκερ έπαιξες; Ιδού οι «χρυσοί» αριθμοί για τα €1.800.000
Έφτασε στην Ελλάδα ο Μπραντ Πιτ για τα γυρίσματα της ταινίας του – Δείτε φωτογραφίες
Αφέθηκε ελεύθερος ο Άντριου - Σοκαρισμένος φεύγει από το Τμήμα, δείτε την πρώτη φωτογραφία του έκπτωτου πρίγκιπα μετά τη σύλληψη
ThemaPoll: Η μία χώρα μετά την άλλη απαγορεύουν τα social media στα παιδιά – Πιστεύετε ότι πρέπει να εφαρμοστεί και στην Κύπρο;
ΒΙΝΤΕΟ: «Δεν ήταν γνωστοί στις Αρχές οι συλληφθέντες» - Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για το «μαμούθ» φορτίο στο Στρόβολο
Βουβός πόνος στο Λιοπέτρι: Το «τελευταίο αντίο» στην 19χρονη Κριστίνα ακυρώνει το καρναβάλι

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η ανεξαρτητοποίηση βουλευτών και το πολιτικό κόστος – Όταν οι διαφωνίες γίνονται ρήξεις

 20.02.2026 - 06:43
Επόμενο άρθρο

Δύο σε ένα: Η nordic diet κάνει καλό στην υγεία και... στον πλανήτη

 20.02.2026 - 06:51
Η ανεξαρτητοποίηση βουλευτών και το πολιτικό κόστος – Όταν οι διαφωνίες γίνονται ρήξεις

Η ανεξαρτητοποίηση βουλευτών και το πολιτικό κόστος – Όταν οι διαφωνίες γίνονται ρήξεις

Η επίσημη ενημέρωση της Ολομέλειας από την Πρόεδρο της Βουλή των Αντιπροσώπων Αννίτα Δημητρίου ότι η Ειρήνη Χαραλαμπίδου δεν ανήκει πλέον στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΑΚΕΛ – Αριστερά – Νέες Δυνάμεις επιβεβαίωσε και θεσμικά την  πολιτική ρήξη μεταξύ των δύο πλευρών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Η ανεξαρτητοποίηση βουλευτών και το πολιτικό κόστος – Όταν οι διαφωνίες γίνονται ρήξεις

Η ανεξαρτητοποίηση βουλευτών και το πολιτικό κόστος – Όταν οι διαφωνίες γίνονται ρήξεις

  •  20.02.2026 - 06:43
Οδύνη για τον χαμό συνανθρώπων μας στην άσφαλτο - Δεν μπήκε με το «δεξί» η νέα χρονιά – Αυξάνονται τα θανατηφόρα

Οδύνη για τον χαμό συνανθρώπων μας στην άσφαλτο - Δεν μπήκε με το «δεξί» η νέα χρονιά – Αυξάνονται τα θανατηφόρα

  •  20.02.2026 - 06:35
ΥΚΑΝ: Η μεγαλύτερη ποσότητα ναρκωτικών που έχει εντοπιστεί σε ένα σημείο - Οδηγούνται στο δικαστήριο οι συλληφθέντες - Δείτε φωτογραφίες

ΥΚΑΝ: Η μεγαλύτερη ποσότητα ναρκωτικών που έχει εντοπιστεί σε ένα σημείο - Οδηγούνται στο δικαστήριο οι συλληφθέντες - Δείτε φωτογραφίες

  •  20.02.2026 - 06:54
Βραδιά συλλήψεων: Από διαρρήξεις σε κλοπές - 131 καταγγελίες για τροχαίες παραβάσεις, κατακρατήθηκαν και οχήματα

Βραδιά συλλήψεων: Από διαρρήξεις σε κλοπές - 131 καταγγελίες για τροχαίες παραβάσεις, κατακρατήθηκαν και οχήματα

  •  20.02.2026 - 07:08
Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία για να πέσει πάλι – Η πρώτη πρόβλεψη για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας – Κάπου έμεινε και λίγο χιόνι

Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία για να πέσει πάλι – Η πρώτη πρόβλεψη για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας – Κάπου έμεινε και λίγο χιόνι

  •  20.02.2026 - 06:24
Εορτολόγιο: Ποιος ήταν ο Άγιος Αγάθων που τιμά σήμερα Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου η Εκκλησία

Εορτολόγιο: Ποιος ήταν ο Άγιος Αγάθων που τιμά σήμερα Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου η Εκκλησία

  •  20.02.2026 - 06:33
«ΤΟΚΟ στην Τάξη»: Το νέο μάθημα στα σχολεία που αλλάζει την Παιδεία και μαθαίνει στα παιδιά πώς να διαχειρίζονται το χρήμα

«ΤΟΚΟ στην Τάξη»: Το νέο μάθημα στα σχολεία που αλλάζει την Παιδεία και μαθαίνει στα παιδιά πώς να διαχειρίζονται το χρήμα

  •  20.02.2026 - 06:47
Δύο σε ένα: Η nordic diet κάνει καλό στην υγεία και... στον πλανήτη

Δύο σε ένα: Η nordic diet κάνει καλό στην υγεία και... στον πλανήτη

  •  20.02.2026 - 06:51

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα