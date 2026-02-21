Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣτιγμές τρόμου για 31χρονο: Οδήγησε το αυτοκίνητο του σε αδιέξοδο και νεαροί του έριξαν πέτρες και κροτίδα - Διέφυγε πεζός
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στιγμές τρόμου για 31χρονο: Οδήγησε το αυτοκίνητο του σε αδιέξοδο και νεαροί του έριξαν πέτρες και κροτίδα - Διέφυγε πεζός

 21.02.2026 - 09:13
Στιγμές τρόμου για 31χρονο: Οδήγησε το αυτοκίνητο του σε αδιέξοδο και νεαροί του έριξαν πέτρες και κροτίδα - Διέφυγε πεζός

Η Αστυνομία στη Λεμεσό διερευνά υπόθεση επίθεσης που δέχθηκε 31χρονος στην Ερήμη την Παρασκευή το βράδυ από ομάδα νεαρών, οι οποίοι σύμφωνα με την καταγγελία πετροβόλησαν το αυτοκίνητό του και του προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές.

Σύμφωνα με την καταγγελία του παραπονούμενου, δέχθηκε την επίθεση όταν κατά λάθος οδήγησε το αυτοκίνητο του σε αδιέξοδο δρόμο, όπου βρισκόταν ομάδα νεαρών.

Οι νεαροί σύμφωνα με την καταγγελία του φέρεται να ενοχλήθηκαν από την παρουσία του στην περιοχή και υπήρξε αντιπαράθεση μεταξύ τους και ένας από αυτούς έριξε κροτίδα μπροστά από το αυτοκίνητο του 31χρονου. Ο παραπονούμενος αποχώρησε από την περιοχή με το αυτοκίνητο του, οι νεαροί, 10 με 15 άτομα, τον καταδίωξαν και άρχισαν να τον πετροβολούν.

Στην προσπάθεια του να διαφύγει ο παραπονούμενος κατέβηκε από το αυτοκίνητο του και διέφυγε πεζός. Στη συνέχεια ζήτησε βοήθεια από την Αστυνομία. Με τη βοήθεια μελών της υπηρεσίας μετέβη στο σημείο όπου είχε εγκαταλείψει το αυτοκίνητο του. Όπως διαπιστώθηκε στο αυτοκίνητο προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές που εκτιμάται ότι προκάλεσαν οι νεαροί που του επιτέθηκαν.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λεμεσιανό Καρναβάλι: Η «αιχμηρή» τέχνη της σάτιρας – Όταν το κομφετί γίνεται πολιτική κριτική
Ψάχνεις που να κάνεις το πικνίκ της Καθαράς Δευτέρας; Επέλεξε ένα από τους εκδρομικούς μας χώρους - Δείτε που βρίσκονται
Αναστάτωση μετά το πρώτο κρούσμα αφθώδους πυρετού - Έκλεισαν μέχρι και δρόμοι στη Λάρνακα - Δείτε ποιοι
Μουντός ο καιρός του τριημέρου: Πότε και σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες - Χιόνια και παγετός στο «μενού»
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Σάββατο 21 Φεβρουαρίου - Πείτε τους να ζήσουν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σοκ: Για απόπειρα δολοφονίας κατηγορείται πρώην παίκτης δύο κορυφαίων ομάδων της Αγγλίας

 21.02.2026 - 09:05
Κυπριακό: Αντίστροφη μέτρηση για το τετ α τετ ΠτΔ με Έρχιουρμαν - Νέα ώθηση στις διαπραγματεύσεις

Κυπριακό: Αντίστροφη μέτρηση για το τετ α τετ ΠτΔ με Έρχιουρμαν - Νέα ώθηση στις διαπραγματεύσεις

Σε τροχιά νέων εξελίξεων εισέρχεται το Κυπριακό, καθώς τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν και επίσημα τη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026, μεταξύ του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Αντίστροφη μέτρηση για το τετ α τετ ΠτΔ με Έρχιουρμαν - Νέα ώθηση στις διαπραγματεύσεις

Κυπριακό: Αντίστροφη μέτρηση για το τετ α τετ ΠτΔ με Έρχιουρμαν - Νέα ώθηση στις διαπραγματεύσεις

  •  21.02.2026 - 07:19
Στιγμές τρόμου για 31χρονο: Οδήγησε το αυτοκίνητο του σε αδιέξοδο και νεαροί του έριξαν πέτρες και κροτίδα - Διέφυγε πεζός

Στιγμές τρόμου για 31χρονο: Οδήγησε το αυτοκίνητο του σε αδιέξοδο και νεαροί του έριξαν πέτρες και κροτίδα - Διέφυγε πεζός

  •  21.02.2026 - 09:13
Χειροπέδες σε λογίστρια και σε υπάλληλο πρακτορείου στοιχημάτων - «Τσέπωσαν» χιλιάδες ευρώ από εταιρείες

Χειροπέδες σε λογίστρια και σε υπάλληλο πρακτορείου στοιχημάτων - «Τσέπωσαν» χιλιάδες ευρώ από εταιρείες

  •  21.02.2026 - 08:47
Φορτίο 200.000 βαρελιών με ρωσικά καύσιμα προχώρησε σε μεταφόρτωση ανοιχτά της Κύπρου - Σε δοκιμασία οι κυρώσεις Τραμπ

Φορτίο 200.000 βαρελιών με ρωσικά καύσιμα προχώρησε σε μεταφόρτωση ανοιχτά της Κύπρου - Σε δοκιμασία οι κυρώσεις Τραμπ

  •  21.02.2026 - 07:48
Αναστάτωση μετά το πρώτο κρούσμα αφθώδους πυρετού - Έκλεισαν μέχρι και δρόμοι στη Λάρνακα - Δείτε ποιοι

Αναστάτωση μετά το πρώτο κρούσμα αφθώδους πυρετού - Έκλεισαν μέχρι και δρόμοι στη Λάρνακα - Δείτε ποιοι

  •  21.02.2026 - 07:10
Ποια σενάρια για χτύπημα στο Ιράν εξετάζουν οι ΗΠΑ - «Σκέφτομαι περιορισμένη επίθεση», είπε ο Τραμπ

Ποια σενάρια για χτύπημα στο Ιράν εξετάζουν οι ΗΠΑ - «Σκέφτομαι περιορισμένη επίθεση», είπε ο Τραμπ

  •  21.02.2026 - 07:22
Λεμεσιανό Καρναβάλι: Η «αιχμηρή» τέχνη της σάτιρας – Όταν το κομφετί γίνεται πολιτική κριτική

Λεμεσιανό Καρναβάλι: Η «αιχμηρή» τέχνη της σάτιρας – Όταν το κομφετί γίνεται πολιτική κριτική

  •  21.02.2026 - 07:24
Ψάχνεις που να κάνεις το πικνίκ της Καθαράς Δευτέρας; Επέλεξε ένα από τους εκδρομικούς μας χώρους - Δείτε που βρίσκονται

Ψάχνεις που να κάνεις το πικνίκ της Καθαράς Δευτέρας; Επέλεξε ένα από τους εκδρομικούς μας χώρους - Δείτε που βρίσκονται

  •  21.02.2026 - 07:25

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα