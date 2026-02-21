Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΑπαντά ο Ουστέλ σε ΠτΔ: «Ασυμβίβαστες με ειλικρίνεια» οι πρακτικές Ε/κ ηγεσίας για πολιτική ισότητα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απαντά ο Ουστέλ σε ΠτΔ: «Ασυμβίβαστες με ειλικρίνεια» οι πρακτικές Ε/κ ηγεσίας για πολιτική ισότητα

 21.02.2026 - 16:22
Απαντά ο Ουστέλ σε ΠτΔ: «Ασυμβίβαστες με ειλικρίνεια» οι πρακτικές Ε/κ ηγεσίας για πολιτική ισότητα

«Ασυμβίβαστες με την ειλικρίνεια» οι πρακτικές της Ε/κ ηγεσίας σε σχέση με την πολιτική ισότητα, δήλωσε ο «πρωθυπουργός» των κατεχομένων Ουνάλ Ουστέλ, λέγοντας ότι μια πραγματική λύση είναι δυνατή μόνο με την αναγνώριση «των εγγενών δικαιωμάτων του Τ/κ λαού».

Απαντώντας στις δηλώσεις του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη στην 60ή επέτειο του Πανεπιστημίου Φρέντερικ, ο κ. Ουστέλ ανέφερε σε γραπτή του δήλωση, ότι ο λόγος για τον οποίο οι διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό απέτυχαν στο Κρανς-Μοντάνα το 2017 είναι γνωστός σε όλο τον κόσμο και ισχυρίστηκε ότι ο λόγος της κατάρρευσης είναι η ελληνοκυπριακή νοοτροπία που εκπροσωπεί ο ίδιος ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

«Η ελληνοκυπριακή πλευρά, επιβάλλοντας μηδενικά στρατεύματα και μηδενικές εγγυήσεις, απέκλεισε τη βάση για συμβιβασμό και σπατάλησε την ευκαιρία για λύση», υποστήριξε.

Ισχυρίστηκε ακόμη ότι η δήλωση του Προέδρου Χριστοδουλίδη σχετικά με τον ηγέτη των Τ/κ Τουφάν Έρχιουρμαν, ότι αν υποστηρίζει μια λύση δύο κρατών, θα πρέπει να το πει ανοιχτά, αποτελεί πολιτικό ελιγμό που στοχεύει στην εγχώρια κοινή γνώμη. «Είναι σαφές ότι τέτοιες δηλώσεις, που στοχεύουν στη διατήρηση ζωντανών εθνικιστικών αντανακλαστικών, ειδικά πριν από τις βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν στη νότια Κύπρο τον Μάιο, δεν συμβάλλουν στη διαδικασία επίλυσης», πρόσθεσε.

Υποστήριξε ακόμη ότι οι Τ/κ έχουν επανειλημμένα δείξει τη θέλησή τους για λύση, και ότι η Ε/κ πλευρά, που είπε «όχι» στο δημοψήφισμα για το Σχέδιο Ανάν το 2004, όπως ανέφερε, συνεχίζει τη νοοτροπία απόρριψης της λύσης με διαφορετική ρητορική σήμερα. Ο κ. Ουστέλ είπε ότι το γεγονός ότι η Ε/κ ηγεσία αναφέρεται συνεχώς στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, «αγνοώντας τις πρακτικές της που ουσιαστικά δεν αναγνωρίζουν την πολιτική ισότητα του Τ/κ λαού», είναι δήθεν ασυμβίβαστο με την ειλικρίνεια. «Μια πραγματική λύση είναι δυνατή μόνο με την αναγνώριση των εγγενών δικαιωμάτων του Τ/κ λαού», υποστήριξε.

Σημειώνοντας ότι η «τδβκ, μαζί με την μητέρα πατρίδα μας Τουρκία, είμαστε αφοσιωμένοι στον διάλογο, τη διαβούλευση και μια δίκαιη λύση», είπε ότι δεν θα δεχτούν καμία επιβολή «που θα καθιστούσε τον Τ/κ λαό μειονοτικό».

Κάλεσε την Ε/κ ηγεσία «να διδαχθεί από το παρελθόν και να αποδεχτεί την κυρίαρχη ισότητα των Τούρκων της Κύπρου, αντί να καταφεύγει σε ρητορική που επικεντρώνεται στις εκλογές», προσθέτοντας ότι ένας συμβιβασμός είναι εφικτός «με βάση τις υπάρχουσες πραγματικότητες των δύο λαών, όχι μη ρεαλιστικές προσδοκίες».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ιδού το λογότυπο της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου - Δείτε φωτογραφία
Θλίψη: «Έφυγε» η γηραιότερη εγκλωβισμένη του Κορμακίτη: «Στερήθηκε παιδιά και εγγόνια, αγκαλιές και γιορτές»
Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: Ο ρόλος του 20χρονου που συνελήφθη - Πώς φέρεται να εμπλέκεται
Aφθώδης πυρετός: Καταγγέλλουν αδράνεια αρμοδίων οι κτηνοτρόφοι - «Μας είπαν ότι πιθανόν να είναι σταφυλόκοκκος»
Η ατμοσφαιρική ρύπανση απειλή για τον εγκέφαλο – Αυξημένος ο κίνδυνος για νόσο Αλτσχάιμερ
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή η Χρύσια Παπαλεοντίου - Ήταν μόνο 46 χρονών - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Aφθώδης πυρετός: Καταγγέλλουν αδράνεια αρμοδίων οι κτηνοτρόφοι - «Μας είπαν ότι πιθανόν να είναι σταφυλόκοκκος»

 21.02.2026 - 16:06
Επόμενο άρθρο

«Η αντίστροφη μέτρηση μόλις ξεκίνησε»: Ο κανόνας των 30 λεπτών στο πλύσιμο των ρούχων

 21.02.2026 - 16:33
ΠτΔ: «Η επανεκκίνηση των συνομιλιών δεν μπορεί να μετατεθεί» - Πάει σε νέους προορισμούς στις ΗΠΑ για προσέλκυση επενδύσεων

ΠτΔ: «Η επανεκκίνηση των συνομιλιών δεν μπορεί να μετατεθεί» - Πάει σε νέους προορισμούς στις ΗΠΑ για προσέλκυση επενδύσεων

Την έντονη διαφωνία του με την εκτίμηση της Ειδικής Απεσταλμένης του ΟΗΕ για το Κυπριακό για χρονική μετάθεση της ουσιαστικής επανεκκίνησης των συνομιλιών μετά τον Ιούνιο, εκφράζει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Η επανεκκίνηση των συνομιλιών δεν μπορεί να μετατεθεί» - Πάει σε νέους προορισμούς στις ΗΠΑ για προσέλκυση επενδύσεων

ΠτΔ: «Η επανεκκίνηση των συνομιλιών δεν μπορεί να μετατεθεί» - Πάει σε νέους προορισμούς στις ΗΠΑ για προσέλκυση επενδύσεων

  •  21.02.2026 - 13:07
Aφθώδης πυρετός: Καταγγέλλουν αδράνεια αρμοδίων οι κτηνοτρόφοι - «Μας είπαν ότι πιθανόν να είναι σταφυλόκοκκος»

Aφθώδης πυρετός: Καταγγέλλουν αδράνεια αρμοδίων οι κτηνοτρόφοι - «Μας είπαν ότι πιθανόν να είναι σταφυλόκοκκος»

  •  21.02.2026 - 16:06
Στον «αέρα» η πλατφόρμα «ΑΓΟΡΑ» του Φειδία; Επιστολή-παρέμβαση για άμεσο κατέβασμα της

Στον «αέρα» η πλατφόρμα «ΑΓΟΡΑ» του Φειδία; Επιστολή-παρέμβαση για άμεσο κατέβασμα της

  •  21.02.2026 - 14:48
Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: Ο ρόλος του 20χρονου που συνελήφθη - Πώς φέρεται να εμπλέκεται

Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: Ο ρόλος του 20χρονου που συνελήφθη - Πώς φέρεται να εμπλέκεται

  •  21.02.2026 - 17:42
Το Περιβόλι του Προεδρικού στηρίζει ευάλωτες ομάδες για τρίτη συνεχή χρονιά - Το μήνυμα της Πρώτης Κυρίας

Το Περιβόλι του Προεδρικού στηρίζει ευάλωτες ομάδες για τρίτη συνεχή χρονιά - Το μήνυμα της Πρώτης Κυρίας

  •  21.02.2026 - 14:21
Έξαλλος ο ΥΠΑΜ για την απώλεια των εκρηκτικών - Αναφορές για ευθύνες και αμέλεια καθήκοντος σε στελέχη της ΕΦ

Έξαλλος ο ΥΠΑΜ για την απώλεια των εκρηκτικών - Αναφορές για ευθύνες και αμέλεια καθήκοντος σε στελέχη της ΕΦ

  •  21.02.2026 - 11:02
Είσαι λάτρης του καφέ; Η νέα άφιξη πασίγνωστης αλυσίδας στη Λευκωσία που θα σε μαγέψει - Δείτε φωτογραφίες

Είσαι λάτρης του καφέ; Η νέα άφιξη πασίγνωστης αλυσίδας στη Λευκωσία που θα σε μαγέψει - Δείτε φωτογραφίες

  •  21.02.2026 - 13:50
Eurovision Young Musicians 2026: Αυτός είναι ο 18χρονος που θα μας εκπροσωπήσει - Δείτε φωτογραφία

Eurovision Young Musicians 2026: Αυτός είναι ο 18χρονος που θα μας εκπροσωπήσει - Δείτε φωτογραφία

  •  21.02.2026 - 12:00

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα