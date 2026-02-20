ΒΙΝΤΕΟ: Το «αόρατο» κύκλωμα του Στροβόλου: Η «ακτινογραφία» του φορτίου-μαμούθ - Ποια ναρκωτικά είναι 33 φορές πιο δραστικά

Ο Αξιωματικός της ΥΚΑΝ, Χρίστος Ανδρέου, μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα», έφερε στο φως στοιχεία που προκαλούν τρόμο, εστιάζοντας στη νέα γενιά ναρκωτικών που στοχεύει απευθείας στη νεολαία.

Η υπόθεση, που οδήγησε στην κατάσχεση 167 κιλών κάνναβης και 62 κιλών κοκαΐνης, φέρνει στο προσκήνιο την ανησυχητική δράση οργανωμένων κυκλωμάτων που χρησιμοποιούν «καθαρά» πρόσωπα για τη διακίνηση εμπορεύματος αξίας εκατομμυρίων ευρώ.

Ο κ. Ανδρέου εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό των Αρχών για το γεγονός ότι οι δύο συλληφθέντες, ηλικίας 34 και 26 ετών, δεν είχαν απασχολήσει ποτέ στο παρελθόν, ένα φαινόμενο που παρατηρείται όλο και συχνότερα στις μεγάλες υποθέσεις. Παρά την πιθανή άρνηση των υπόπτων να συνεργαστούν, η ΥΚΑΝ ποντάρει στις επιστημονικές εξετάσεις των τεκμηρίων, καθώς και στην αξιολόγηση των πληροφοριών που οδήγησαν στην έφοδο, με σκοπό να ξετυλιχθεί το κουβάρι της ιεραρχίας πίσω από τους δύο νεαρούς.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του Αξιωματικού της ΥΚΑΝ σε νέα, επικίνδυνα είδη ναρκωτικών που έχουν κάνει την εμφάνισή τους στην Κύπρο. Μεταξύ των ευρημάτων της χθεσινής επιχείρησης περιλαμβάνονται 263 σκευάσματα Captagon, τα οποία προστίθενται στα εκατοντάδες που εντοπίστηκαν από τις αρχές του 2026.

Ο κ. Ανδρέου έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τη δράση τέτοιων ουσιών, ενώ έκανε ειδική μνεία στην ευρύτερη μάχη που δίνει η Υπηρεσία κατά των συσκευών ατμίσματος (vapes) και των σκευασμάτων τύπου «ζελεδάκια» που περιέχουν ναρκωτικά. Όπως εξήγησε, η κατανάλωση ουσιών μέσω του στόματος είναι έως και 33 φορές πιο δραστική από τους παραδοσιακούς τρόπους χρήσης, έχοντας στείλει στο παρελθόν ανήλικα πρόσωπα στο νοσοκομείο.

Πέρα από το φορτίο των ναρκωτικών, η ανεύρεση οπλισμού, εκρηκτικών μηχανισμών και χιλιάδων κροτίδων στο Στρόβολο επιβεβαιώνει τη σοβαρότητα της εγκληματικής οργάνωσης. Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στις πύλες εισόδου της Δημοκρατίας, καθώς είναι βέβαιο πως οι τεράστιες αυτές ποσότητες εισήχθησαν από το εξωτερικό. Οι δύο ύποπτοι οδηγούνται σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, ενώ η ΥΚΑΝ συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό τις εξετάσεις για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων προσώπων.