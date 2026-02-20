Κύπρος και Αυστραλία πιο κοντά από ποτέ: Τι αποκάλυψε ο Χριστοδουλίδης για τη στήριξη στο Κυπριακό και τις νέες ευκαιρίες συνεργασίας

Εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη του για τη δεκαετή συμβολή της Αυστραλίας στην Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, «μια σαφή έκφραση της δέσμευσης της Αυστραλίας για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας».

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, η Κύπρος και η Αυστραλία συνδέονται με μακροχρόνιους δεσμούς φιλίας, που βασίζονται σε κοινές αξίες, αμοιβαίο σεβασμό και σταθερή δέσμευση στο διεθνές δίκαιο και τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες.

«Οι στενοί δεσμοί μεταξύ των λαών μας, και ιδίως η ζωντανή κυπριακή κοινότητα στην Αυστραλία, αποτελούν κεντρικό πυλώνα της σχέσης μας και μια διαρκή γέφυρα μεταξύ των δύο χωρών μας. Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία σε αυτή τη διαρκή ανθρώπινη σύνδεση, η οποία συνεχίζει να στηρίζει και να εμπλουτίζει τις διμερείς μας σχέσεις», σημείωσε περαιτέρω.

Πρόσθεσε ότι, παράλληλα, η Κύπρος αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως το εμπόριο, οι επενδύσεις, η ναυτιλία, η καινοτομία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η εκπαίδευση, ο τουρισμός και η διαχείριση κρίσεων, χαιρετίζοντας, στο πλαίσιο αυτό, τις ευκαιρίες που ενδέχεται να προκύψουν από την επιτυχή σύναψη της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και της Αυστραλίας. Εξέφρασε επίσης την εκτίμησή του για την πρακτική συνεργασία της Αυστραλίας με την Κύπρο στον σχεδιασμό και τις επιχειρήσεις απομάκρυνσης πολιτών, καθώς και για τη συνεχή εμπιστοσύνη της στην Κύπρο ως αξιόπιστο εταίρο και κόμβο υλικοτεχνικής υποστήριξης σε περιόδους περιφερειακών έκτακτων αναγκών.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος χαιρέτισε την πρόσφατη εποικοδομητική δέσμευση των αυστραλιανών αρχών όσον αφορά τις εισαγωγές χαλλουμιού, σημειώνοντας ότι η ομαλή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών των δύο χωρών αντανακλά την εμπιστοσύνη και τη στενή σχέση συνεργασίας που χαρακτηρίζουν τις διμερείς σχέσεις.

Πρόσθεσε ότι, σε πολυμερές επίπεδο, οι δύο χώρες διατηρούν θετικό ιστορικό συνεργασίας και αμοιβαίας υποστήριξης στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών, με την Κύπρο να παραμένει προσηλωμένη στην περαιτέρω ενίσχυση αυτής της εταιρικής σχέσης, μεταξύ άλλων μέσω της συνεχούς συντονισμού για την υποστήριξη των υποψηφιοτήτων και των πρωτοβουλιών της κάθε χώρας.

«Η Κύπρος εκφράζει τη βαθιά εκτίμησή της για την στάση αρχών της Αυστραλίας στο Κυπριακό και τη διαρκή υποστήριξή της στην κυριαρχία, την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως αντανακλάται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών», συνέχισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη του για τη δεκαετή συμβολή της Αυστραλίας στην Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, «μία από τις πιο μακροχρόνιες ειρηνευτικές αποστολές της, η οποία αποτελεί σαφή έκφραση της δέσμευσης της Αυστραλίας για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας».

«Καθώς η Κύπρος ασκεί επί του παρόντος την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσβλέπουμε σε στενή συνεργασία με την Αυστραλία για την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων ΕΕ-Αυστραλίας και την προώθηση των κοινών μας προτεραιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ανοικτών αγορών, της σταθερότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της αποτελεσματικής πολυμερούς συνεργασίας», σημείωσε επιπλέον.

«Σας παρακαλώ να μεταφέρετε στον Εξοχότατο Πρωθυπουργό, κ. Anthony Albanese, και στον λαό της Αυστραλίας, τους θερμότερους χαιρετισμούς και ένα μήνυμα ειλικρινής φιλίας από την Κυβέρνηση και τον λαό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σας καλωσορίζω για άλλη μια φορά θερμά στην Κύπρο και σας εύχομαι μια παραγωγική και επιτυχημένη θητεία», κατέληξε.

Από την πλευρά της, η Πρέσβης της Αυστραλίας δήλωσε ότι, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά της, φέρει μαζί της τους ισχυρούς δεσμούς της ιστορίας και της αδελφοσύνης μεταξύ των δύο χωρών και λαών.

«Η Αυστραλία είναι περήφανη που φιλοξενεί τη δεύτερη μεγαλύτερη κυπριακή κοινότητα στο εξωτερικό. Η κυπριακή διασπορά έχει συμβάλει τα μέγιστα στον πολυπολιτισμικό ιστό της Αυστραλίας. Οι δεσμοί μεταξύ των λαών μας αποτελούν τη βάση για μια ζωντανή και πολυδιάστατη διμερή σχέση», σημείωσε.

Οι μακροχρόνιες σχέσεις μεταξύ της Αυστραλίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας βασίζονται σε κοινές αξίες και σε μια διαρκή δέσμευση για έναν κόσμο που διέπεται από δικαιώματα και κανόνες, όπου η κυριαρχία κάθε έθνους γίνεται σεβαστή, συνέχισε η κ. Pugin.

Πρόσθεσε ότι η Αυστραλία υποστηρίζει από καιρό και παραμένει προσηλωμένη στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. «Η Αυστραλία είναι περήφανη για τη συμβολή της στην Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ), η οποία ιδρύθηκε το 1964 και αποτελεί τη μακροβιότερη ειρηνευτική αποστολή της Αυστραλίας στο πλαίσιο του ΟΗΕ», τόνισε.

«Εκφράζω την ευγνωμοσύνη της Αυστραλίας προς την Κυπριακή Δημοκρατία για τη σταθερή συνεργασία και την εκτεταμένη υποστήριξη προς τους Αυστραλούς πολίτες κατά τη διάρκεια περιόδων αυξημένης περιφερειακής αστάθειας. Ως νησιωτικά έθνη με ισχυρές δημοκρατίες, δίνουμε προτεραιότητα, εκτιμούμε και υποστηρίζουμε το διεθνές δίκαιο, τη σταθερότητα και τις ανοιχτές αγορές. Προσβλέπω στην ενίσχυση της οικονομικής και στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Αυστραλίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη σύναψη συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Αυστραλίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναγνωρίζουμε τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει επί του παρόντος η Κύπρος στην Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης», τόνισε.

«Είναι μεγάλη τιμή για μένα να υπηρετώ ως Ύπατη Αρμοστής της Αυστραλίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, μια χώρα με την οποία η Αυστραλία μοιράζεται τη βαθύτερη και θερμότερη φιλία. Θα είμαι περήφανη εκπρόσωπος της Αυστραλίας και σταθερή φίλη της Κυπριακής Δημοκρατίας, και προσβλέπω με μεγάλη εμπιστοσύνη στο ότι μαζί θα ενισχύσουμε περαιτέρω τους ήδη βαθιούς δεσμούς μεταξύ των εθνών και των λαών μας», κατέληξε η Αυστραλή πρέσβης.