Θες να φας καλά; Κάνε κράτηση για φαγητό την Καθαρά Δευτέρα σε εστιατόρια και ταβέρνες με πλούσιο μπουφέ – Οι τιμές και το μενού

Σε πλούσιους μπουφέδες θα βρεις νηστήσιμα ορεκτικά, λαχταριστά μαγειρευτά και εκλεκτά θαλασσινά σχάρας.

Δες πιο κάτω πού μπορείς να κάνεις κράτηση:

Ταβέρνα Περικλής

Η ταβέρνα Περικλής, στη Νατά της Πάφου, προσφέρει μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία για την Καθαρά Δευτέρα. Βρίσκεται σε ύψωμα, περιτριγυρισμένη από ψηλά δέντρα, δημιουργώντας έναν φιλόξενο και δροσερό χώρο, ιδανικό για εξόρμηση και φαγητό δίπλα στο τζάκι. Το μοναδικό μπουφέ θα περιλαμβάνει 25 ειδών ξεχωριστές πλούσιες σαλάτες τις ημέρας, ζεστά όπως κεφτέδες νηστίσιμους, ρύζι με θαλασσινά, κολοκάσι μαγειρευτό, ψάρι φιλέτο τηγανητό, πατάτες, σουπιές μαγειρευτές, χταπόδι στιφάδο, καλαμάρι τηγανητό, γαρίδες τηγανητές, τεσσάρων ειδών γλυκά σπιτικά νηστήσιμα, 5 ειδών φρούτα εποχής. Τιμή 33 ευρώ το άτομο.

(99467079) Λεωφ. Δγμοκρατίας, Νατά 8525, Πάφος.

Ταβέρνα Το Βουνό

Η εν λόγω ταβέρνα στο χωριό Καπέδες, ετοιμάζεται για τα Κούλουμα. Έφτιαξε μάλιστα ένα πλούσιο παραδοσιακό μπουφέ και μας περιμένει με μεγάλη ποικιλία σαλατών, ορεκτικών, ζεστών, ψαρικά, γλυκά, φρούτα και ζωντανή μουσική.

(99 650467) Γρηγόρη Αυξεντίου 50, Καπέδες, επ. Λευκωσίας.

Εστιατόριο Σταυρός

Στο πανέμορφο χωριό Πεδουλάς, το «Εστιατόριο Σταυρός» μας καλωσορίζει και την Καθαρά Δευτέρα ετοιμάζοντάς μας ένα νόστιμο σαρακοστιανό μενού που θα ξετρελάνει το στομάχι και τον ουρανίσκο μας. Από οχταποδάκι, καλαμάρι μέχρι και λαχταριστά, νηστήσιμα γεμιστά, με τα οποία θα χορτάσουμε και με το παραπάνω!

(99617760) Πεδουλάς, επ. Λεμεσού.

Εστιατόριο Two Flowers

Το εστιατόριο Two Flowers στον γραφικό Πεδουλά σας προσκαλεί να γιορτάσετε την Καθαρά Δευτέρα με έναν πλούσιο μπουφέ γεμάτο σαρακοστιανές λιχουδιές. Τη Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου, απολαύστε μια μεγάλη ποικιλία από σαλατικά, όπως ταχίνι, ταραμά, χούμους, παντζαροσαλάτα και πατατοσαλάτα. Στα κυρίως πιάτα περιλαμβάνονται χταπόδι καθιστό και στα κάρβουνα, σουπιές, γεμιστό και τηγανητό καλαμάρι, καθώς και μεγάλες γαρίδες ψημένες στα κάρβουνα. Φυσικά, δεν θα λείπουν οι παραδοσιακές λαγάνες και ο χαλβάς.

(22952372, 99413138) Φιλοξενίας 26, Πεδουλάς, Λευκωσία.

Amiandos Gardens

Το Amiandos Gardens είναι ένα παραδοσιακό εστιατόριο με άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό για οικογενειακές εξόδους και παρέες που θέλουν να απολαύσουν ποιοτικό φαγητό. Για την Καθαρά Δευτέρα, το εστιατόριο προσφέρει έναν πλούσιο μπουφέ, γεμάτο νηστίσιμα εδέσματα. Από λαχταριστή λαγάνα και ταχίνι μέχρι ταραμά, πατάτες, αρακά, λαχανικά, και κουπέπια, οι επιλογές είναι πολλές και ποιοτικές. Επίσης, το μπουφέ περιλαμβάνει φρέσκο ψάρι, χταπόδι και καλαμάρι ψημένα με διαφορετικούς τρόπους. Για το τέλος, δεν λείπει ο χειροποίητος χαλβάς με φυστίκι, που προσφέρει μια γλυκιά και παραδοσιακή αίσθηση. Η τιμή του μπουφέ είναι €27 για τους ενήλικες και €15 για τα παιδιά, και οι κρατήσεις είναι απαραίτητες για να εξασφαλίσετε τη θέση σας.

(25552691) Ευαγόρα Παπαχριστοφόρου 1 Αμίαντος, Λεμεσός.

Φορβιώτισσα Ασίνου

Στο εστιατόριο Φορβιώτισσα στο Νικητάρι (Ασίνου), θα στηθεί ένα εξαιρετικό φαγοπότι για την Καθαρά Δευτέρα, με διάφορα νηστήσιμα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Το μενού περιλαμβάνει φρέσκα ψαρικά όπως χταπόδι, μαρίδα και καλαμάρι, μαζί με γίγαντες και άλλες παραδοσιακές γεύσεις της ημέρας. Για γλυκό, θα απολαύσετε λαχταριστά επιδόρπια που θα ολοκληρώσουν ιδανικά το γεύμα σας.

(22999922) Παναγία Φορβιώτισσα, Νικητάρι, Λευκωσία.

Εστιατόριο Ιεράμπελος

Το εστιατόριο Ιεράμπελος στο γραφικό χωριό Φαρμακάς δημιουργεί μια ζεστή και φιλική ατμόσφαιρα για εσάς και την οικογένειά σας, προσφέροντας έναν πλούσιο μπουφέ Σαρακοστιανών εδεσμάτων δίπλα στο τζάκι. Από τις 12:00, μπορείτε να απολαύσετε μια ποικιλία από ζεστά και κρύα πιάτα, ανάμεσά τους ορεκτικά, σαλάτες, και μαγειρευτά νηστήσιμα. Το μενού περιλαμβάνει πάνω από επτά διαφορετικά πιάτα σε μαλάκια, καλύπτοντας κάθε γευστική προτίμηση. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στα νηστήσιμα γλυκά, που θα ολοκληρώσουν ιδανικά το γεύμα σας. Το κόστος για τους ενήλικες είναι €30, ενώ για τα παιδιά από 4 έως 10 ετών είναι €15. Αν έχετε μικρά παιδιά, αξίζει να σημειώσουμε ότι ο χώρος διαθέτει παιδότοπο, για να μπορούν να παίζουν και να διασκεδάζουν ενώ εσείς απολαμβάνετε το φαγητό σας. Κάντε άμεσα την κράτησή σας και ετοιμαστείτε να ζήσετε μια γευστική εμπειρία σε ένα από τα πιο δημοφιλή στέκια του Φαρμακά.

(22515515, 99299990) Οινοποιείο Santa Irene, Φαρμακάς, Λευκωσία.

Ταβέρνα "Αγορά"

Αν θέλετε να γιορτάσετε την Καθαρά Δευτέρα σε ένα όμορφο και οικογενειακό περιβάλλον, η Ταβέρνα "Αγορά" στο Άρσος Λεμεσού είναι η ιδανική επιλογή για εσάς. Εκεί, θα βρείτε ένα πλούσιο μπουφέ με παραδοσιακές σαρακοστιανές γεύσεις, με διαφορετικά είδη σαλάτας και αλοιφών, φασόλια γίγαντες, σουπιές, χταπόδι, καλαμάρι, γαρίδες, μύδια, καβουράκια και πολλά άλλα, για να απολαύσετε όσο ταραμοσαλάτα και θαλασσινά αντέχετε. Το γεύμα ολοκληρώνεται με γλυκό και φρούτο, προσφέροντας μια δυνατή γευστική εμπειρία που τιμά τις παραδόσεις. Κάντε την κράτησή σας και ετοιμαστείτε να περάσετε μια αξέχαστη Καθαρά Δευτέρα στην Ταβέρνα "Αγορά".

(99662726) Πλατεία Απ. Φιλίππου, Άρσος, Λεμεσός.

Εστιατόριο η Φράουλα

Στο εστιατόριο Φράουλα στο Παλαιχώρι, μπορείτε να γιορτάσετε την Καθαρά Δευτέρα απολαμβάνοντας έναν πλούσιο μπουφέ γεμάτο με παραδοσιακά νηστήσιμα πιάτα. Η τιμή είναι €23 για ενήλικες και €13 για παιδιά και περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία από σαλάτες, ταχίνι, ταραμοσαλάτα, χούμους, ελιές, παντζάρι, πατάτες σε διάφορες εκδοχές, πουργούρι, μακαρονάδα, φασολάδα, μπάμιες, νηστίσιμα κουπέπια, τηγανητό καλαμάρι, ρύζι και σουπιές. Για γλυκό, θα απολαύσετε τζερτζελούθκια, πορτοκαλόπιτα, μπακλαβά, χαλβά, λουκούμια και πολλά ακόμα. Ένα ιδανικό μέρος για να ζήσετε μια παραδοσιακή και γευστική Καθαρά Δευτέρα με την οικογένεια και τους φίλους σας.

(22642317) Λεωφ. Κύκκου Νικηφόρου, Παλαιχώρι Ορεινής, Λευκωσία.

Acropolis Hill

Το Acropolis Hill στους Καπέδες, σε ένα ειδυλλιακό περιβάλλον μέσα στο πράσινο και με θέα τη Λευκωσία, σας προσκαλεί να απολαύσετε στιγμές χαλάρωσης και γαστρονομικές απολαύσεις σε έναν χώρο εμπνευσμένο από την παράδοση και την αγάπη για το καλό φαγητό. Η ταβέρνα, με το ξύλο και την πέτρα να κυριαρχούν στη διακόσμηση, βρίσκεται σε μια βραχώδη πλαγιά, προσφέροντας μοναδική πανοραμική θέα. Την Καθαρά Δευτέρα, θα σας υποδεχτεί με ένα πλούσιο νηστίσιμο μπουφέ με επιλογές από όστρακα και μαλάκια, καθώς και όλα τα αγαπημένα της ημέρας, λαγάνα, σκορδαλιά και πολλά ακόμη. Η τιμή είναι €28 για τους ενήλικες, €18 για τα παιδιά από 5 έως 9 ετών, ενώ τα παιδιά κάτω των 4 ετών απολαμβάνουν δωρεάν την εμπειρία. Τα ποτά χρεώνονται επιπλέον.

(22542229) Καπέδες, Λευκωσία.

Εστιατόριο Καρυδιές

Το Εστιατόριο Καρυδιές για την Καθαρά Δευτέρα προσφέρει έναν πλούσιο μπουφέ με εκλεκτές νηστίσιμες επιλογές, φρέσκα υλικά και αγαπημένες συνταγές. Μεταξύ των επιλογών, θα βρείτε χταπόδι κρασάτο, τηγανητό καλαμάρι, μπάμιες, φασολάδα, ρύζι, πουργούρι, πατάτες, σαλάτες, κρύα πιάτα, μακαρόνια, μαρίδα και νηστίσιμα κουπέπια. Για γλυκό, σας περιμένουν σιουσιούκο, πορτοκαλόπιτα, ελαιόπιτα, γλυκό του κουταλιού και ξηροί καρποί, καθώς και πολλά ακόμα νόστιμα εδέσματα. Η τιμή για τους ενήλικες είναι €20 και για τα παιδιά €12 (4-10 χρόνων), κάνοντάς το έναν ιδανικό προορισμό για την οικογένεια και τους φίλους σας αυτή την Καθαρά Δευτέρα.

(22642929) Λεωφόρος Κύκκου Νικηφόρου, Παλαιχώρι Ορεινής, Λευκωσία.

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus