Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο ο εντοπισμός ναρκωτικών και όπλων στον Στρόβολο και οι προτάσεις Κύπρου στο Συμβούλιο Ειρήνης

Η «Αλήθεια» τιτλοφορεί το κύριό της θέμα «Μετά την κατακραυγή φτου και από την αρχή», με αναφορά σε διαβουλεύσεις που αναμένονται ξανά γύρω από εργασιακά/μισθολογικά ζητήματα, μεταξύ Κυβέρνησης και συντεχνιών. Σε άλλο θέμα αναφέρεται σε κατασχέσεις πέραν των 200 κιλών κάνναβης και κοκαΐνης στον Στρόβολο και τη σύλληψη δύο προσώπων για την υπόθεση. Αλλού γράφει για καταγγελίες για ανεξέλεγκτη ανάπτυξη φωτοβολταϊκών στην περιοχή Κουτραφά.

Ο «Πολίτης» έχει τίτλο στο κύριο του θέμα «ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ με τη σέσουλα σε αποθήκη», και γράφει για εντοπισμό μεγάλης ποσότητας κάνναβης και κοκαΐνης στη Λευκωσία, καθώς και για δύο συλλήψεις. Αλλού γράφει για ταλαιπωρία και ουρές αυτοκινήτων στο οδόφραγμα Αγίου Δομετίου, αφού η τρίτη λωρίδα δεν λειτουργεί σε μόνιμη βάση, αλλά ανοίγει όταν κριθεί αναγκαίο. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας μετά από εφόδους στα Γενικά Νοσοκομεία Λευκωσίας και Λεμεσού και σημειώνει ότι η έκθεση καταγράφει καθυστερημένες ιατρικές γνωματεύσεις, τηλεδιαγνώσεις, πολύωρες αναμονές στα ΤΑΕΠ κ.λπ.

«Ο Φιλελεύθερος» υπό τον τίτλο «4 προτάσεις για τη Γάζα» γράφει ότι προτάσεις για την επόμενη μέρα στη Γάζα κατέθεσε πριν από την εναρκτήρια τελετή του Συμβουλίου Ειρήνης στην Ουάσιγκτον η Κύπρος και ότι ο ΥΠΕΞ συνομίλησε και με Ρούμπιο. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στην επιχείρηση της ΥΚΑΝ σε δύο αποθήκες οικίας στον Στρόβολο και στον εντοπισμό ασύλληπτης ποσότητας ναρκωτικών. Αλλού η εφημερίδα γράφει για την υπόθεση που διερευνάται εναντίον του εν αργία Δημάρχου Πάφου και αναφέρει ότι σύντομα σχηματίζεται φάκελος και οδηγείται στον Εισαγγελέα με εισηγήσεις για δίωξη ή όχι.

Η «Χαραυγή» τιτλοφορεί το κύριό της θέμα «Ανοίγει δρόμος στήριξης για τους πρόσφυγες», και γράφει για νέα ευκαιρία υποβολής αιτήσεων στον Φορέα και αυξημένη επιδότηση επιτοκίου για στεγαστικά. Σε άλλο θέμα αναφέρει ότι το κόστος αποβλήτων τριπλασιάζεται. Αλλού γράφει ότι δεν αρκούν οι αντικαταστάτες στην εκπαίδευση προειδοποιεί η Προοδευτική.

Η αγγλόγλωσση «Cyprus Mail» στο κύριο θέμα τον τίτλο «Ο Άντριου συνελήφθη σε έρευνα που συνδέεται με τον Έπσταϊν» γράφει για τη σύλληψη χθες του Αντριου στη Βρετανία και στη δήλωση του βασιλιά Καρόλου, ο οποίος εκφράζει «βαθιά ανησυχία» για τη σύλληψη του αδελφού του. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που κάνει λόγο για αναμονές έως και 11 ωρών σε Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων, καθώς και ζήτημα με νέο αξονικό τομογράφο που δεν λειτουργεί. Αλλού αναφέρεται στα έργα συντήρησης σε αρχαιολογικούς χώρους στην Πάφο.

Η εβδομαδιαία «Γνώμη» έχει ως τίτλο «ΣΑΠΙΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ! Σάπιοι και οι θεσμοί απονομής δικαιοσύνης!», και γράφει το σκάνδαλο των «χρυσών διαβατηρίων» και την απόφαση του Κακουργιοδικείου στην υπόθεση Συλλούρ-Τζιοβάνη. Αλλού αναφέρεται στο υδατικό και γράφει ότι δεν έγινε έγκαιρος σχεδιασμός. Σε άλλο θέμα αναφέρεται σε αναγκαιότητα ανακλητότητας των εκλεγμένων.

Η εβδομαδιαία εφημερίδα «Το Ποντίκι» τιτλοφορεί το κύριό της θέμα «Από την πλάκα του TikTok στο Εθνικό Συμβούλιο», αναφερόμενη στον ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στο δηλητήριο που φέρεται να σκότωσε τον Αλεξέι Ναβάλνι. Αλλού αναφέρεται σε μνήμες τόπων και κάνει αφιέρωμα στο Καλό Χωριό Σολέας.