Εορτολόγιο: Ποιος ήταν ο Άγιος Αγάθων που τιμά σήμερα Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου η Εκκλησία

 20.02.2026 - 06:33
Σήμερα Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου, τιμάται σύμφωνα με το εορτολόγιο η μνήμη των Αγάθωνος πάπα της Ρώμης, Λέοντος επισκόπου Κατάνης του θαυματουργού, Ανιανού Επισκόπου Αλεξανδρείας.

Σήμερα δεν γιορτάζει κάποιο γνωστό όνομα.

Ποιος ήταν ο Άγιος Αγάθων

O Άγιος Αγάθων καταγόταν από το Παλέρμο της Σικελίας και από μικρή ηλικία ποτίστηκε με τα νάματα της ευσέβειας. Υπήρξε ο 79ος πάπας της Ρώμης.

Πάπας έγινε το 678 μ.Χ. και έλαβε ενεργό μέρος στην ΣΤ’ Οικουμενική Σύνοδο αποστέλλοντας τρεις αντιπροσώπους, τους πρεσβύτερους Θεόδωρο και Σέργιο, και τον διάκονο Ιωάννη.

Η Σύνοδος αυτή, συνήλθε το έτος 680 μ.Χ. στη Κωνσταντινούπολη για να καταδικάσει την αίρεση των Μονοφυσιτών. Οι δε αποφάσεις της, στηρίχθηκαν και στη θερμότητα που αντιμετώπισε το θέμα, ο πάπας Αγάθων, ο οποίος αναθεμάτισε όλους όσους στο παρελθόν έδειξαν μονοφυσιτικό φρόνημα, μεταξύ αυτών και τον προκάτοχό του πάπα Ονούφριο τον Α’ (625 – 638 μ.Χ.).

Έτσι στον Αγάθωνα χρωστάμε ένα από τα αποτελεσματικότερα βέλη κατά της αξίωσης περί αλάθητου των Πάπων.

Ασταμάτητο ρέει το αίμα στην άσφαλτο και η θλίψη είναι ακόμη μεγαλύτερη όταν χάνονται άδικα νεαρά άτομα.

