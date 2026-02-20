Έφυγε από τη ζωή η Ελένη Ανδρέου - Η παράκληση της οικογένειάς για την κηδεία - Δείτε φωτογραφία

Η Εξόδιος Ακολουθία της πολυαγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και αδελφής, θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Κυπριανού και Ιουστίνης στο Μένοικο το Σαββάτο 21 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 14:30 και καλούμε όλους, όσοι τιμούν την μνήμη της να παραστούν.



Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 14:00

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Μενοικου.



Οι τεθλιμμένοι:

Σύζυγος ,παιδιά, εγγόνια, δισσέγγονα, αδελφός

και λοιποί συγγενείς



Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για το "Ιδρυμα Ιωάννα Σκορδή" και για τον Σύνδεσμο Παραπληγικών.