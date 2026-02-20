Themasports lifenewscy
ΥΓΕΙΑ

Δύο σε ένα: Η nordic diet κάνει καλό στην υγεία και... στον πλανήτη

 20.02.2026 - 06:51
Δύο σε ένα: Η nordic diet κάνει καλό στην υγεία και... στον πλανήτη

Νέα έρευνα από το Aarhus University αποκαλύπτει ότι η nordic diet, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες συστάσεις, που έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν τόσο την δημόσια υγεία όσο και τη βιωσιμότητα, μπορεί να συμβάλλει σε μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής.

Οι συστάσεις ενθαρρύνουν τη μείωση της κατανάλωσης κρέατος και πρόσθετης ζάχαρης, ενώ δίνουν έμφαση στα δημητριακά ολικής άλεσης, τα όσπρια, τα ψάρια και τα γαλακτοκομικά χαμηλών λιπαρών. Παρουσιάστηκαν το 2023 με στόχο να προωθήσουν καλύτερες διατροφικές συνήθειες και ταυτόχρονα να μειώσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Τώρα, οι ερευνητές αναφέρουν ότι όσοι ακολουθούν πιστά αυτές τις οδηγίες αντιμετωπίζουν σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας.

Τι αποκάλυψε η μελέτη σε 76.000 ενήλικες

Για να καταλήξουν στα συμπεράσματά τους, οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από περισσότερους από 76.000 ενήλικες στη Σουηδία, οι οποίοι συμμετείχαν σε δύο μεγάλες μακροχρόνιες μελέτες: τη Swedish Mammography Cohort και την Cohort of Swedish Men. Από το 1997, οι συμμετέχοντες κατέγραφαν συστηματικά τις διατροφικές τους συνήθειες και στοιχεία του τρόπου ζωής τους. Αυτό το εκτεταμένο σύνολο δεδομένων επέτρεψε στους επιστήμονες να εξετάσουν με ακρίβεια πώς η διατροφή συνδέεται με την υγεία σε βάθος χρόνου.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο Journal of Nutrition.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα ευρήματα δεν αφορούν μόνο το άτομο, αλλά και την κοινωνία συνολικά, καθώς όπως αναφέρουν «η συνολική εφαρμογή αυτών των συστάσεων ωφελεί τη δημόσια υγεία». Η μελέτη, όπως επισημαίνουν, πάει ένα βήμα παραπέρα: επειδή οι συστάσεις λαμβάνουν υπόψη τόσο τη θρεπτική αξία όσο και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, η έρευνά μας δείχνει ότι η βιώσιμη σκανδιναβική διατροφή ωφελεί ταυτόχρονα την υγεία και το κλίμα.

Η nordic diet ωφελεί τον πλανήτη και την δημόσια υγεία

Η παραγωγή και η κατανάλωση τροφίμων παίζουν καθοριστικό ρόλο στην κλιματική αλλαγή.

Περίπου το 30% των ανθρωπογενών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου συνδέεται με τον τρόπο που παράγεται και καταναλώνεται η τροφή. Οι σκανδιναβικές διατροφικές συστάσεις αναπτύχθηκαν με γνώμονα την πολύτιμη ισορροπία ανάμεσα στην ανθρώπινη υγεία και στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

«Η μελέτη επιβεβαιώνει ότι μπορούμε να ακολουθήσουμε την σκανδιναβική διατροφή για να διαφυλάξουμε τόσο την υγεία μας όσο και τον πλανήτη» καταλήγουν οι ερευνητές.

Πηγή: Vita.gr

«ΤΟΚΟ στην Τάξη»: Το νέο μάθημα στα σχολεία που αλλάζει την Παιδεία και μαθαίνει στα παιδιά πώς να διαχειρίζονται το χρήμα

 20.02.2026 - 06:47
ΥΚΑΝ: Η μεγαλύτερη ποσότητα ναρκωτικών που έχει εντοπιστεί σε ένα σημείο - Οδηγούνται στο δικαστήριο οι συλληφθέντες - Δείτε φωτογραφίες

 20.02.2026 - 06:54
