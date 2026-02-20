Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έφυγε από τη ζωή η Ελένη Ανδρέου - Η παράκληση της οικογένειάς για την κηδεία - Δείτε φωτογραφία

 20.02.2026 - 14:29
Έφυγε από τη ζωή η Ελένη Ανδρέου - Η παράκληση της οικογένειάς για την κηδεία - Δείτε φωτογραφία

Ανείπωτη θλίψη σε όσους την γνώριζαν και την αγάπησαν σκόρπισε η είδηση θανάτου της Ελένης Ανδρέου από Μενοικο.

Η Εξόδιος Ακολουθία της πολυαγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και αδελφής, θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Κυπριανού και Ιουστίνης στο Μένοικο το Σαββάτο 21 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 14:30 και καλούμε όλους, όσοι τιμούν την μνήμη της να παραστούν.


Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 14:00

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Μενοικου.


Οι τεθλιμμένοι:

Σύζυγος ,παιδιά, εγγόνια, δισσέγγονα, αδελφός

και λοιποί συγγενείς


Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για το "Ιδρυμα Ιωάννα Σκορδή" και για τον Σύνδεσμο Παραπληγικών.

Τη συνάντηση που θα έχουν την Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, ανακοίνωσαν και επίσημα τα Ηνωμένα Έθνη.

