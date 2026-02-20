Τραγωδία στον αυτοκινητόδρομο: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό του 70χρονου Σάββα - Τα ευρήματα

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο θάνατός του προήλθε από πολυτραυματισμό, συνεπεία τροχαίου δυστυχήματος. Τη νεκροτομή διενήργησαν οι ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξος Ορθοδόξου.

Για την υπόθεση συνελήφθη 37χρονος οδηγός, ο οποίος φέρεται να παρέσυρε τον άτυχο άνδρα την ώρα που εκτελούσε εργασίες στον αυτοκινητόδρομο.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού, στο ύψος της κοινότητας Μονής, με κατεύθυνση προς Λεμεσό. Ο 70χρονος Σάββας Ιωάννου, από την Πάφο, εργαζόταν στο σημείο και συγκεκριμένα ασχολείτο με την εκφόρτωση κώνων σήμανσης από ελαφρύ φορτηγό όχημα.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, 37χρονος οδηγός σαλούν οχήματος φέρεται να προσέκρουσε αρχικά σε κώνους οδικής σήμανσης και ακολούθως σε μεγάλο φωτεινό αναλάμπον βέλος, το οποίο ήταν τοποθετημένο και προσδεδεμένο στο φορτηγό.

Από τη σύγκρουση, ο 70χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα. Ο 37χρονος οδηγός υπέστη ελαφρά τραύματα. Υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλης και νάρκοτεστ, με τα αποτελέσματα να είναι αρνητικά, ωστόσο συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος για σκοπούς διευκόλυνσης των αστυνομικών ανακρίσεων.