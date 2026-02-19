Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τραγωδία στο highway: Νεκρός ο 70χρονος Σάββας – Παρασύρθηκε από όχημα ενώ εργαζόταν

 19.02.2026 - 22:16
Τραγωδία στο highway: Νεκρός ο 70χρονος Σάββας – Παρασύρθηκε από όχημα ενώ εργαζόταν

 19.02.2026 - 22:16

Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ο 70χρονος εργάτης Σάββας Ιωάννου, από την Πάφο, ο οποίος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού, ενώ εκτελούσε εργασίες σήμανσης του δρόμου, μαζί με συναδέλφους του.

Το τραγικό θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 19:25, δήλωσε στη σκηνή ο υπεύθυνος της Τροχαίας Λεμεσού, Μάριος Χαραλάμπους, ενώ ο άτυχος 70χρονος τοποθετούσε κώνους στη δεξιά λωρίδα του αυτοκινητόδρομου, παρά τη Μονή.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, αυτοκίνητο που οδηγούσε 37χρονος, προσέκρουσε σε φωτεινό συρόμενο βέλος, που βρισκόταν στη δεξιά λωρίδα, παρασύροντας ακολούθως τον 70χρονο, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα.

«Ο οδηγός του ιδιωτικού αυτοκινήτου έχει τραυματιστεί ελαφριά και υποβάλλεται σε εξετάσεις σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ενώ έχει υποβληθεί σε ναρκοτέστ και έλεγχο αλκοόλης με αρνητικό αποτέλεσμα», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Χαραλάμπους είπε ότι από τις πρώτες μαρτυρίες φαίνεται πως το φωτεινό βέλος βρισκόταν σε λειτουργία και εξετάζονται οι λόγοι για τους οποίους ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θανατηφόρο Σωτήρα: Πότε θα πουν το τελευταίο αντίο στη 19χρονη Κρίστια που «έσβησε» στην άσφαλτο
Αερόσακοι ΤΑΚΑΤΑ: Κάλεσμα ΤΟΜ για άμεση αντικατάσταση όσων «έμειναν πίσω» - Τι ισχύει για ανακλήσεις
Run Nation Championship: Το νέο, βίαιο άθλημα με τις μετωπικές συγκρούσεις - Βίντεο
ThemaPoll: Η μία χώρα μετά την άλλη απαγορεύουν τα social media στα παιδιά – Πιστεύετε ότι πρέπει να εφαρμοστεί και στην Κύπρο;
Χτύπημα της ΥΚΑΝ με 100 κιλά κάνναβης και κοκαΐνης - Συλλήψεις και έρευνες σε εξέλιξη
Σοκάρει η Annie Alexoui: «Είτε θάνατος είτε δικαίωση» - Όσα αποκάλυψε στο «Τ» για τα τατουάζ της

 

 

 

