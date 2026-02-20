Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΥΚΑΝ: Η μεγαλύτερη ποσότητα ναρκωτικών που έχει εντοπιστεί σε ένα σημείο - Οδηγούνται στο δικαστήριο οι συλληφθέντες - Δείτε φωτογραφίες

 20.02.2026 - 06:54
Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ενεργειών της Αστυνομίας για την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος και την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, πραγματοποιήθηκε χθες συντονισμένη επιχείρηση στην επαρχία Λευκωσίας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, μέλη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών ανέκοψαν, γύρω στις 10:30 χθες το πρωί, για έλεγχο αυτοκίνητο σε περιοχή της Λευκωσίας, το οποίο οδηγούσε 34χρονος, με συνοδηγό 26χρονο.

Σε έρευνα που ακολούθησε εντός του οχήματος, ανευρέθηκαν 11.480 κροτίδες, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του 34χρονου για αυτόφωρο αδίκημα.

Παράλληλα, στην κατοχή του 26χρονου εντοπίστηκε ξηρή φυτική ύλη κάνναβης βάρους περίπου 27 γραμμαρίων, καθώς και άσπρη σκόνη, που πιστεύεται ότι είναι κοκαΐνη, βάρους περίπου εννέα γραμμαρίων, με αποτέλεσμα επίσης να συλληφθεί για αυτόφωρα αδικήματα.

Ακολούθως, διεξήχθη έρευνα σε οικία και υποστατικά που συνδέονται με τον 34χρονο, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

167 κιλά ξηρής φυτικής ύλης κάνναβης
62 κιλά κοκαΐνης
4,5 κιλά ρητίνης κάνναβης
Ένα πιστόλι, ένα περίστροφο και ένα ομοίωμα πιστολιού
Δύο αυτοσχέδιες βόμβες (πιθανόν να περιέχουν εκρηκτική ύλη χαμηλής ισχύος)
Αριθμός φυσιγγίων 9 χιλιοστών
Χρηματικό ποσό ύψους €12.765
Δύο κόλλες, πιθανόν εμποτισμένες με ναρκωτικές ουσίες
381 ηλεκτρονικά τσιγάρα που φαίνεται να περιέχουν ναρκωτικές ουσίες.

Εναντίον των δύο πιο πάνω προσώπων εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα και επασυνελήφθησαν για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής τους.

Η Αστυνομία επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της για αδιάλειπτη δράση κατά του οργανωμένου εγκλήματος, στέλνοντας σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη διακίνηση και χρήση ναρκωτικών και κάθε μορφή εγκληματικής δραστηριότητας κατα της κοινωνίας και κυρίως της νεολαίας.

Η ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λευκωσίας) συνεχίζει τις εξετάσεις.

Δείτε φωτογραφίες

 

