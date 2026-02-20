Εορτολόγιο: Ποιος ήταν ο Άγιος Αγάθων που τιμά σήμερα Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου η Εκκλησία

Οδύνη για τον χαμό συνανθρώπων μας στην άσφαλτο - Δεν μπήκε με το «δεξί» η νέα χρονιά – Αυξάνονται τα θανατηφόρα
Ασταμάτητο ρέει το αίμα στην άσφαλτο και η θλίψη είναι ακόμη μεγαλύτερη όταν χάνονται άδικα νεαρά άτομα.
Σήμερα δεν γιορτάζει κάποιο γνωστό όνομα.
O Άγιος Αγάθων καταγόταν από το Παλέρμο της Σικελίας και από μικρή ηλικία ποτίστηκε με τα νάματα της ευσέβειας. Υπήρξε ο 79ος πάπας της Ρώμης.
Πάπας έγινε το 678 μ.Χ. και έλαβε ενεργό μέρος στην ΣΤ’ Οικουμενική Σύνοδο αποστέλλοντας τρεις αντιπροσώπους, τους πρεσβύτερους Θεόδωρο και Σέργιο, και τον διάκονο Ιωάννη.
Η Σύνοδος αυτή, συνήλθε το έτος 680 μ.Χ. στη Κωνσταντινούπολη για να καταδικάσει την αίρεση των Μονοφυσιτών. Οι δε αποφάσεις της, στηρίχθηκαν και στη θερμότητα που αντιμετώπισε το θέμα, ο πάπας Αγάθων, ο οποίος αναθεμάτισε όλους όσους στο παρελθόν έδειξαν μονοφυσιτικό φρόνημα, μεταξύ αυτών και τον προκάτοχό του πάπα Ονούφριο τον Α’ (625 – 638 μ.Χ.).
Έτσι στον Αγάθωνα χρωστάμε ένα από τα αποτελεσματικότερα βέλη κατά της αξίωσης περί αλάθητου των Πάπων.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις