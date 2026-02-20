Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΒΙΝΤΕΟ: Το «αόρατο» κύκλωμα του Στροβόλου: Η «ακτινογραφία» του φορτίου-μαμούθ - Ποια ναρκωτικά είναι 33 φορές πιο δραστικά
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΒΙΝΤΕΟ: Το «αόρατο» κύκλωμα του Στροβόλου: Η «ακτινογραφία» του φορτίου-μαμούθ - Ποια ναρκωτικά είναι 33 φορές πιο δραστικά

 20.02.2026 - 08:47
ΒΙΝΤΕΟ: Το «αόρατο» κύκλωμα του Στροβόλου: Η «ακτινογραφία» του φορτίου-μαμούθ - Ποια ναρκωτικά είναι 33 φορές πιο δραστικά

Η γιγαντιαία επιχείρηση της ΥΚΑΝ στο Στρόβολο, ανοίγει πλέον ένα νέο σκοτεινό κεφάλαιο στις έρευνες της Αστυνομίας.

Ο Αξιωματικός της ΥΚΑΝ, Χρίστος Ανδρέου, μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα», έφερε στο φως στοιχεία που προκαλούν τρόμο, εστιάζοντας στη νέα γενιά ναρκωτικών που στοχεύει απευθείας στη νεολαία.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: ΥΚΑΝ: Η μεγαλύτερη ποσότητα ναρκωτικών που έχει εντοπιστεί σε ένα σημείο - Οδηγούνται στο δικαστήριο οι συλληφθέντες - Δείτε φωτογραφίες

Η υπόθεση, που οδήγησε στην κατάσχεση 167 κιλών κάνναβης και 62 κιλών κοκαΐνης, φέρνει στο προσκήνιο την ανησυχητική δράση οργανωμένων κυκλωμάτων που χρησιμοποιούν «καθαρά» πρόσωπα για τη διακίνηση εμπορεύματος αξίας εκατομμυρίων ευρώ.

Ο κ. Ανδρέου εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό των Αρχών για το γεγονός ότι οι δύο συλληφθέντες, ηλικίας 34 και 26 ετών, δεν είχαν απασχολήσει ποτέ στο παρελθόν, ένα φαινόμενο που παρατηρείται όλο και συχνότερα στις μεγάλες υποθέσεις. Παρά την πιθανή άρνηση των υπόπτων να συνεργαστούν, η ΥΚΑΝ ποντάρει στις επιστημονικές εξετάσεις των τεκμηρίων, καθώς και στην αξιολόγηση των πληροφοριών που οδήγησαν στην έφοδο, με σκοπό να ξετυλιχθεί το κουβάρι της ιεραρχίας πίσω από τους δύο νεαρούς.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: ΒΙΝΤΕΟ: «Δεν ήταν γνωστοί στις Αρχές οι συλληφθέντες» - Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για το «μαμούθ» φορτίο στο Στρόβολο

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του Αξιωματικού της ΥΚΑΝ σε νέα, επικίνδυνα είδη ναρκωτικών που έχουν κάνει την εμφάνισή τους στην Κύπρο. Μεταξύ των ευρημάτων της χθεσινής επιχείρησης περιλαμβάνονται 263 σκευάσματα Captagon, τα οποία προστίθενται στα εκατοντάδες που εντοπίστηκαν από τις αρχές του 2026.

Ο κ. Ανδρέου έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τη δράση τέτοιων ουσιών, ενώ έκανε ειδική μνεία στην ευρύτερη μάχη που δίνει η Υπηρεσία κατά των συσκευών ατμίσματος (vapes) και των σκευασμάτων τύπου «ζελεδάκια» που περιέχουν ναρκωτικά. Όπως εξήγησε, η κατανάλωση ουσιών μέσω του στόματος είναι έως και 33 φορές πιο δραστική από τους παραδοσιακούς τρόπους χρήσης, έχοντας στείλει στο παρελθόν ανήλικα πρόσωπα στο νοσοκομείο.

Πέρα από το φορτίο των ναρκωτικών, η ανεύρεση οπλισμού, εκρηκτικών μηχανισμών και χιλιάδων κροτίδων στο Στρόβολο επιβεβαιώνει τη σοβαρότητα της εγκληματικής οργάνωσης. Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στις πύλες εισόδου της Δημοκρατίας, καθώς είναι βέβαιο πως οι τεράστιες αυτές ποσότητες εισήχθησαν από το εξωτερικό. Οι δύο ύποπτοι οδηγούνται σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, ενώ η ΥΚΑΝ συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό τις εξετάσεις για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων προσώπων.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Διώροφο» ποδήλατο: Αρχικά γελάς… Μετά κλαις γιατί σκέφτεσαι τον κίνδυνο – Δείτε φωτογραφία
Ο νέος all-day, dine, wine & deli χώρος στη Λευκωσία που θα σας συναρπάσει - Πότε ανοίγει τις πόρτες του
ΥΚΑΝ: Η μεγαλύτερη ποσότητα ναρκωτικών που έχει εντοπιστεί σε ένα σημείο - Οδηγούνται στο δικαστήριο οι συλληφθέντες - Δείτε φωτογραφίες
«ΤΟΚΟ στην Τάξη»: Το νέο μάθημα στα σχολεία που αλλάζει την Παιδεία και μαθαίνει στα παιδιά πώς να διαχειρίζονται το χρήμα
Λεμεσιανό καρναβάλι: Οι δρόμοι που θα κλείσουν για τη μεγάλη παρέλαση της Κυριακής και το νυχτερινό πάρτι στο Παλιό Λιμάνι
Αναστάτωση στην Πάφο: Μαθητές πέταξαν φιάλη στα πόδια οδηγού λεωφορείου - Διακόπηκε το δρομολόγιο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αναστάτωση στην Πάφο: Μαθητές πέταξαν φιάλη στα πόδια οδηγού λεωφορείου - Διακόπηκε το δρομολόγιο

 20.02.2026 - 08:37
Επόμενο άρθρο

Λεμεσιανό καρναβάλι: Οι δρόμοι που θα κλείσουν για τη μεγάλη παρέλαση της Κυριακής και το νυχτερινό πάρτι στο Παλιό Λιμάνι

 20.02.2026 - 09:00
ΠτΔ: Δίνει συγχαρητήρια προς Αστυνομία Κύπρου και ΥΚΑΝ - «Η προσπάθεια συνεχίζεται με σχέδιο, συνέπεια και αποφασιστικότητα»

ΠτΔ: Δίνει συγχαρητήρια προς Αστυνομία Κύπρου και ΥΚΑΝ - «Η προσπάθεια συνεχίζεται με σχέδιο, συνέπεια και αποφασιστικότητα»

Τη μεγάλη επιτυχία της ΥΚΑΝ εξαίρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Δίνει συγχαρητήρια προς Αστυνομία Κύπρου και ΥΚΑΝ - «Η προσπάθεια συνεχίζεται με σχέδιο, συνέπεια και αποφασιστικότητα»

ΠτΔ: Δίνει συγχαρητήρια προς Αστυνομία Κύπρου και ΥΚΑΝ - «Η προσπάθεια συνεχίζεται με σχέδιο, συνέπεια και αποφασιστικότητα»

  •  20.02.2026 - 08:36
Η ανεξαρτητοποίηση βουλευτών και το πολιτικό κόστος – Όταν οι διαφωνίες γίνονται ρήξεις

Η ανεξαρτητοποίηση βουλευτών και το πολιτικό κόστος – Όταν οι διαφωνίες γίνονται ρήξεις

  •  20.02.2026 - 06:43
ΒΙΝΤΕΟ: Το «αόρατο» κύκλωμα του Στροβόλου: Η «ακτινογραφία» του φορτίου-μαμούθ - Ποια ναρκωτικά είναι 33 φορές πιο δραστικά

ΒΙΝΤΕΟ: Το «αόρατο» κύκλωμα του Στροβόλου: Η «ακτινογραφία» του φορτίου-μαμούθ - Ποια ναρκωτικά είναι 33 φορές πιο δραστικά

  •  20.02.2026 - 08:47
Οδύνη για τον χαμό συνανθρώπων μας στην άσφαλτο - Δεν μπήκε με το «δεξί» η νέα χρονιά – Αυξάνονται τα θανατηφόρα

Οδύνη για τον χαμό συνανθρώπων μας στην άσφαλτο - Δεν μπήκε με το «δεξί» η νέα χρονιά – Αυξάνονται τα θανατηφόρα

  •  20.02.2026 - 06:35
Αναστάτωση στην Πάφο: Μαθητές πέταξαν φιάλη στα πόδια οδηγού λεωφορείου - Διακόπηκε το δρομολόγιο

Αναστάτωση στην Πάφο: Μαθητές πέταξαν φιάλη στα πόδια οδηγού λεωφορείου - Διακόπηκε το δρομολόγιο

  •  20.02.2026 - 08:37
Θανατηφόρο στο highway: Χειροπέδες στον 37χρονο οδηγό που παρέσυρε τον άτυχο Σάββα Ιωάννου - Αρνητικός σε ελέγχους αλκοόλης και ναρκοτέστ

Θανατηφόρο στο highway: Χειροπέδες στον 37χρονο οδηγό που παρέσυρε τον άτυχο Σάββα Ιωάννου - Αρνητικός σε ελέγχους αλκοόλης και ναρκοτέστ

  •  20.02.2026 - 07:30
ΤΖΟΚΕΡ: Ανεβαίνει κι άλλο το ποσό στην πρώτη κατηγορία – Μόλις ένα τυχερό δελτίο στη δεύτερη

ΤΖΟΚΕΡ: Ανεβαίνει κι άλλο το ποσό στην πρώτη κατηγορία – Μόλις ένα τυχερό δελτίο στη δεύτερη

  •  20.02.2026 - 07:28
«Διώροφο» ποδήλατο: Αρχικά γελάς… Μετά κλαις γιατί σκέφτεσαι τον κίνδυνο – Δείτε φωτογραφία

«Διώροφο» ποδήλατο: Αρχικά γελάς… Μετά κλαις γιατί σκέφτεσαι τον κίνδυνο – Δείτε φωτογραφία

  •  20.02.2026 - 09:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα