«ΤΟΚΟ στην Τάξη»: Το νέο μάθημα στα σχολεία που αλλάζει την Παιδεία και μαθαίνει στα παιδιά πώς να διαχειρίζονται το χρήμα

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η νέα πρωτοβουλία «ΤΟΚΟ στην Τάξη», που φέρνει τη χρηματοοικονομική αγωγή στα σχολεία με τρόπο κατανοητό και φιλικό προς τα παιδιά. Μιλώντας στο ThemaOnline, αρμόδιο άτομο από το Υπουργείο Παιδείας εξήγησε τι ακριβώς είναι το «ΤΟΚΟ στην Τάξη», ποιος είναι ο σκοπός του και πώς αναμένεται να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν έννοιες όπως η αποταμίευση, η σωστή διαχείριση χρημάτων και η διάκριση ανάμεσα σε ανάγκες και επιθυμίες, μέσα από βιωματική μάθηση και σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία.

«Τα ΤΟΚΟ στην Τάξη»: Η χρηματοοικονομική παιδεία μπαίνει δυναμικά στη Στ΄ Δημοτικού

Η χρηματοοικονομική αγωγή εντάσσεται πλέον ουσιαστικά στο σχολικό πρόγραμμα, αναγνωρίζοντας τη σημασία της στη διαμόρφωση υπεύθυνων και συνειδητοποιημένων πολιτών. Στο πλαίσιο του μαθήματος της Αγωγής Υγείας, το οποίο στοχεύει στην ολιστική ανάπτυξη των παιδιών, περιλαμβάνεται η θεματική ενότητα «Οικονομική και Επαγγελματική Αγωγή», δίνοντας έμφαση σε βασικές δεξιότητες ζωής που σχετίζονται με τη διαχείριση του χρήματος.

Για την υποστήριξη της διδασκαλίας στη Στ΄ τάξη, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, σε συνεργασία με τον Καθηγητή Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Δρα Ανδρέα Μιλιδώνη, και τη συγγραφέα Μαρία Λοϊζίδου, ανέπτυξε ειδικό παιδαγωγικό υλικό. Πρόκειται για ένα παιδικό παραμύθι με τίτλο «70 Τοκό και Μια Τρύπα στο Παπούτσι», το οποίο συνοδεύεται από στοχευμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Οπως αναφέρει η αρμόδια πηγή, το υλικό εισάγει τους μαθητές σε βασικές έννοιες της προσωπικής χρηματοοικονομικής, όπως τα έσοδα και τα έξοδα, ο προϋπολογισμός, η αποταμίευση για το μέλλον ή για έκτακτες ανάγκες, ο δανεισμός και η αποπληρωμή του. Παράλληλα, τα παιδιά μαθαίνουν να ξεχωρίζουν την ανάγκη από την επιθυμία, να κατανοούν τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, αλλά και να αναγνωρίζουν τους κινδύνους των διαδικτυακών απατών.

Με τη σχολική χρονιά 2025-2026, η χρηματοοικονομική παιδεία ξεκινά επίσημα από τη Στ΄ Δημοτικού, με το παραμύθι να λειτουργεί ως βασικό εκπαιδευτικό εργαλείο για τους δασκάλους και τις δασκάλες. Το υλικό θα διατίθεται τόσο σε έντυπη μορφή για κάθε μαθητή και μαθήτρια όσο και ψηφιακά μέσω της ιστοσελίδας της Αγωγής Υγείας.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να καλλιεργηθεί από νεαρή ηλικία η υπεύθυνη στάση απέναντι στο χρήμα, η αποταμιευτική κουλτούρα και η σωστή διαχείριση οικονομικών αποφάσεων.

Όπως υπογραμμίζεται, το χρήμα είναι απλώς ένα εργαλείο και η σωστή χρήση του μπορεί να συμβάλει στη χρηματοοικονομική ευημερία, επιτρέποντας στα άτομα και στις οικογένειες να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο σε όσα έχουν πραγματική αξία στη ζωή.