Τραγωδία στο highway: Νεκρός ο 70χρονος Σάββας – Παρασύρθηκε από όχημα ενώ εργαζόταν

Το τραγικό θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 19:25, δήλωσε στη σκηνή ο υπεύθυνος της Τροχαίας Λεμεσού, Μάριος Χαραλάμπους, ενώ ο άτυχος 70χρονος τοποθετούσε κώνους στη δεξιά λωρίδα του αυτοκινητόδρομου, παρά τη Μονή.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, αυτοκίνητο που οδηγούσε 37χρονος, προσέκρουσε σε φωτεινό συρόμενο βέλος, που βρισκόταν στη δεξιά λωρίδα, παρασύροντας ακολούθως τον 70χρονο, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα.

«Ο οδηγός του ιδιωτικού αυτοκινήτου έχει τραυματιστεί ελαφριά και υποβάλλεται σε εξετάσεις σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ενώ έχει υποβληθεί σε ναρκοτέστ και έλεγχο αλκοόλης με αρνητικό αποτέλεσμα», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Χαραλάμπους είπε ότι από τις πρώτες μαρτυρίες φαίνεται πως το φωτεινό βέλος βρισκόταν σε λειτουργία και εξετάζονται οι λόγοι για τους οποίους ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του.