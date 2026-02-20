Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ώρες αγωνίας για 16χρονη: Χάθηκαν τα ίχνη της - Δείτε φωτογραφία

 20.02.2026 - 11:01
Ώρες αγωνίας για 16χρονη: Χάθηκαν τα ίχνη της - Δείτε φωτογραφία

Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό της Gabriella Tamiianu,16  ετών από τη Ρουμανία, η οποία ελλείπει από τις 19/02/2026 από τον χώρο διαμονής της στη Λευκωσία.

Η 16χρονη περιγράφεται ως ύψους 160μ. περίπου, λεπτής σωματικής διάπλασης, με μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στον αριθμό τηλεφώνου 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.

Τη μεγάλη επιτυχία της ΥΚΑΝ εξαίρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

