ΒΙΝΤΕΟ: «Δεν ήταν γνωστοί στις Αρχές οι συλληφθέντες» - Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για το «μαμούθ» φορτίο στο Στρόβολο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΒΙΝΤΕΟ: «Δεν ήταν γνωστοί στις Αρχές οι συλληφθέντες» - Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για το «μαμούθ» φορτίο στο Στρόβολο

 19.02.2026 - 21:14
ΒΙΝΤΕΟ: «Δεν ήταν γνωστοί στις Αρχές οι συλληφθέντες» - Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για το «μαμούθ» φορτίο στο Στρόβολο

Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει η ΥΚΑΝ μετά τον εντοπισμό της μεγαλύτερης ποσότητας ναρκωτικών που έχει κατασχεθεί ποτέ σε μία και μόνο επιχείρηση επί κυπριακού εδάφους.

Ο Διοικητής της Υπηρεσίας, Χρίστος Ανδρέου, μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του OMEGA, έδωσε το στίγμα της σοβαρότητας της υπόθεσης, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για το οργανωμένο έγκλημα.

Οι τελικοί υπολογισμοί ανεβάζουν τον πήχη στα 233,5 κιλά ναρκωτικών - από τα οποία 62 κιλά κοκαΐνη, 167 κιλά κάνναβη και 4.5 κιλά ρητίνη κάνναβης - μια ποσότητα που, όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρέου, μεταφράζεται σε περισσότερες από 200.000 δόσεις που θα διοχετεύονταν απευθείας στην κυπριακή κοινωνία και «στα παιδιά μας».

Η ανησυχία των Αρχών εντείνεται από το γεγονός ότι οι δύο Ελληνοκύπριοι συλληφθέντες, ηλικίας 34 και 26 ετών, ήταν παντελώς άγνωστοι στην Αστυνομία και δεν είχαν απασχολήσει ποτέ στο παρελθόν. «Φαίνεται ότι κάθε φορά που εντοπίζουμε μεγάλες ποσότητες, όλο και νέα πρόσωπα εμπλέκονται», σημείωσε ο κ. Ανδρέου, επιβεβαιώνοντας πως πρόκειται ξεκάθαρα για κύκλωμα και δεν αποκλείονται νέες συλλήψεις τα επόμενα 24ωρα.

Την ίδια ώρα, τα όπλα και οι εκρηκτικοί μηχανισμοί έχουν μεταφερθεί στο Τμήμα Βαλλιστικής του Αρχηγείου Αστυνομίας. Οι επιστημονικές εξετάσεις θα δείξουν αν ο οπλισμός αυτός είναι «καθαρός» ή αν έχει χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενες εγκληματικές ενέργειες που παραμένουν ανεξιχνίαστες.

Όσον αφορά την προέλευση των ουσιών, ο κ. Ανδρέου υπενθύμισε ότι η Κύπρος δεν αποτελεί χώρα παραγωγής, γεγονός που στρέφει τις έρευνες στις κύριες πύλες εισόδου του νησιού, όπως τα λιμάνια, τα αεροδρόμια και οι εταιρείες ταχυμεταφορών.

Οι δύο ύποπτοι αναμένεται να οδηγηθούν αύριο ενώπιον του Δικαστηρίου, ενώ η ΥΚΑΝ συνεχίζει να αξιολογεί την κρίσιμη πληροφορία που οδήγησε σε αυτό το καίριο πλήγμα κατά των εμπόρων ναρκωτικών.

