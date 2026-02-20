Themasports lifenewscy
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θέλετε να δουλέψετε στην Κυβέρνηση; Το Τμήμα Αλιείας προσλαμβάνει - Ο αριθμός και η διάρκεια των νέων θέσεων εργασίας

 20.02.2026 - 12:27
Θέλετε να δουλέψετε στην Κυβέρνηση; Το Τμήμα Αλιείας προσλαμβάνει - Ο αριθμός και η διάρκεια των νέων θέσεων εργασίας

Tο Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν.70(Ι)/2016), προκύπτει η ανάγκη πρόσληψης δυο Κυβερνητών Σκάφους, για απασχόληση ορισμένου χρόνου στο Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών.

Η περίοδος απασχόλησης θα είναι μέχρι 24 μήνες ή νωρίτερα σε περίπτωση πλήρωσης των μόνιμων κενών θέσεων.

Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο Ειδικό Έντυπο I, το οποίo μπορούν να προμηθευτούν από την ιστοσελίδα του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, κάτω από πεδίο «Ανακοινώσεις». Οι αιτήσεις θα πρέπει είτε να παραδοθούν με το χέρι στα Γραφεία του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, Βηθλεέμ 101 2033 Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου, στο Αρχείο (2ος όροφος), ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς μέσω ταχυδρομείου με συστημένη Επιστολή, όχι αργότερα από τις 13 Μαρτίου 2026, και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη συγκεκριμένη θέση, αλλά και την αίτηση, μπορείτε να βρείτε εδώ.

Στο κελί ο 34χρονος και ο 26χρονος για την πολύκροτη υπόθεση ναρκωτικών στη Λευκωσία - Τι αποφάσισε το Δικαστήριο

 20.02.2026 - 12:21
«Μαζί Σταματάμε τον Εκφοβισμό!»: Δυνατό μήνυμα καταπολέμησης του ‘bullying’ από το Yianis Christodoulou Foundation

 20.02.2026 - 12:33
Τη μεγάλη επιτυχία της ΥΚΑΝ εξαίρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

