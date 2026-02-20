Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΕλένη Γλύκατζη - Αρβελέρ: Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μητρόπολη Αθηνών, σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της
ΕΛΛΑΔΑ

Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ: Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μητρόπολη Αθηνών, σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της

 20.02.2026 - 08:25
Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ: Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μητρόπολη Αθηνών, σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της

Η Ελλάδα αποχαιρετά σήμερα την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 99 ετών, αφήνοντας πίσω της ένα σπουδαίο πνευματικό αποτύπωμα.

Η κηδεία της διακεκριμένης βυζαντινολόγου τελείται δημοσία δαπάνη, ως ελάχιστος φόρος τιμής στην προσωπικότητα και το έργο της. Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Παρασκευή, στις 13:00, στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και πλήθους πολιτών.

Νωρίτερα, η σορός της θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα.

Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ υπήρξε μια εμβληματική μορφή της βυζαντινής ιστοριογραφίας. Το 1967 έγινε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε και καθήκοντα πρύτανη, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που κατέλαβε το ανώτατο αξίωμα στο ιστορικό πανεπιστημιακό ίδρυμα.

Το πλούσιο συγγραφικό της έργο και η διεθνής της ακτινοβολία αναγνωρίστηκαν με σημαντικές διακρίσεις. Μεταξύ άλλων, τιμήθηκε στη Γαλλία με τον Μεγαλόσταυρο του Εθνικού Τάγματος της Τιμής, ενώ έλαβε βραβεία και τιμητικούς τίτλους από πανεπιστήμια και ακαδημαϊκά ιδρύματα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Διώροφο» ποδήλατο: Αρχικά γελάς… Μετά κλαις γιατί σκέφτεσαι τον κίνδυνο – Δείτε φωτογραφία
Ο νέος all-day, dine, wine & deli χώρος στη Λευκωσία που θα σας συναρπάσει - Πότε ανοίγει τις πόρτες του
ΥΚΑΝ: Η μεγαλύτερη ποσότητα ναρκωτικών που έχει εντοπιστεί σε ένα σημείο - Οδηγούνται στο δικαστήριο οι συλληφθέντες - Δείτε φωτογραφίες
«ΤΟΚΟ στην Τάξη»: Το νέο μάθημα στα σχολεία που αλλάζει την Παιδεία και μαθαίνει στα παιδιά πώς να διαχειρίζονται το χρήμα
Λεμεσιανό καρναβάλι: Οι δρόμοι που θα κλείσουν για τη μεγάλη παρέλαση της Κυριακής και το νυχτερινό πάρτι στο Παλιό Λιμάνι
Αναστάτωση στην Πάφο: Μαθητές πέταξαν φιάλη στα πόδια οδηγού λεωφορείου - Διακόπηκε το δρομολόγιο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι επιβεβαίωσε τη σχέση της με τον Ρομέν Γαβρά με κοινές τους φωτογραφίες

 20.02.2026 - 08:24
Επόμενο άρθρο

Μαρία Μενούνος: Το αποκαλυπτικό φόρεμα που φόρεσε στο ταξίδι της στην Ελλάδα - Δείτε φωτογραφίες

 20.02.2026 - 08:25
ΠτΔ: Δίνει συγχαρητήρια προς Αστυνομία Κύπρου και ΥΚΑΝ - «Η προσπάθεια συνεχίζεται με σχέδιο, συνέπεια και αποφασιστικότητα»

ΠτΔ: Δίνει συγχαρητήρια προς Αστυνομία Κύπρου και ΥΚΑΝ - «Η προσπάθεια συνεχίζεται με σχέδιο, συνέπεια και αποφασιστικότητα»

Τη μεγάλη επιτυχία της ΥΚΑΝ εξαίρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Δίνει συγχαρητήρια προς Αστυνομία Κύπρου και ΥΚΑΝ - «Η προσπάθεια συνεχίζεται με σχέδιο, συνέπεια και αποφασιστικότητα»

ΠτΔ: Δίνει συγχαρητήρια προς Αστυνομία Κύπρου και ΥΚΑΝ - «Η προσπάθεια συνεχίζεται με σχέδιο, συνέπεια και αποφασιστικότητα»

  •  20.02.2026 - 08:36
Η ανεξαρτητοποίηση βουλευτών και το πολιτικό κόστος – Όταν οι διαφωνίες γίνονται ρήξεις

Η ανεξαρτητοποίηση βουλευτών και το πολιτικό κόστος – Όταν οι διαφωνίες γίνονται ρήξεις

  •  20.02.2026 - 06:43
ΒΙΝΤΕΟ: Το «αόρατο» κύκλωμα του Στροβόλου: Η «ακτινογραφία» του φορτίου-μαμούθ - Ποια ναρκωτικά είναι 33 φορές πιο δραστικά

ΒΙΝΤΕΟ: Το «αόρατο» κύκλωμα του Στροβόλου: Η «ακτινογραφία» του φορτίου-μαμούθ - Ποια ναρκωτικά είναι 33 φορές πιο δραστικά

  •  20.02.2026 - 08:47
Οδύνη για τον χαμό συνανθρώπων μας στην άσφαλτο - Δεν μπήκε με το «δεξί» η νέα χρονιά – Αυξάνονται τα θανατηφόρα

Οδύνη για τον χαμό συνανθρώπων μας στην άσφαλτο - Δεν μπήκε με το «δεξί» η νέα χρονιά – Αυξάνονται τα θανατηφόρα

  •  20.02.2026 - 06:35
Αναστάτωση στην Πάφο: Μαθητές πέταξαν φιάλη στα πόδια οδηγού λεωφορείου - Διακόπηκε το δρομολόγιο

Αναστάτωση στην Πάφο: Μαθητές πέταξαν φιάλη στα πόδια οδηγού λεωφορείου - Διακόπηκε το δρομολόγιο

  •  20.02.2026 - 08:37
Θανατηφόρο στο highway: Χειροπέδες στον 37χρονο οδηγό που παρέσυρε τον άτυχο Σάββα Ιωάννου - Αρνητικός σε ελέγχους αλκοόλης και ναρκοτέστ

Θανατηφόρο στο highway: Χειροπέδες στον 37χρονο οδηγό που παρέσυρε τον άτυχο Σάββα Ιωάννου - Αρνητικός σε ελέγχους αλκοόλης και ναρκοτέστ

  •  20.02.2026 - 07:30
ΤΖΟΚΕΡ: Ανεβαίνει κι άλλο το ποσό στην πρώτη κατηγορία – Μόλις ένα τυχερό δελτίο στη δεύτερη

ΤΖΟΚΕΡ: Ανεβαίνει κι άλλο το ποσό στην πρώτη κατηγορία – Μόλις ένα τυχερό δελτίο στη δεύτερη

  •  20.02.2026 - 07:28
«Διώροφο» ποδήλατο: Αρχικά γελάς… Μετά κλαις γιατί σκέφτεσαι τον κίνδυνο – Δείτε φωτογραφία

«Διώροφο» ποδήλατο: Αρχικά γελάς… Μετά κλαις γιατί σκέφτεσαι τον κίνδυνο – Δείτε φωτογραφία

  •  20.02.2026 - 09:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα