ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αβέρωφ Νεοφύτου: Ζήτησε συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για το Κυπριακό - Του έστειλε επιστολή

 20.02.2026 - 14:46
Αβέρωφ Νεοφύτου: Ζήτησε συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για το Κυπριακό - Του έστειλε επιστολή

Στην αποστολή επιστολής προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη προχώρησε ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, με αφορμή τις πρόσφατες επαφές του στο εξωτερικό για το Κυπριακό.

Σε ανακοίνωσή του, με ημερομηνία Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, ο κ. Νεοφύτου αναφέρει ότι, αμέσως μετά την επιστροφή του από προγραμματισμένα ταξίδια στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελλάδα, ζήτησε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, προκειμένου να του μεταφέρει τα συμπεράσματα που αποκόμισε από τις συναντήσεις και τις επαφές που είχε αναφορικά με το εθνικό ζήτημα.

Όπως επισημαίνει, η πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, γεγονός που, όπως τονίζει, επιβάλλει υπευθυνότητα και συντονισμό από όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Υπογραμμίζει δε ότι αποτελεί υποχρέωση όσων μπορούν να συμβάλουν στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού να το πράξουν με πνεύμα ομοψυχίας, ειλικρίνειας και σταθερή προσήλωση στο συμφωνημένο πλαίσιο λύσης.

Καταλήγοντας, ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ επαναλαμβάνει πως ο τελικός στόχος παραμένει η επανένωση της πατρίδας, στη βάση των συμφωνημένων παραμέτρων και με γνώμονα το συμφέρον του κυπριακού λαού.

Τη συνάντηση που θα έχουν την Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, ανακοίνωσαν και επίσημα τα Ηνωμένα Έθνη.

