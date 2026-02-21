Στιγμές τρόμου για 31χρονο: Οδήγησε το αυτοκίνητο του σε αδιέξοδο και νεαροί του έριξαν πέτρες και κροτίδα - Διέφυγε πεζός

Σύμφωνα με την καταγγελία του παραπονούμενου, δέχθηκε την επίθεση όταν κατά λάθος οδήγησε το αυτοκίνητο του σε αδιέξοδο δρόμο, όπου βρισκόταν ομάδα νεαρών.

Οι νεαροί σύμφωνα με την καταγγελία του φέρεται να ενοχλήθηκαν από την παρουσία του στην περιοχή και υπήρξε αντιπαράθεση μεταξύ τους και ένας από αυτούς έριξε κροτίδα μπροστά από το αυτοκίνητο του 31χρονου. Ο παραπονούμενος αποχώρησε από την περιοχή με το αυτοκίνητο του, οι νεαροί, 10 με 15 άτομα, τον καταδίωξαν και άρχισαν να τον πετροβολούν.

Στην προσπάθεια του να διαφύγει ο παραπονούμενος κατέβηκε από το αυτοκίνητο του και διέφυγε πεζός. Στη συνέχεια ζήτησε βοήθεια από την Αστυνομία. Με τη βοήθεια μελών της υπηρεσίας μετέβη στο σημείο όπου είχε εγκαταλείψει το αυτοκίνητο του. Όπως διαπιστώθηκε στο αυτοκίνητο προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές που εκτιμάται ότι προκάλεσαν οι νεαροί που του επιτέθηκαν.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ