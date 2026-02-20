Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΠρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο ο εντοπισμός ναρκωτικών και όπλων στον Στρόβολο και οι προτάσεις Κύπρου στο Συμβούλιο Ειρήνης
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο ο εντοπισμός ναρκωτικών και όπλων στον Στρόβολο και οι προτάσεις Κύπρου στο Συμβούλιο Ειρήνης

 20.02.2026 - 08:32
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο ο εντοπισμός ναρκωτικών και όπλων στον Στρόβολο και οι προτάσεις Κύπρου στο Συμβούλιο Ειρήνης

Η υπόθεση εντοπισμού ναρκωτικών και όπλων στον Στρόβολο, οι εξελίξεις γύρω από πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης που βρίσκονται στο μικροσκόπιο ερευνών, το πλαίσιο στήριξης των προσφύγων μέσω νέων ρυθμίσεων και διευκολύνσεων στη στέγαση, καθώς και η συζήτηση για την επόμενη μέρα στη Γάζα και σχετικές προτάσεις μέσω του Συμβουλίου Ειρήνης, είναι τα κύρια θέματα στον κυπριακό Τύπο την Παρασκευή.

Η «Αλήθεια» τιτλοφορεί το κύριό της θέμα «Μετά την κατακραυγή φτου και από την αρχή», με αναφορά σε διαβουλεύσεις που αναμένονται ξανά γύρω από εργασιακά/μισθολογικά ζητήματα, μεταξύ Κυβέρνησης και συντεχνιών. Σε άλλο θέμα αναφέρεται σε κατασχέσεις πέραν των 200 κιλών κάνναβης και κοκαΐνης στον Στρόβολο και τη σύλληψη δύο προσώπων για την υπόθεση. Αλλού γράφει για καταγγελίες για ανεξέλεγκτη ανάπτυξη φωτοβολταϊκών στην περιοχή Κουτραφά.

Ο «Πολίτης» έχει τίτλο στο κύριο του θέμα «ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ με τη σέσουλα σε αποθήκη», και γράφει για εντοπισμό μεγάλης ποσότητας κάνναβης και κοκαΐνης στη Λευκωσία, καθώς και για δύο συλλήψεις. Αλλού γράφει για ταλαιπωρία και ουρές αυτοκινήτων στο οδόφραγμα Αγίου Δομετίου, αφού η τρίτη λωρίδα δεν λειτουργεί σε μόνιμη βάση, αλλά ανοίγει όταν κριθεί αναγκαίο. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας μετά από εφόδους στα Γενικά Νοσοκομεία Λευκωσίας και Λεμεσού και σημειώνει ότι η έκθεση καταγράφει καθυστερημένες ιατρικές γνωματεύσεις, τηλεδιαγνώσεις, πολύωρες αναμονές στα ΤΑΕΠ κ.λπ.

«Ο Φιλελεύθερος» υπό τον τίτλο «4 προτάσεις για τη Γάζα» γράφει ότι προτάσεις για την επόμενη μέρα στη Γάζα κατέθεσε πριν από την εναρκτήρια τελετή του Συμβουλίου Ειρήνης στην Ουάσιγκτον η Κύπρος και ότι ο ΥΠΕΞ συνομίλησε και με Ρούμπιο. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στην επιχείρηση της ΥΚΑΝ σε δύο αποθήκες οικίας στον Στρόβολο και στον εντοπισμό ασύλληπτης ποσότητας ναρκωτικών. Αλλού η εφημερίδα γράφει για την υπόθεση που διερευνάται εναντίον του εν αργία Δημάρχου Πάφου και αναφέρει ότι σύντομα σχηματίζεται φάκελος και οδηγείται στον Εισαγγελέα με εισηγήσεις για δίωξη ή όχι.

Η «Χαραυγή» τιτλοφορεί το κύριό της θέμα «Ανοίγει δρόμος στήριξης για τους πρόσφυγες», και γράφει για νέα ευκαιρία υποβολής αιτήσεων στον Φορέα και αυξημένη επιδότηση επιτοκίου για στεγαστικά. Σε άλλο θέμα αναφέρει ότι το κόστος αποβλήτων τριπλασιάζεται. Αλλού γράφει ότι δεν αρκούν οι αντικαταστάτες στην εκπαίδευση προειδοποιεί η Προοδευτική.

Η αγγλόγλωσση «Cyprus Mail» στο κύριο θέμα τον τίτλο «Ο Άντριου συνελήφθη σε έρευνα που συνδέεται με τον Έπσταϊν» γράφει για τη σύλληψη χθες του Αντριου στη Βρετανία και στη δήλωση του βασιλιά Καρόλου, ο οποίος εκφράζει «βαθιά ανησυχία» για τη σύλληψη του αδελφού του. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που κάνει λόγο για αναμονές έως και 11 ωρών σε Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων, καθώς και ζήτημα με νέο αξονικό τομογράφο που δεν λειτουργεί. Αλλού αναφέρεται στα έργα συντήρησης σε αρχαιολογικούς χώρους στην Πάφο.

Η εβδομαδιαία «Γνώμη» έχει ως τίτλο «ΣΑΠΙΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ! Σάπιοι και οι θεσμοί απονομής δικαιοσύνης!», και γράφει το σκάνδαλο των «χρυσών διαβατηρίων» και την απόφαση του Κακουργιοδικείου στην υπόθεση Συλλούρ-Τζιοβάνη. Αλλού αναφέρεται στο υδατικό και γράφει ότι δεν έγινε έγκαιρος σχεδιασμός. Σε άλλο θέμα αναφέρεται σε αναγκαιότητα ανακλητότητας των εκλεγμένων.

Η εβδομαδιαία εφημερίδα «Το Ποντίκι» τιτλοφορεί το κύριό της θέμα «Από την πλάκα του TikTok στο Εθνικό Συμβούλιο», αναφερόμενη στον ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στο δηλητήριο που φέρεται να σκότωσε τον Αλεξέι Ναβάλνι. Αλλού αναφέρεται σε μνήμες τόπων και κάνει αφιέρωμα στο Καλό Χωριό Σολέας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Διώροφο» ποδήλατο: Αρχικά γελάς… Μετά κλαις γιατί σκέφτεσαι τον κίνδυνο – Δείτε φωτογραφία
Ο νέος all-day, dine, wine & deli χώρος στη Λευκωσία που θα σας συναρπάσει - Πότε ανοίγει τις πόρτες του
ΥΚΑΝ: Η μεγαλύτερη ποσότητα ναρκωτικών που έχει εντοπιστεί σε ένα σημείο - Οδηγούνται στο δικαστήριο οι συλληφθέντες - Δείτε φωτογραφίες
«ΤΟΚΟ στην Τάξη»: Το νέο μάθημα στα σχολεία που αλλάζει την Παιδεία και μαθαίνει στα παιδιά πώς να διαχειρίζονται το χρήμα
Λεμεσιανό καρναβάλι: Οι δρόμοι που θα κλείσουν για τη μεγάλη παρέλαση της Κυριακής και το νυχτερινό πάρτι στο Παλιό Λιμάνι
Αναστάτωση στην Πάφο: Μαθητές πέταξαν φιάλη στα πόδια οδηγού λεωφορείου - Διακόπηκε το δρομολόγιο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ για την ταινία του Peaky Blinders - Ο Κίλιαν Μέρφι επιστρέφει ως Τόμι Σέλμπι

 20.02.2026 - 08:28
Επόμενο άρθρο

ΠτΔ: Δίνει συγχαρητήρια προς Αστυνομία Κύπρου και ΥΚΑΝ - «Η προσπάθεια συνεχίζεται με σχέδιο, συνέπεια και αποφασιστικότητα»

 20.02.2026 - 08:36
ΠτΔ: Δίνει συγχαρητήρια προς Αστυνομία Κύπρου και ΥΚΑΝ - «Η προσπάθεια συνεχίζεται με σχέδιο, συνέπεια και αποφασιστικότητα»

ΠτΔ: Δίνει συγχαρητήρια προς Αστυνομία Κύπρου και ΥΚΑΝ - «Η προσπάθεια συνεχίζεται με σχέδιο, συνέπεια και αποφασιστικότητα»

Τη μεγάλη επιτυχία της ΥΚΑΝ εξαίρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Δίνει συγχαρητήρια προς Αστυνομία Κύπρου και ΥΚΑΝ - «Η προσπάθεια συνεχίζεται με σχέδιο, συνέπεια και αποφασιστικότητα»

ΠτΔ: Δίνει συγχαρητήρια προς Αστυνομία Κύπρου και ΥΚΑΝ - «Η προσπάθεια συνεχίζεται με σχέδιο, συνέπεια και αποφασιστικότητα»

  •  20.02.2026 - 08:36
Η ανεξαρτητοποίηση βουλευτών και το πολιτικό κόστος – Όταν οι διαφωνίες γίνονται ρήξεις

Η ανεξαρτητοποίηση βουλευτών και το πολιτικό κόστος – Όταν οι διαφωνίες γίνονται ρήξεις

  •  20.02.2026 - 06:43
ΒΙΝΤΕΟ: Το «αόρατο» κύκλωμα του Στροβόλου: Η «ακτινογραφία» του φορτίου-μαμούθ - Ποια ναρκωτικά είναι 33 φορές πιο δραστικά

ΒΙΝΤΕΟ: Το «αόρατο» κύκλωμα του Στροβόλου: Η «ακτινογραφία» του φορτίου-μαμούθ - Ποια ναρκωτικά είναι 33 φορές πιο δραστικά

  •  20.02.2026 - 08:47
Οδύνη για τον χαμό συνανθρώπων μας στην άσφαλτο - Δεν μπήκε με το «δεξί» η νέα χρονιά – Αυξάνονται τα θανατηφόρα

Οδύνη για τον χαμό συνανθρώπων μας στην άσφαλτο - Δεν μπήκε με το «δεξί» η νέα χρονιά – Αυξάνονται τα θανατηφόρα

  •  20.02.2026 - 06:35
Αναστάτωση στην Πάφο: Μαθητές πέταξαν φιάλη στα πόδια οδηγού λεωφορείου - Διακόπηκε το δρομολόγιο

Αναστάτωση στην Πάφο: Μαθητές πέταξαν φιάλη στα πόδια οδηγού λεωφορείου - Διακόπηκε το δρομολόγιο

  •  20.02.2026 - 08:37
Θανατηφόρο στο highway: Χειροπέδες στον 37χρονο οδηγό που παρέσυρε τον άτυχο Σάββα Ιωάννου - Αρνητικός σε ελέγχους αλκοόλης και ναρκοτέστ

Θανατηφόρο στο highway: Χειροπέδες στον 37χρονο οδηγό που παρέσυρε τον άτυχο Σάββα Ιωάννου - Αρνητικός σε ελέγχους αλκοόλης και ναρκοτέστ

  •  20.02.2026 - 07:30
ΤΖΟΚΕΡ: Ανεβαίνει κι άλλο το ποσό στην πρώτη κατηγορία – Μόλις ένα τυχερό δελτίο στη δεύτερη

ΤΖΟΚΕΡ: Ανεβαίνει κι άλλο το ποσό στην πρώτη κατηγορία – Μόλις ένα τυχερό δελτίο στη δεύτερη

  •  20.02.2026 - 07:28
«Διώροφο» ποδήλατο: Αρχικά γελάς… Μετά κλαις γιατί σκέφτεσαι τον κίνδυνο – Δείτε φωτογραφία

«Διώροφο» ποδήλατο: Αρχικά γελάς… Μετά κλαις γιατί σκέφτεσαι τον κίνδυνο – Δείτε φωτογραφία

  •  20.02.2026 - 09:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα