Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ: Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μητρόπολη Αθηνών, σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της

Η κηδεία της διακεκριμένης βυζαντινολόγου τελείται δημοσία δαπάνη, ως ελάχιστος φόρος τιμής στην προσωπικότητα και το έργο της. Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Παρασκευή, στις 13:00, στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και πλήθους πολιτών.

Νωρίτερα, η σορός της θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα.

Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ υπήρξε μια εμβληματική μορφή της βυζαντινής ιστοριογραφίας. Το 1967 έγινε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε και καθήκοντα πρύτανη, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που κατέλαβε το ανώτατο αξίωμα στο ιστορικό πανεπιστημιακό ίδρυμα.

Το πλούσιο συγγραφικό της έργο και η διεθνής της ακτινοβολία αναγνωρίστηκαν με σημαντικές διακρίσεις. Μεταξύ άλλων, τιμήθηκε στη Γαλλία με τον Μεγαλόσταυρο του Εθνικού Τάγματος της Τιμής, ενώ έλαβε βραβεία και τιμητικούς τίτλους από πανεπιστήμια και ακαδημαϊκά ιδρύματα σε ολόκληρη την Ευρώπη.