ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πόρισμα-φωτιά για τα χαμένα εκρηκτικά: Στο κάδρο συγκεκριμένες ευθύνες και παραλείψεις

 20.02.2026 - 13:20
Σε μια καθοριστική εξέλιξη για την πολύκροτη υπόθεση της απώλειας εκρηκτικών υλών, το Υπουργείο Άμυνας έλαβε σήμερα το επίσημο πόρισμα της έρευνας που διενήργησε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής αποτελεί ουσιαστικό και αναγκαίο βήμα για την αντικειμενική και τεκμηριωμένη καταγραφή των γεγονότων και τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό.

Το πόρισμα εντοπίζει συγκεκριμένες παραλείψεις και ευθύνες, οι οποίες θα αντιμετωπισθούν στο πλαίσιο των εσωτερικών κανονισμών της Εθνικής Φρουράς.

Επισημαίνεται ότι έρευνα που διεξάγεται στο πλαίσιο της Αστυνομίας Κύπρου βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.

Τη συνάντηση που θα έχουν την Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, ανακοίνωσαν και επίσημα τα Ηνωμένα Έθνη.

