Η ανεξαρτητοποίηση βουλευτών και το πολιτικό κόστος – Όταν οι διαφωνίες γίνονται ρήξεις

Με επιστολή του προς την Επιτροπή Επιλογής, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου γνωστοποίησε ότι η βουλεύτρια δεν αποτελεί πλέον μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Η εξέλιξη αυτή δεν έμεινε σε επίπεδο διαπίστωσης· είχε άμεσες συνέπειες στη λειτουργία της Βουλής.

Η Επιτροπή Επιλογής αποφάσισε- κατόπιν αιτήματος του ΑΚΕΛ- να ορίσει Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών τον βουλευτή Γιώργο Κουκουμά, ο οποίος μέχρι τότε ήταν αναπληρωτής πρόεδρος. Τη θέση του αναπληρωτή αναλαμβάνει ο Άριστος Δαμιανού.

Την ίδια ώρα, όπως διευκρινίστηκε, λόγω του μικρού χρονικού διαστήματος που απομένει μέχρι τη διάλυση της Βουλής, το ΑΚΕΛ δεν προτίθεται να ζητήσει αλλαγές στη συμμετοχή της κ. Χαραλαμπίδου σε άλλες επιτροπές ούτε να την αντικαταστήσει από τη θέση της επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Βουλής στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΟΑΣΕ. Η επιλογή αυτή ερμηνεύεται ως προσπάθεια να αποφευχθούν περαιτέρω εντάσεις σε μια ήδη φορτισμένη περίοδο.

Δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό

Η περίπτωση Χαραλαμπίδου έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αποχωρήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων που σημάδεψαν την παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο.

Ο Κωστής Ευσταθίου αποχώρησε από την ΕΔΕΚ μετά από έντονες διαφωνίες με την ηγεσία, κάνοντας λόγο για έλλειψη εσωκομματικής δημοκρατίας και πολιτικές αποκλίσεις.

Η Αλεξάνδρα Ατταλίδου ανεξαρτητοποιήθηκε από το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, επικαλούμενη διαφωνίες για τη στρατηγική πορεία και τον τρόπο λήψης αποφάσεων.

Αντίστοιχες διαφοροποιήσεις καταγράφηκαν και στις περιπτώσεις των Ανδρέα Αποστόλου και Μιχάλη Γιακουμή, οι οποίοι επίσης αποστασιοποιήθηκαν από τα κόμματα με τα οποία εξελέγησαν- ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ- αντίστοιχα.

Παρότι κάθε περίπτωση έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, το κοινό στοιχείο είναι οι πολιτικές διαφωνίες, οι ενστάσεις για τη λειτουργία των κομμάτων και οι διαφορετικές προσεγγίσεις σε κρίσιμα ζητήματα.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για τα κόμματα

Σε θεσμικό επίπεδο, ένας βουλευτής που αποχωρεί δεν χάνει την έδρα του. Η έδρα ανήκει στον ίδιο και όχι στο κόμμα. Ωστόσο, σε πολιτικό επίπεδο, οι συνέπειες είναι ουσιαστικές:

Πρώτον , μειώνεται η κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος. Ακόμη και μία έδρα μπορεί να επηρεάσει τις ισορροπίες, ιδιαίτερα σε κρίσιμες ψηφοφορίες ή στη σύνθεση επιτροπών.

, μειώνεται η κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος. Ακόμη και μία έδρα μπορεί να επηρεάσει τις ισορροπίες, ιδιαίτερα σε κρίσιμες ψηφοφορίες ή στη σύνθεση επιτροπών. Δεύτερον , πλήττεται η εικόνα ενότητας. Κάθε αποχώρηση δημιουργεί την εντύπωση εσωτερικών προβλημάτων. Για τα κόμματα, αυτό μεταφράζεται σε πολιτικό κόστος και σε ερωτήματα από τη βάση και τους ψηφοφόρους.

, πλήττεται η εικόνα ενότητας. Κάθε αποχώρηση δημιουργεί την εντύπωση εσωτερικών προβλημάτων. Για τα κόμματα, αυτό μεταφράζεται σε πολιτικό κόστος και σε ερωτήματα από τη βάση και τους ψηφοφόρους. Τρίτον, αναδεικνύεται η δυσκολία διαχείρισης της εσωκομματικής πολυφωνίας. Σε μια περίοδο όπου τα πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα είναι σύνθετα, οι διαφωνίες γίνονται πιο έντονες και πιο δημόσιες.

Ένα ευρύτερο μήνυμα

Το κύμα ανεξαρτητοποιήσεων, δεν αφορά μόνο πρόσωπα. Αντανακλά μια ευρύτερη αλλαγή στο πολιτικό τοπίο. Οι βουλευτές εμφανίζονται πιο πρόθυμοι να διαφοροποιηθούν δημόσια, ακόμη και αν αυτό σημαίνει ρήξη με το κόμμα τους. Ταυτόχρονα, τα κόμματα καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στη διατήρηση της συνοχής και στην αποδοχή διαφορετικών απόψεων.

Η υπόθεση της Ειρήνης Χαραλαμπίδου και οι θεσμικές κινήσεις που ακολούθησαν δείχνουν ότι οι ανακατατάξεις δεν είναι μόνο πολιτικές αλλά και λειτουργικές, επηρεάζοντας άμεσα τη δομή και τη λειτουργία της Βουλής.

Το ερώτημα που μένει ανοιχτό, είναι αν πρόκειται για μια συγκυριακή περίοδο έντασης ή για ένδειξη βαθύτερης αναδιάταξης στο κομματικό σύστημα της Κύπρου. Σε κάθε περίπτωση, οι επιπτώσεις είναι ήδη ορατές, τόσο στο εσωτερικό των κομμάτων, όσο και στο συνολικό πολιτικό σκηνικό.