Χωρίς νερό παραμένει η Πέγεια εδώ και τρεις μέρες - Τι συνέβη

ΠτΔ: Δίνει συγχαρητήρια προς Αστυνομία Κύπρου και ΥΚΑΝ - «Η προσπάθεια συνεχίζεται με σχέδιο, συνέπεια και αποφασιστικότητα»
Τη μεγάλη επιτυχία της ΥΚΑΝ εξαίρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή του, η διακοπή στην υδροδότηση που ξεκίνησε την Τετάρτη θα συνεχιστεί μέχρι και σήμερα Παρασκευή για τρίτη συνεχόμενη ημέρα σε αρκετές περιοχές του Δημοτικού Διαμερίσματος Πέγειας.
Ο Δήμος Ακάμα ζητά την κατανόηση του κοινού και ευελπιστεί στην σύντονη αποκατάσταση της βλάβης.
