Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΧειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Ρεπόρτερ ήπιε αλκοόλ, άρχισε να λέει ασυναρτησίες, έγινε viral και ζήτησε συγγνώμη
LIKE ONLINE

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Ρεπόρτερ ήπιε αλκοόλ, άρχισε να λέει ασυναρτησίες, έγινε viral και ζήτησε συγγνώμη

 20.02.2026 - 15:55
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Ρεπόρτερ ήπιε αλκοόλ, άρχισε να λέει ασυναρτησίες, έγινε viral και ζήτησε συγγνώμη

Μια Αυστραλή ρεπόρτερ που καλύπτει τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 ζήτησε συγγνώμη μετά από ένα λάθος που έκανε κατά τη διάρκεια μιας μετάδοσης, αναφέροντας ότι «υποτίμησε την σοβαρότητα της κατάστασης» και «δεν έπρεπε να πιει» πριν από τη λήψη.

Η Ντανίκα Μέισον, η οποία καλύπτει τους αγώνες για την εκπομπή Today του Channel Nine, φάνηκε να μπερδεύει τα λόγια της κατά τη διάρκεια μιας εκπομπής που έγινε viral.

Ξέφυγε η συζήτηση

Στο βίντεο, το οποίο αργότερα μοιράστηκε το news.com.au, η τηλεπαρουσιάστρια εμφανίστηκε στο Livigno και φάνηκε να ξεφεύγει από το θέμα, συζητώντας την τιμή του καφέ στις ΗΠΑ πριν αναφερθεί στα «ιγκουάνα».

Στη συνέχεια, η Μέισον εξήγησε τι συνέβαινε πίσω από τα παρασκήνια, καθώς αποφάσισε να «αφιερώσει λίγο χρόνο για να ζητήσει συγγνώμη».

«Κοιτάξτε, έκανα λάθος εκτίμηση της κατάστασης», είπε. «Δεν έπρεπε να πιω, ειδικά υπό αυτές τις συνθήκες. Κάνει κρύο. Βρισκόμαστε σε υψόμετρο και το γεγονός ότι δεν έφαγα βραδινό μάλλον δεν βοήθησε. Θέλω να αναλάβω την πλήρη ευθύνη».

Αφού είπε ότι «λυπάται πραγματικά», η παρουσιάστρια πρόσθεσε ότι είναι «ευγνώμων για τα μηνύματα που έλαβα», σύμφωνα με το news.com.au. «Αλλά έχουμε ακόμα μερικές υπέροχες μέρες εδώ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, οπότε ελπίζω να μπορέσουμε να στρέψουμε ξανά την προσοχή μας σε αυτό. Και θα επιστρέψω σε περίπου μισή ώρα για περισσότερα αθλητικά νέα εδώ».

«Η καλύτερη»

Σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης, ο παρουσιαστής Καρλ Στεφανόβικ ανέφερε ότι η Μέισον είναι «η καλύτερη», ενώ η Τζέιν Αζοπάρντι ανέφερε ότι γνωρίζουν «πόσο σκληρά εργάζεσαι, Ντανίκα».

«Ντανίκα, μην ανησυχείς», ανέφερε ο Στεφανόβικ. «Ας προχωρήσουμε. Είσαι μια θρυλική προσωπικότητα. Ευχαριστούμε, Ντανίκα, θα τα πούμε σύντομα».

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, υπερασπίστηκε με τη σειρά του τη δημοσιογράφο κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στην ραδιοφωνική εκπομπή «Jase & Lauren» στη Μελβούρνη, λέγοντας ότι «δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό».

«Στηρίζω την Ντανίκα. Μπράβο της», δήλωσε ο Αλμπανέζε, σύμφωνα με το news.com.au. «Βρίσκεται στην Ιταλία… και θα πρέπει να είναι κουρασμένη. Είναι η διαφορά ώρας μάλλον».

Και, μην είστε επικριτικοί. Σε όλους μπορεί να συμβεί.

ΠΗΓΗ: in.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Διώροφο» ποδήλατο: Αρχικά γελάς… Μετά κλαις γιατί σκέφτεσαι τον κίνδυνο – Δείτε φωτογραφία
Ο νέος all-day, dine, wine & deli χώρος στη Λευκωσία που θα σας συναρπάσει - Πότε ανοίγει τις πόρτες του
Θες να φας καλά; Κάνε κράτηση για φαγητό την Καθαρά Δευτέρα σε εστιατόρια και ταβέρνες με πλούσιο μπουφέ – Οι τιμές και το μενού
Έφυγε από τη ζωή η Ελένη Ανδρέου - Η παράκληση της οικογένειάς για την κηδεία - Δείτε φωτογραφία
Σοκ σε δημοτικό: Εκπαιδευτικός κακοποίησε σεξουαλικά 12χρονο και 14χρονο - Ο ένας κοιμόταν στο υπόγειο του σπιτιού της
Θέλετε να δουλέψετε στην Κυβέρνηση; Το Τμήμα Αλιείας προσλαμβάνει - Ο αριθμός και η διάρκεια των νέων θέσεων εργασίας

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πώς τα υπερεπεξεργασμένα απειλούν εξυπνάδα και IQ – Τι δείχνει έρευνα σε παιδιά

 20.02.2026 - 15:50
Επόμενο άρθρο

Ανώτατο: Απέρριψε αίτηση για τριτοβάθμια δικαιοδοσία σε υπόθεση παιδικής πορνογραφίας

 20.02.2026 - 16:07
ΗΕ: Στις 24 Φεβρουαρίου η συνάντηση ΠτΔ - Ερχιουρμάν

ΗΕ: Στις 24 Φεβρουαρίου η συνάντηση ΠτΔ - Ερχιουρμάν

Τη συνάντηση που θα έχουν την Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, ανακοίνωσαν και επίσημα τα Ηνωμένα Έθνη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΗΕ: Στις 24 Φεβρουαρίου η συνάντηση ΠτΔ - Ερχιουρμάν

ΗΕ: Στις 24 Φεβρουαρίου η συνάντηση ΠτΔ - Ερχιουρμάν

  •  20.02.2026 - 14:05
Αποκαλύψεις για την πολύκροτη υπόθεση ναρκωτικών στη Λευκωσία - Πως έφτασαν στην τεράστια ποσότητα και στη σύλληψη των δύο

Αποκαλύψεις για την πολύκροτη υπόθεση ναρκωτικών στη Λευκωσία - Πως έφτασαν στην τεράστια ποσότητα και στη σύλληψη των δύο

  •  20.02.2026 - 15:09
Στο μικροσκόπιο φάκελοι υποθέσεων τ/κ περιουσιών στην Πάφο - «Βροχή» καταγγελιών στο ΥΠΕΣ μετά την αργία του Φ. Φαίδωνα

Στο μικροσκόπιο φάκελοι υποθέσεων τ/κ περιουσιών στην Πάφο - «Βροχή» καταγγελιών στο ΥΠΕΣ μετά την αργία του Φ. Φαίδωνα

  •  20.02.2026 - 12:57
Πόρισμα-φωτιά για τα χαμένα εκρηκτικά: Στο κάδρο συγκεκριμένες ευθύνες και παραλείψεις

Πόρισμα-φωτιά για τα χαμένα εκρηκτικά: Στο κάδρο συγκεκριμένες ευθύνες και παραλείψεις

  •  20.02.2026 - 13:20
Αβέρωφ Νεοφύτου: Ζήτησε συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για το Κυπριακό - Του έστειλε επιστολή

Αβέρωφ Νεοφύτου: Ζήτησε συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για το Κυπριακό - Του έστειλε επιστολή

  •  20.02.2026 - 14:46
ΕΔΑΔ: Κοινοποίησε την προσφυγή του Μακάριου Δρουσιώτη κατά της ΚΔ στην Κυβέρνηση

ΕΔΑΔ: Κοινοποίησε την προσφυγή του Μακάριου Δρουσιώτη κατά της ΚΔ στην Κυβέρνηση

  •  20.02.2026 - 14:35
Υπόθεση-σοκ σε καζίνο στην Πύλα: Στο Κακουργιοδικείο το κύκλωμα βασανιστηρίων - Πάνω από 3.000 βίντεο «καίνε» τους κατηγορούμενους

Υπόθεση-σοκ σε καζίνο στην Πύλα: Στο Κακουργιοδικείο το κύκλωμα βασανιστηρίων - Πάνω από 3.000 βίντεο «καίνε» τους κατηγορούμενους

  •  20.02.2026 - 13:20
Θες να φας καλά; Κάνε κράτηση για φαγητό την Καθαρά Δευτέρα σε εστιατόρια και ταβέρνες με πλούσιο μπουφέ – Οι τιμές και το μενού

Θες να φας καλά; Κάνε κράτηση για φαγητό την Καθαρά Δευτέρα σε εστιατόρια και ταβέρνες με πλούσιο μπουφέ – Οι τιμές και το μενού

  •  20.02.2026 - 13:02

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα