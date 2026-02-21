Ψάχνεις που να κάνεις το πικνίκ της Καθαράς Δευτέρας; Επέλεξε ένα από τους εκδρομικούς μας χώρους - Δείτε που βρίσκονται

Οι χώροι αυτοί είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι και προσφέρουν βασικές υποδομές για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών, όπως τραπέζια και παγκάκια, κάδους απορριμμάτων, αποχωρητήρια, καθώς και ειδικά διαμορφωμένους χώρους για ψησταριές, όπου αυτό επιτρέπεται. Έτσι, οι εκδρομείς μπορούν να οργανώσουν με άνεση το υπαίθριο γεύμα τους, απολαμβάνοντας παράλληλα την ομορφιά των Κρατικών Δασών.

Συνολικά, στα Κρατικά Δάση λειτουργούν 45 εκδρομικοί χώροι, τους οποίους διαχειρίζεται το Τμήμα Δασών, με δυνατότητα φιλοξενίας περίπου 23.500 ατόμων. Οι χώροι αυτοί προσφέρουν μια ιδανική επιλογή για όσους επιθυμούν να περάσουν την ημέρα κοντά στη φύση, τηρώντας παράλληλα τους κανόνες καθαριότητας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Δείτε που βρίσκονται:

1. Τίμη (1 km πριν το Αεροδρόμιο Πάφου, στο παραλιακό δάσος ευκαλύπτων) – Χωρητικότητα: 800 άτομα

2. Ραντί (2 km από την Πέτρα του Ρωμιού κατευθυνόμενος προς Πάφο). Χωρητικότητα: 90 άτομα

3. Πυκνή (3 km από την Πέγεια και 6 km από τον Κάθικα, στο κρατικό δάσος Πέγειας). Χωρητικότητα: 500 άτομα

4. Σμιγιές (7 km από την Πόλη Χρυσοχούς και 2 km από Νέο Χωρίο δίπλα από το χωματόδρομο που οδηγεί στο δάσος του Ακάμα). Χωρητικότητα: 500 άτομα

5. Μαυραλής (4 km από την Πόλη Χρυσοχούς με κατεύθυνση προς Αγία Μαρίνα, δίπλα από τον κύριο δρόμο, παραθαλάσσια). Χωρητικότητα: 450 άτομα

6. Άγιος Μερκούριος (20 km από την Πόλη Χρυσοχούς και 4 km από την τοποθεσία Αφτουλλίνα στο δρόμο από Λυσό προς Σταυρό της Ψώκας, υπάρχει πάροδος στα αριστερά. Επίσης πρόσβαση υπάρχει από την Αργάκα και από τη Γιαλιά προς Άγιο Μερκούριο). Χωρητικότητα: 500 άτομα.

7. Γεφύρι του Λιβαδιού (Δασόδρομος Πωμός- Σταυρός Ψώκας, 13 km από τον Πωμό, κοντά στο δρόμο). Χωρητικότητα: 400 άτομα.

8. Σταυρός της Ψώκας (Στο δασικό σταθμό Σταυρού Ψώκας, 20 km περίπου από τη Λυσό ή Κανναβιού και 26 km από τη Μονή Κύκκου ). Χωρητικότητα: 600 άτομα.

9. Αγιά (21 km από την Παναγιά προς δασικό σταθμό Σταυρού Ψώκας και 10 km από Σταυρό της Ψώκας). Χωρητικότητα: 200 άτομα.

10. Μονασιήλακα (2 km από Παναγιά προς Μονή Κύκκου και 40 km από Μονή Κύκκου). Χωρητικότητα: 600 άτομα.

11. Πέρα Βάσα (9 km από το χωριό Άγιος Νικόλαος, μετά το Γεφύρι Τζιελεφού και τον υδατοφράκτη Αρμίνου). Χωρητικότητα: 250 άτομα.

12. Κομιτιτζή (5 km από Εκδρομικό Χώρο Ξισταρούδας ή 10 km από Μονή Κύκκου δια μέσου του χωριού Μηλικούρι προς Καμινάρια στην κοιλάδα του Πλατύ) . Χωρητικότητα: 400 άτομα.

13. Καλονόματη (25 km από Ορκόντα προς Πύργο Τυλληρίας ή 8 km από το χωριό Κάμπος στον παλαιό δρόμο Κάμπου- Ποταμού Κάμπου). Χωρητικότητα: 200 άτομα.

14. Αγία Βαρβάρα (19 km από Ορκόντα προς Πύργο Τυλληρίας ή 11 km από το χωριό Κάμπος , δίπλα από το εξωκκλήσι της Αγίας Βαρβάρας). Χωρητικότητα: 150 άτομα.

15. Ξυσταρούδα ( 9 km από Πεδουλά προς την Μονή Κύκκου, δίπλα από το δρόμο ). Χωρητικότητα: 250 άτομα.

16. Ξεραργάκα- Ορκόντας (25 km από Αστρομερίτη προς Καλοπαναγιώτη, πριν τον Ορκόντα). Χωρητικότητα: 650 άτομα.

17. Μάραθος (7 km από Κακοπετριά προς Πρόδρομο και 6 km από Πρόδρομο δίπλα από το δρόμο). Χωρητικότητα: 300 άτομα.

18.Πλατάνια (6 km από Κακοπετριά προς Καρβουνά, δεξιά και αριστερά του δρόμου, κοντά στο δασικό σταθμό Πλατανιών). Χωρητικότητα: 2900 άτομα.

19. Κιόνια (1 km πριν τη Μονή Μαχαιρά αριστερά προς Κιόνια, 6 km από Μονή Μαχαιρά και 14 km από Καπέδες). Χωρητικότητα: 550 άτομα.

20. Προφήτης Ηλίας (8 km από Λυθροδόντα προς Βαβατσινιά, δίπλα από Μονή Προφήτη Ηλία). Χωρητικότητα: 150 άτομα.

21. Μάντρα του Καμπιού (5 km από Καπέδες προς Μονή Μαχαιρά εκατέρωθεν του δρόμου). Χωρητικότητα: 1600 άτομα.

22. Γεφύρι της Παναγιάς (6 km από Μιτσερό προς Πλατανιστάσα απέναντι από το δασικό σταθμό Γεφύρι της Παναγιάς). Χωρητικότητα: 100 άτομα.

23. Φράκτης του Ξυλιάτου (2,7km από Ξυλιάτο προς Λαγουδερά κάτω από τον υδατοφράκτη Ξυλιάτου). Χωρητικότητα: 750 άτομα.

24. Καπουρά (9 km από Βυζακιά προς Καννάβια δίπλα από το δασικό σταθμό Καπουράς). Χωρητικότητα: 200 άτομα.

25. Ασίνου (2 km από το χωριό Νικητάρι προς Ασίνου, πριν την εκκλησία της Ασίνου - Απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς). Χωρητικότητα: 150 άτομα.

26. Ακαδημία (6 km από το κέντρο της Λευκωσίας, στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Παιδαγωγικής Ακαδημίας). Χωρητικότητα: 300 άτομα.

27. Άγιος Γεώργιος (7 km από το κέντρο της Λευκωσίας, στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Αθαλάσσας). Χωρητικότητα: 350 άτομα.

28. Αθαλάσσα (8 km από το κέντρο της Λευκωσίας στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Αθαλάσσας και 500m από τα Λατσιά). Χωρητικότητα: 450 άτομα.

29. Φράκτης Προδρόμου (5 km από Πλατεία Τροόδους προς Πρόδρομο, δίπλα από τον υδατοφράκτη Προδρόμου). Χωρητικότητα: 250 άτομα.

30. Καμπί του Καλογήρου (Μεταξύ Πλατρών και Προδρόμου, 4 km από Μονή Τροοδίτισσας προς Πρόδρομο και 3 km από Πρόδρομο). Χωρητικότητα: 700 άτομα.

31. Τροοδίτισσα - Ξεροκόλυμπος (6 km από Πλάτρες προς Μονή Τροοδίτισσας στα δεξιά του δρόμου, πριν το Μοναστήρι Τροοδίτισσας). Χωρητικότητα: 700 άτομα.

32. Κάμπος του Λιβαδιού (8 km από Καρβουνά προς Πλατεία Τρόοδους και 2 km πριν την Πλατεία Τροόδους στα δεξιά του δρόμου). Χωρητικότητα: 400 άτομα.

33. Αρμυρολίβαδο (7,5 km από Καρβουνά προς Πλατεία Τροόδους και 2,5 km πριν την Πλατεία Τροόδους σε πάροδο στα αριστερά). Χωρητικότητα: 2000 άτομα.

34. Λιβάδι του Πασιά (7,7 km από Καρβουνά προς Πλατεία Τρόοδους στα δεξιά του δρόμου και 2,3 km πριν την Πλατεία Τροόδους). Χωρητικότητα: 1600 άτομα.

35. Αρκολαχανιά (Μέσα Ποταμός) - (7 km από Σαϊττά προς Μοναστήρι Μέσα Ποταμού και πάροδος αριστερά πριν το Μοναστήρι. Επίσης πρόσβαση από Π. Πλάτρες, Κ. Αμίαντο και Μονιάτη μέσω δασοδρόμων). Χωρητικότητα: 700 άτομα.

36. Αγία Παρασκευή (3 km από διασταύρωση Γεράσας προς Καλό Χωριό στα αριστερά του δρόμου, 3 km πριν το Καλό Χωριό). Χωρητικότητα: 750 άτομα.

37. Κακομάλλης (6 km νότια του χωριού Λουβαράς προς Κακομάλλη δίπλα από το δασικό σταθμό Κακομάλλη). Χωρητικότητα: 400 άτομα.

38. Πολεμίδια (Στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Πολεμιδιών, 6 km από το Κέντρο της Λεμεσού). Χωρητικότητα: 200 άτομα.

39. Κόρνος (1 km από τον Κόρνο προς Σταυροβούνι, πάροδος δεξιά μετά τον Δασικό Σταθμό Κόρνου). Χωρητικότητα: 850 άτομα.

40.Ριζοελιά (2 km δυτικά από τον Δήμο Αραδίππου, στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς). Χωρητικότητα: 150 άτομα.

41. Ορόκλινη (Περίπου 1 km δυτικά της κοινότητας Ορόκλινης, στο Κρατικό Δάσος). Χωρητικότητα: 130 άτομα.

42. Δάσος Άχνας (Στην νότια πλευρά του οικισμού Δάσους Άχνας). Χωρητικότητα: 130 άτομα.

43. Άγιος Αντώνιος (4 km από το χωριό Σωτήρα (στην εκκλησιά Αγίου Αντωνίου) και 8 km από τον αυτοκινητόδρομο Ξυλοφάγου – Αγία Νάπα, έξοδος F322). Χωρητικότητα: 100 άτομα.

44. Άγιος Νίκανδρος (4 km από την Πλατεία Αγίας Νάπας στον παραλιακό δρόμο προς Λιοπέτρι, στην ανατολική πλευρά της παραλίας Λάντα). Χωρητικότητα: 130 άτομα.

45. Άγιοι Ανάργυροι (8 km από την Αγία Νάπα, κοντά στην εκκλησία των Αγίων Αναργύρων στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Κάβο Γκρέκο). Χωρητικότητα: 100 άτομα.