Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΣτην κουζίνα και πάλι ο Νεκτάριος! Τι έφτιαξε αυτή τη φορά - «Η πόρτα μας είναι ανοιχτή» - Δείτε φωτογραφίες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στην κουζίνα και πάλι ο Νεκτάριος! Τι έφτιαξε αυτή τη φορά - «Η πόρτα μας είναι ανοιχτή» - Δείτε φωτογραφίες

 21.02.2026 - 08:25
Στην κουζίνα και πάλι ο Νεκτάριος! Τι έφτιαξε αυτή τη φορά - «Η πόρτα μας είναι ανοιχτή» - Δείτε φωτογραφίες

Ενώ οι νομικές και εκκλησιαστικές διαδικασίες για το σκάνδαλο της Μονής Αββακούμ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ο μοναχός Νεκτάριος προχώρησε σε νέα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αναφορά στην καθημερινότητα της αδελφότητας. 

Σε δημοσίευσή του, ο Νεκτάριος  περιγράφει στιγμές από τις εργασίες στο αρχονταρίκι στον Λυθροδόντα, κάνοντας λόγο για την παρασκευή «μοναστηριακών εδεσμάτων» όπως ταχινόπιτες και κολοκοτές. Όπως αναφέρει, τα φαγητά ετοιμάστηκαν «με απλά και καθαρά υλικά» και με «τίμιο κόπο», υπογραμμίζοντας ότι «ακόμη και το ζύμωμα γίνεται προσευχή» και ότι η καθημερινή εργασία μετατρέπεται σε προσφορά.

Στην ίδια ανάρτηση γίνεται ιδιαίτερη μνεία στη φιλοξενία, με τον ίδιο να σημειώνει ότι «δεν είναι μόνο γεύση· είναι φιλοξενία» και «δεν είναι μόνο κόπος· είναι αγάπη», απευθύνοντας ανοικτή πρόσκληση προς το κοινό να επισκεφθεί τον χώρο.

«Η πόρτα μας είναι ανοιχτή», αναφέρει χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως χαρά της αδελφότητας είναι «να αναπαύεται ο άνθρωπος».

 Δείτε την ανάρτηση:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λεμεσιανό Καρναβάλι: Η «αιχμηρή» τέχνη της σάτιρας – Όταν το κομφετί γίνεται πολιτική κριτική
Ψάχνεις που να κάνεις το πικνίκ της Καθαράς Δευτέρας; Επέλεξε ένα από τους εκδρομικούς μας χώρους - Δείτε που βρίσκονται
Αναστάτωση μετά το πρώτο κρούσμα αφθώδους πυρετού - Έκλεισαν μέχρι και δρόμοι στη Λάρνακα - Δείτε ποιοι
Μουντός ο καιρός του τριημέρου: Πότε και σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες - Χιόνια και παγετός στο «μενού»
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Σάββατο 21 Φεβρουαρίου - Πείτε τους να ζήσουν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μπαράζ συλλήψεων μέσα σε μια νύχτα - Από πλαστοπροσωπία μέχρι κλοπή από υπάλληλο

 21.02.2026 - 08:05
Επόμενο άρθρο

VIDEO: Μικρή σταρ! Η κόρη της Ευριπίδου χορεύει το «Jalla» και «λιώνει» το διαδίκτυο

 21.02.2026 - 08:36
Κυπριακό: Αντίστροφη μέτρηση για το τετ α τετ ΠτΔ με Έρχιουρμαν - Νέα ώθηση στις διαπραγματεύσεις

Κυπριακό: Αντίστροφη μέτρηση για το τετ α τετ ΠτΔ με Έρχιουρμαν - Νέα ώθηση στις διαπραγματεύσεις

Σε τροχιά νέων εξελίξεων εισέρχεται το Κυπριακό, καθώς τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν και επίσημα τη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026, μεταξύ του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Αντίστροφη μέτρηση για το τετ α τετ ΠτΔ με Έρχιουρμαν - Νέα ώθηση στις διαπραγματεύσεις

Κυπριακό: Αντίστροφη μέτρηση για το τετ α τετ ΠτΔ με Έρχιουρμαν - Νέα ώθηση στις διαπραγματεύσεις

  •  21.02.2026 - 07:19
Στιγμές τρόμου για 31χρονο: Οδήγησε το αυτοκίνητο του σε αδιέξοδο και νεαροί του έριξαν πέτρες και κροτίδα - Διέφυγε πεζός

Στιγμές τρόμου για 31χρονο: Οδήγησε το αυτοκίνητο του σε αδιέξοδο και νεαροί του έριξαν πέτρες και κροτίδα - Διέφυγε πεζός

  •  21.02.2026 - 09:13
Χειροπέδες σε λογίστρια και σε υπάλληλο πρακτορείου στοιχημάτων - «Τσέπωσαν» χιλιάδες ευρώ από εταιρείες

Χειροπέδες σε λογίστρια και σε υπάλληλο πρακτορείου στοιχημάτων - «Τσέπωσαν» χιλιάδες ευρώ από εταιρείες

  •  21.02.2026 - 08:47
Φορτίο 200.000 βαρελιών με ρωσικά καύσιμα προχώρησε σε μεταφόρτωση ανοιχτά της Κύπρου - Σε δοκιμασία οι κυρώσεις Τραμπ

Φορτίο 200.000 βαρελιών με ρωσικά καύσιμα προχώρησε σε μεταφόρτωση ανοιχτά της Κύπρου - Σε δοκιμασία οι κυρώσεις Τραμπ

  •  21.02.2026 - 07:48
Αναστάτωση μετά το πρώτο κρούσμα αφθώδους πυρετού - Έκλεισαν μέχρι και δρόμοι στη Λάρνακα - Δείτε ποιοι

Αναστάτωση μετά το πρώτο κρούσμα αφθώδους πυρετού - Έκλεισαν μέχρι και δρόμοι στη Λάρνακα - Δείτε ποιοι

  •  21.02.2026 - 07:10
Ποια σενάρια για χτύπημα στο Ιράν εξετάζουν οι ΗΠΑ - «Σκέφτομαι περιορισμένη επίθεση», είπε ο Τραμπ

Ποια σενάρια για χτύπημα στο Ιράν εξετάζουν οι ΗΠΑ - «Σκέφτομαι περιορισμένη επίθεση», είπε ο Τραμπ

  •  21.02.2026 - 07:22
Λεμεσιανό Καρναβάλι: Η «αιχμηρή» τέχνη της σάτιρας – Όταν το κομφετί γίνεται πολιτική κριτική

Λεμεσιανό Καρναβάλι: Η «αιχμηρή» τέχνη της σάτιρας – Όταν το κομφετί γίνεται πολιτική κριτική

  •  21.02.2026 - 07:24
Ψάχνεις που να κάνεις το πικνίκ της Καθαράς Δευτέρας; Επέλεξε ένα από τους εκδρομικούς μας χώρους - Δείτε που βρίσκονται

Ψάχνεις που να κάνεις το πικνίκ της Καθαράς Δευτέρας; Επέλεξε ένα από τους εκδρομικούς μας χώρους - Δείτε που βρίσκονται

  •  21.02.2026 - 07:25

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα