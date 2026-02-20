Themasports lifenewscy
Τραγωδία στον αυτοκινητόδρομο: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό του 70χρονου Σάββα - Τα ευρήματα

 20.02.2026 - 17:00
20.02.2026 - 17:00

Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό του 70χρονου Σάββα Ιωάννου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (19/02) στον αυτοκινητόδρομο.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Θανατηφόρο στο highway: Χειροπέδες στον 37χρονο οδηγό που παρέσυρε τον άτυχο Σάββα Ιωάννου - Αρνητικός σε ελέγχους αλκοόλης και ναρκοτέστ

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο θάνατός του προήλθε από πολυτραυματισμό, συνεπεία τροχαίου δυστυχήματος. Τη νεκροτομή διενήργησαν οι ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξος Ορθοδόξου.

Για την υπόθεση συνελήφθη 37χρονος οδηγός, ο οποίος φέρεται να παρέσυρε τον άτυχο άνδρα την ώρα που εκτελούσε εργασίες στον αυτοκινητόδρομο.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός ο 70χρονος Σάββας - Παρασύρθηκε από όχημα ενώ εκτελούσε εργασίες στον αυτοκινητόδρομο

Το χρονικό της τραγωδίας

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού, στο ύψος της κοινότητας Μονής, με κατεύθυνση προς Λεμεσό. Ο 70χρονος Σάββας Ιωάννου, από την Πάφο, εργαζόταν στο σημείο και συγκεκριμένα ασχολείτο με την εκφόρτωση κώνων σήμανσης από ελαφρύ φορτηγό όχημα.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, 37χρονος οδηγός σαλούν οχήματος φέρεται να προσέκρουσε αρχικά σε κώνους οδικής σήμανσης και ακολούθως σε μεγάλο φωτεινό αναλάμπον βέλος, το οποίο ήταν τοποθετημένο και προσδεδεμένο στο φορτηγό.

Από τη σύγκρουση, ο 70χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα. Ο 37χρονος οδηγός υπέστη ελαφρά τραύματα. Υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλης και νάρκοτεστ, με τα αποτελέσματα να είναι αρνητικά, ωστόσο συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος για σκοπούς διευκόλυνσης των αστυνομικών ανακρίσεων.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Στην προσπάθεια για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με στόχο μια διαρκή και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, με βάση μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως ορίζεται από το πλαίσιο του ΟΗΕ και τις αξίες και αρχές της ΕΕ, η αλληλεγγύη εταίρων όπως η Ισπανία είναι πολύ σημαντική, δήλωσε την Παρασκευή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την παρουσίαση των διαπιστευτηρίων της νέας Πρέσβειρας του Βασιλείου της Ισπανίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, Mercedes Alonso Frayle.

