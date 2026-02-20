Themasports lifenewscy
Συναγερμός: Πρώτο κρούσμα αφθώδους πυρετού στις ελεύθερες περιοχές - Θανατώνονται ζώα, αποκλεισμός 3 χιλιομέτρων
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συναγερμός: Πρώτο κρούσμα αφθώδους πυρετού στις ελεύθερες περιοχές - Θανατώνονται ζώα, αποκλεισμός 3 χιλιομέτρων

 20.02.2026 - 16:20
Συναγερμός: Πρώτο κρούσμα αφθώδους πυρετού στις ελεύθερες περιοχές - Θανατώνονται ζώα, αποκλεισμός 3 χιλιομέτρων

Περιστατικό αφθώδους πυρετού σε κτηνοτροφική μονάδα αγελάδων στα Λειβάδια Λάρνακας ανακοινώνουν ότι εντόπισαν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, προσθέτοντας ότι τα ζώα θα θανατωθούν, καθώς και ότι έχει αποκλειστεί η περιοχή γύρω από την κτηνοτροφική μονάδα.

Η ανακοίνωση της Υπηρεσίας αναφέρει ότι ο επηρεαζόμενος κτηνοτρόφος έχει ενημερωθεί, όπως επίσης και όλοι οι εμπλεκόμενοι για εφαρμογή του πρωτοκόλλου διαχείρισης, που προβλέπει και την θανάτωση των ζώων της εν λόγω κτηνοτροφικής μονάδας.

«Η κτηνοτροφική περιοχή έχει αποκλειστεί σε ακτίνα τριών χιλιομέτρων με εφαρμογή απαγόρευσης μετακινήσεων κτηνοτροφικών ζώων και ζωοκομικών προϊόντων χωρίς την άδεια των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, ως επιβάλλει η νομοθεσία», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Τέλος, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες διαβεβαιώνουν το κοινό πως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, υπενθυμίζοντας «ότι η νόσος αυτή δεν επηρεάζει με κανένα τρόπο την ανθρώπινη υγεία και συνεπώς δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας ή αποφυγής κατανάλωσης ζωοκομικών προϊόντων».

Σε εξέλιξη σύσκεψη αρμοδίων με Υπ. Γεωργίας στη Λευκωσία 

Σε εξέλιξη βρίσκεται σύσκεψη των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στην παρουσία και της Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρίας Παναγιώτου, μετά τον εντοπισμό περιστατικού αφθώδους πυρετού σε κτηνοτροφική μονάδα αγελάδων στη Λάρνακα, πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

ΚΥΠΕ

Στην προσπάθεια για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με στόχο μια διαρκή και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, με βάση μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως ορίζεται από το πλαίσιο του ΟΗΕ και τις αξίες και αρχές της ΕΕ, η αλληλεγγύη εταίρων όπως η Ισπανία είναι πολύ σημαντική, δήλωσε την Παρασκευή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την παρουσίαση των διαπιστευτηρίων της νέας Πρέσβειρας του Βασιλείου της Ισπανίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, Mercedes Alonso Frayle.

