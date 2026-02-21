Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μπαράζ συλλήψεων μέσα σε μια νύχτα - Από πλαστοπροσωπία μέχρι κλοπή από υπάλληλο

 21.02.2026 - 08:05
Μπαράζ συλλήψεων μέσα σε μια νύχτα - Από πλαστοπροσωπία μέχρι κλοπή από υπάλληλο

Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη εφτά προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως κλοπή από υπάλληλο, πλαστοπροσωπία και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 768 οχήματα και ελέγχθηκαν 938 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα έλεγχοι σε 40 υποστατικά, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν 12 καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 297 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας. Διενεργήθηκαν επίσης 477 έλεγχοι αλκοόλης, κατά τους οποίους προέκυψαν 66 καταγγελίες, ενώ άλλη εννέα οδηγοί εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια ναρκωτικών. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 14 οχήματα.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/ την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Σε τροχιά νέων εξελίξεων εισέρχεται το Κυπριακό, καθώς τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν και επίσημα τη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026, μεταξύ του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν.

