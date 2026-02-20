Έφυγε από τη ζωή η Ελένη Ανδρέου - Η παράκληση της οικογένειάς για την κηδεία - Δείτε φωτογραφία

ΗΕ: Στις 24 Φεβρουαρίου η συνάντηση ΠτΔ - Ερχιουρμάν
Τη συνάντηση που θα έχουν την Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, ανακοίνωσαν και επίσημα τα Ηνωμένα Έθνη.
Η Εξόδιος Ακολουθία της πολυαγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και αδελφής, θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Κυπριανού και Ιουστίνης στο Μένοικο το Σαββάτο 21 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 14:30 και καλούμε όλους, όσοι τιμούν την μνήμη της να παραστούν.
Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 14:00
Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Μενοικου.
Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος ,παιδιά, εγγόνια, δισσέγγονα, αδελφός
και λοιποί συγγενείς
Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για το "Ιδρυμα Ιωάννα Σκορδή" και για τον Σύνδεσμο Παραπληγικών.
