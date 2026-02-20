Themasports lifenewscy
Χωρίς νερό παραμένει η Πέγεια εδώ και τρεις μέρες - Τι συνέβη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χωρίς νερό παραμένει η Πέγεια εδώ και τρεις μέρες - Τι συνέβη

 20.02.2026 - 09:07
Χωρίς νερό παραμένει η Πέγεια εδώ και τρεις μέρες - Τι συνέβη

Διακοπές στην υδροδότηση αναμένονται και σήμερα στο δημοτικό διαμέρισμα Πέγειας, λόγω βλάβης στο δίκτυο υδατοπρομήθειας του Δήμου Ακάμα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή του, η διακοπή στην υδροδότηση που ξεκίνησε την Τετάρτη θα συνεχιστεί μέχρι και σήμερα Παρασκευή για τρίτη συνεχόμενη ημέρα σε αρκετές περιοχές του Δημοτικού Διαμερίσματος Πέγειας.

Ο Δήμος Ακάμα ζητά την κατανόηση του κοινού και ευελπιστεί στην σύντονη αποκατάσταση της βλάβης.

Τη μεγάλη επιτυχία της ΥΚΑΝ εξαίρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

