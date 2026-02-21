«Η αντίστροφη μέτρηση μόλις ξεκίνησε»: Ο κανόνας των 30 λεπτών στο πλύσιμο των ρούχων

Ο Adam Norris, διευθυντής προϊόντων πλυντηρίου στη Hotpoint, το διατυπώνει ξεκάθαρα: «Η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά μόλις τελειώσει ο κύκλος». Όπως εξηγεί, ακόμη και μια μικρή καθυστέρηση μπορεί να επιτρέψει τη συσσώρευση υγρασίας και την εμφάνιση δυσάρεστης μυρωδιάς.

Πώς να αποφύγετε τη μυρωδιά μούχλας

Οι ειδικοί συνιστούν:

Να απλώνετε άμεσα τα ρούχα σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Να διασφαλίζετε ότι είναι πλήρως στεγνά πριν τα αποθηκεύσετε.

Να αφήνετε ανοιχτή την πόρτα του πλυντηρίου μετά τη χρήση, ώστε να στεγνώνει ο κάδος.

Ένα απλό «όπλο» στην καταπολέμηση των οσμών είναι η μαγειρική σόδα. Προσθέτοντας μικρή ποσότητα στον κάδο ή σε μουλιάσμα, βοηθά στην εξουδετέρωση οσμών και στη ρύθμιση του pH του νερού, ενισχύοντας τη δράση του απορρυπαντικού. Σε περιπτώσεις επίμονης μυρωδιάς, προτείνεται μούλιασμα για 30 λεπτά σε ζεστό νερό με σόδα πριν από νέο κύκλο πλύσης.

Ο «κανόνας των 30 λεπτών» δεν απαιτεί επιπλέον κόστος ή εξοπλισμό. Είναι μια απλή υπενθύμιση ότι η φρεσκάδα των ρούχων δεν εξαρτάται μόνο από το απορρυπαντικό, αλλά και από το πόσο γρήγορα θα δράσουμε μόλις ακουστεί το σήμα λήξης του πλυντηρίου.