Στην κουζίνα και πάλι ο Νεκτάριος! Τι έφτιαξε αυτή τη φορά - «Η πόρτα μας είναι ανοιχτή» - Δείτε φωτογραφίες

Σε δημοσίευσή του, ο Νεκτάριος περιγράφει στιγμές από τις εργασίες στο αρχονταρίκι στον Λυθροδόντα, κάνοντας λόγο για την παρασκευή «μοναστηριακών εδεσμάτων» όπως ταχινόπιτες και κολοκοτές. Όπως αναφέρει, τα φαγητά ετοιμάστηκαν «με απλά και καθαρά υλικά» και με «τίμιο κόπο», υπογραμμίζοντας ότι «ακόμη και το ζύμωμα γίνεται προσευχή» και ότι η καθημερινή εργασία μετατρέπεται σε προσφορά.

Στην ίδια ανάρτηση γίνεται ιδιαίτερη μνεία στη φιλοξενία, με τον ίδιο να σημειώνει ότι «δεν είναι μόνο γεύση· είναι φιλοξενία» και «δεν είναι μόνο κόπος· είναι αγάπη», απευθύνοντας ανοικτή πρόσκληση προς το κοινό να επισκεφθεί τον χώρο.

«Η πόρτα μας είναι ανοιχτή», αναφέρει χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως χαρά της αδελφότητας είναι «να αναπαύεται ο άνθρωπος».

