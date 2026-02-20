Πόρισμα-φωτιά για τα χαμένα εκρηκτικά: Στο κάδρο συγκεκριμένες ευθύνες και παραλείψεις

ΗΕ: Στις 24 Φεβρουαρίου η συνάντηση ΠτΔ - Ερχιουρμάν
Τη συνάντηση που θα έχουν την Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, ανακοίνωσαν και επίσημα τα Ηνωμένα Έθνη.
Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής αποτελεί ουσιαστικό και αναγκαίο βήμα για την αντικειμενική και τεκμηριωμένη καταγραφή των γεγονότων και τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό.
Το πόρισμα εντοπίζει συγκεκριμένες παραλείψεις και ευθύνες, οι οποίες θα αντιμετωπισθούν στο πλαίσιο των εσωτερικών κανονισμών της Εθνικής Φρουράς.
Επισημαίνεται ότι έρευνα που διεξάγεται στο πλαίσιο της Αστυνομίας Κύπρου βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.
