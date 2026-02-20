ΠτΔ: Δίνει συγχαρητήρια προς Αστυνομία Κύπρου και ΥΚΑΝ - «Η προσπάθεια συνεχίζεται με σχέδιο, συνέπεια και αποφασιστικότητα»

Η επιτυχής ολοκλήρωση της επιχείρησης και η κατάσχεση ιδιαίτερα μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών ουσιών αποτελεί εξέλιξη υψίστης σημασίας για την προστασία της κοινωνίας και ιδίως της νέας γενιάς.

Εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες μου προς την Αστυνομία Κύπρου, την ΥΚΑΝ και όλες τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και προς το προσωπικό που εργάστηκε με επαγγελματισμό, μεθοδικότητα και υψηλό αίσθημα καθήκοντος. Οι διαδοχικές επιτυχίες σε αντίστοιχες επιχειρήσεις καταδεικνύουν ότι οι έλεγχοι και οι στοχευμένες δράσεις εντατικοποιούνται συστηματικά, στο πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

Η προσπάθεια συνεχίζεται με σχέδιο, συνέπεια και αποφασιστικότητα, με στόχο τη διαρκή θωράκιση της κοινωνίας και του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.