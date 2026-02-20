Αβέρωφ Νεοφύτου: Ζήτησε συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για το Κυπριακό - Του έστειλε επιστολή

Σε ανακοίνωσή του, με ημερομηνία Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, ο κ. Νεοφύτου αναφέρει ότι, αμέσως μετά την επιστροφή του από προγραμματισμένα ταξίδια στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελλάδα, ζήτησε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, προκειμένου να του μεταφέρει τα συμπεράσματα που αποκόμισε από τις συναντήσεις και τις επαφές που είχε αναφορικά με το εθνικό ζήτημα.

Όπως επισημαίνει, η πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, γεγονός που, όπως τονίζει, επιβάλλει υπευθυνότητα και συντονισμό από όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Υπογραμμίζει δε ότι αποτελεί υποχρέωση όσων μπορούν να συμβάλουν στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού να το πράξουν με πνεύμα ομοψυχίας, ειλικρίνειας και σταθερή προσήλωση στο συμφωνημένο πλαίσιο λύσης.

Καταλήγοντας, ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ επαναλαμβάνει πως ο τελικός στόχος παραμένει η επανένωση της πατρίδας, στη βάση των συμφωνημένων παραμέτρων και με γνώμονα το συμφέρον του κυπριακού λαού.