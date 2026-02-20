Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Ρεπόρτερ ήπιε αλκοόλ, άρχισε να λέει ασυναρτησίες, έγινε viral και ζήτησε συγγνώμη

Η Ντανίκα Μέισον, η οποία καλύπτει τους αγώνες για την εκπομπή Today του Channel Nine, φάνηκε να μπερδεύει τα λόγια της κατά τη διάρκεια μιας εκπομπής που έγινε viral.

Ξέφυγε η συζήτηση

Στο βίντεο, το οποίο αργότερα μοιράστηκε το news.com.au, η τηλεπαρουσιάστρια εμφανίστηκε στο Livigno και φάνηκε να ξεφεύγει από το θέμα, συζητώντας την τιμή του καφέ στις ΗΠΑ πριν αναφερθεί στα «ιγκουάνα».

Στη συνέχεια, η Μέισον εξήγησε τι συνέβαινε πίσω από τα παρασκήνια, καθώς αποφάσισε να «αφιερώσει λίγο χρόνο για να ζητήσει συγγνώμη».

«Κοιτάξτε, έκανα λάθος εκτίμηση της κατάστασης», είπε. «Δεν έπρεπε να πιω, ειδικά υπό αυτές τις συνθήκες. Κάνει κρύο. Βρισκόμαστε σε υψόμετρο και το γεγονός ότι δεν έφαγα βραδινό μάλλον δεν βοήθησε. Θέλω να αναλάβω την πλήρη ευθύνη».

Αφού είπε ότι «λυπάται πραγματικά», η παρουσιάστρια πρόσθεσε ότι είναι «ευγνώμων για τα μηνύματα που έλαβα», σύμφωνα με το news.com.au. «Αλλά έχουμε ακόμα μερικές υπέροχες μέρες εδώ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, οπότε ελπίζω να μπορέσουμε να στρέψουμε ξανά την προσοχή μας σε αυτό. Και θα επιστρέψω σε περίπου μισή ώρα για περισσότερα αθλητικά νέα εδώ».

«Η καλύτερη»

Σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης, ο παρουσιαστής Καρλ Στεφανόβικ ανέφερε ότι η Μέισον είναι «η καλύτερη», ενώ η Τζέιν Αζοπάρντι ανέφερε ότι γνωρίζουν «πόσο σκληρά εργάζεσαι, Ντανίκα».

«Ντανίκα, μην ανησυχείς», ανέφερε ο Στεφανόβικ. «Ας προχωρήσουμε. Είσαι μια θρυλική προσωπικότητα. Ευχαριστούμε, Ντανίκα, θα τα πούμε σύντομα».

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, υπερασπίστηκε με τη σειρά του τη δημοσιογράφο κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στην ραδιοφωνική εκπομπή «Jase & Lauren» στη Μελβούρνη, λέγοντας ότι «δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό».

«Στηρίζω την Ντανίκα. Μπράβο της», δήλωσε ο Αλμπανέζε, σύμφωνα με το news.com.au. «Βρίσκεται στην Ιταλία… και θα πρέπει να είναι κουρασμένη. Είναι η διαφορά ώρας μάλλον».

Και, μην είστε επικριτικοί. Σε όλους μπορεί να συμβεί.

