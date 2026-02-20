Συναγερμός: Πρώτο κρούσμα αφθώδους πυρετού στις ελεύθερες περιοχές - Θανατώνονται ζώα, αποκλεισμός 3 χιλιομέτρων

Η ανακοίνωση της Υπηρεσίας αναφέρει ότι ο επηρεαζόμενος κτηνοτρόφος έχει ενημερωθεί, όπως επίσης και όλοι οι εμπλεκόμενοι για εφαρμογή του πρωτοκόλλου διαχείρισης, που προβλέπει και την θανάτωση των ζώων της εν λόγω κτηνοτροφικής μονάδας.

«Η κτηνοτροφική περιοχή έχει αποκλειστεί σε ακτίνα τριών χιλιομέτρων με εφαρμογή απαγόρευσης μετακινήσεων κτηνοτροφικών ζώων και ζωοκομικών προϊόντων χωρίς την άδεια των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, ως επιβάλλει η νομοθεσία», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Τέλος, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες διαβεβαιώνουν το κοινό πως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, υπενθυμίζοντας «ότι η νόσος αυτή δεν επηρεάζει με κανένα τρόπο την ανθρώπινη υγεία και συνεπώς δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας ή αποφυγής κατανάλωσης ζωοκομικών προϊόντων».

Σε εξέλιξη σύσκεψη αρμοδίων με Υπ. Γεωργίας στη Λευκωσία

Σε εξέλιξη βρίσκεται σύσκεψη των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στην παρουσία και της Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρίας Παναγιώτου, μετά τον εντοπισμό περιστατικού αφθώδους πυρετού σε κτηνοτροφική μονάδα αγελάδων στη Λάρνακα, πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

ΚΥΠΕ