Θέλετε να δουλέψετε στην Κυβέρνηση; Το Τμήμα Αλιείας προσλαμβάνει - Ο αριθμός και η διάρκεια των νέων θέσεων εργασίας

Η περίοδος απασχόλησης θα είναι μέχρι 24 μήνες ή νωρίτερα σε περίπτωση πλήρωσης των μόνιμων κενών θέσεων.

Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο Ειδικό Έντυπο I, το οποίo μπορούν να προμηθευτούν από την ιστοσελίδα του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, κάτω από πεδίο «Ανακοινώσεις». Οι αιτήσεις θα πρέπει είτε να παραδοθούν με το χέρι στα Γραφεία του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, Βηθλεέμ 101 2033 Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου, στο Αρχείο (2ος όροφος), ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς μέσω ταχυδρομείου με συστημένη Επιστολή, όχι αργότερα από τις 13 Μαρτίου 2026, και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη συγκεκριμένη θέση, αλλά και την αίτηση, μπορείτε να βρείτε εδώ.