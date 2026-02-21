Aφθώδης πυρετός: Καταγγέλλουν αδράνεια αρμοδίων οι κτηνοτρόφοι - «Μας είπαν ότι πιθανόν να είναι σταφυλόκοκκος»

Σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ ο ιδιοκτήτης κτηνοτροφικής μονάδας με περίπου 2.200 ζώα στην Ορόκλινη Γιώργος Δημητρίου, ανέφερε ότι «το φαινόμενο του αφθώδη πυρετού έχει εμφανιστεί το Σαββατοκύριακο, 14-15 Φεβρουαρίου». Τη Δευτέρα 16/2, είπε, «είχαμε έντονες γαγγραινωδεις μαστίτιδες. Φέραμε ιδιώτες κτηνιάτρους και μας είπαν ότι πιθανόν να είναι σταφυλόκοκκος».

Ο κ. Δημητρίου πρόσθεσε πως «μέχρι να γίνουν οι ανάλογες διεργασίες για να εντοπίσουμε ακριβώς το πρόβλημα, γιατί εξακολουθούσε να υπάρχει το πρόβλημα με αυξητική τάση, με την γαλακτοπαραγωγή να έχει πέσει πάρα πολύ, οικονομικά αρχίσαμε να διερωτόμαστε πως δεν θα βγαίνουμε με τίποτα από μέσα».

Ανέφερε πως «ενημερώσαμε το επαρχιακό κτηνιατρείο πως έχουμε αυτό το σοβαρό πρόβλημα. Μετά από το φαινόμενο στα Λειβάδια είπαμε πως είμαστε τόσο κοντά που μπορεί να είναι και σε εμάς αφθώδης πυρετός».

Σημείωσε πως «χθες Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου από το πρωί κτηνιατρικοί λειτουργοί και κτηνίατροι έχουν πάρει αιμοληψίες έχουν πάρει σάλιο, γάλα, θερμοκρασίες και καλλιέργεια από τις δύο κτηνοτροφικές μονάδες», προσθέτοντας ότι χθες βραδυ, στις 23:00 «οι εργαστηριακές αναλύσεις έχουν δείξει ότι είμαστε 100% θετικοί στον αφθώδη πυρετό».

Ο ίδιος ανέφερε πως «τα ζώα εξακολουθούν να είναι σε άσχημη κατάσταση, άρρωστα, δεν έχουν όρεξη να πάνε στο φαγητό τους οι μαστίτιδες εξακολουθούν να υπάρχουν και αναμένουμε από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες να λάβουν τα δέοντα μέτρα και πρωτόκολλα». Αλλά, πρόσθεσε, «απ' ότι αντιλαμβάνεστε είμαστε μόνοι μας και περιμένουμε να σώσουμε ότι σώζεται».

Ο κ. Δημητρίου επανέλαβε πως «τα αποτελέσματα ανεπίσημα ήταν από ψες η ώρα 23:00». Αν ήθελαν, είπε, «να εφαρμόσουν πρωτόκολλα για να μην εξαπλωθεί ο ιός παγκύπρια θα έπρεπε τουλάχιστον να αποκλείσουν την περιοχή, να απολυμμάνουν τα ελαστικά των οχημάτων και τους χώρους και όχι να είναι η κατάσταση ένα ξέφραγο αμπέλι».

Ανέφερε πως «το πιο τραγικό ή τραγελαφικό θα έλεγα από όλα αυτά είναι το ότι η ώρα 10:30-11:00 το φορτηγό του ΣΕΚΑΠ που μεταφέρει τα νεκρά ζώα μπήκε από την μια είσοδο της κτηνοτροφικής χωρίς κανένα έλεγχο και χωρίς κανένα ψεκασμό μαζεύει τα νεκρά ζώα και φεύγει να πάει σε διπλανή κοινότητα είτε Τρούλλους είτε Αραδίππου να παραλάβει και από εκεί τα νεκρά ζώα».

Διερωτήθηκε αν «αντιλαμβάνονται αυτοί οι άνθρωποι ότι η διασπορά αυτού του ιού είναι ταχεία, ραγδαία;»

«Είμαστε σε απόγνωση. Πρόσφατα έχουμε μπει στα Ευρωπαϊκά προγράμματα ανάπτυξης και έχουμε επενδύσει εκατομμύρια σε αυτή την δουλειά. Αν το κράτος δεν στηρίξει αυτόν τον κλάδο, τότε καιγόμαστε», είπε και διερωτήθηκε πως θα αντέξουν οικονομικά.

Ο Κυριάκος Κυριάκου επίσης κτηνοτρόφος της περιοχής ανέφερε στις δικές του δηλώσεις πως «τα συμπτώματα εμφανίστηκαν την Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, ήρθε ο ιδιώτης κτηνίατρος τα είδε και είπε ότι είναι σταφυλόκοκκος». «Στα ζώα τα δικά μου ήταν κάπως διαφορετικά τα συμπτώματα του Γιώργου ήταν στα μεγάλα τα ζώα του ενώ εμένα και στα μεγάλα και στα μικρά», είπε.

Ανέφερε πως «πενήντα αρνιά την ημέρα πέθαιναν. Ο ιδιώτης κτηνίατρος μιλά για σύμπτωμα σταφυλόκοκκου την Τρίτη 17/2 το μεσημέρι. Πέμπτη 19/2 νύκτα κάποια φάρμακα που τους δώσαμε δεν είδαμε καμία βελτίωση όμως τα συμπτώματα δεν ήταν για αφθώδη πυρετό».

«Ενημερώσαμε τις κτηνιατρικές υπηρεσίες ήρθαν έπιασαν σάλιο και από τα μικρά των δέκα ημερών και βγήκαν θετικά στον αφθώδη πυρετό χωρίς συμπτώματα», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για το εάν ο ιός ήρθε από τα κατεχόμενα απάντησε «δεν γνωρίζω».

Σε ερώτηση αν από τις 0900 το πρωί που ενημερώθηκαν επίσημα ως τις 1200 δεν έχουν ληφθεί μέτρα, έθεσε το ερώτημα: «Είδατε κάτι εσείς; Είστε εδώ τόση ώρα, είδατε κάτι;»

Σύμφωνα με τον κ. Κυριάκου «είναι τραγελαφικό αυτό που συμβαίνει. Όλοι γνωρίζουν και ο πιο αδαής γνωρίζει ότι αυτός ο ιός έχει υψηλή μεταδοτικότητα ακόμα και με τον αέρα μεταδίδεται και αντί να είναι στον χώρο λειτουργοί των υπηρεσιών να επιβληθούν της κατάστασης και να εφαρμοστούν τα πρωτόκολλα που υπάρχουν δυστυχώς βλέπετε και από μόνοι σας δεν υπάρχει κανείς σε αυτό το σημείο».

Σε ερώτηση για το τι τους είπε η Υπουργός Γεωργίας ο κ. Κυριάκου ανέφερε πως ο ίδιος μίλησε με τον Επαρχιακό των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και του είπε πως «είναι αργός θάνατος αυτό το πράγμα» και ζήτησε αν θα θανατώσουν τα ζώα. «Η απάντηση που μου έδωσε ήταν "δεν έχουμε προσωπικό"», είπε. Διερωτήθηκε αν «θα τις αφήσουν εδώ; που θα πάει ο ιός;»

Σε ερώτηση για το πως όλο αυτό θα μετακυλιστεί στην οικονομία και στους κτηνοτρόφους απάντησε πως «είναι αλυσίδα. Εμείς κλείσαμε, εμείς χρεοκοπήσαμε. Θα έχουν συνέπειες οι τυροκόμοι σε εμπόρους ζωοτροφών. Είναι αλυσίδα και είναι μεγάλο το χτύπημα».

Ο κ. Κυριάκου ανέφερε ότι σε συνομιλία που είχαν οι κτηνοτρόφοι με την Υπουργό Γεωργίας τους ανέφερε πως θα πρέπει να ακολουθηθούν οι οδηγίες των κτηνιάτρων.

Σε ανακοίνωσή τους οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αναφέρουν ότι «από νωρίς το πρωί σήμερα οι δύο κτηνοτρόφοι των οποίων τα δείγματα επιβεβαιώθηκαν ως θετικά ενημερώθηκαν άμεσα για το αποτέλεσμα των εργαστηριακών εξετάσεων και για τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν» και ότι «τους δόθηκαν σαφείς οδηγίες όπως μην εισέρχεται ή εξέρχεται οποιοδήποτε πρόσωπο από τις μονάδες τους και όπως συνεχίσουν κανονικά τη φροντίδα των ζώων τους μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών που προβλέπει η νομοθεσία».

Παράλληλα, αναφέρεται ότι «ενημερώθηκε η ανάδοχος εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων, προκειμένου να προχωρήσει στην παραλαβή των ζώων με κατάλληλα κλειστά οχήματα μεταφοράς και με πλήρη εφαρμογή των διαδικασιών απολύμανσης που προβλέπονται από τα σχετικά πρωτόκολλα».

Σημειώνεται, επίσης, ότι, «με βάση την πληροφόρηση που έχει μέχρι στιγμής ληφθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, φαίνεται ότι κατά τη συγκεκριμένη διαδικασία δεν τηρήθηκαν πλήρως οι οδηγίες που είχαν δοθεί» και γι’ αυτό οι αρμόδιες αρχές θα προχωρήσουν στις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες.

Για την οριοθέτηση και έλεγχο της περιοχής που τίθεται σε περιορισμό, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αναφέρουν ότι υπήρξε συνεργασία με την Αστυνομία Ορόκλινης, όπως προβλέπεται από τα πρωτόκολλα διαχείρισης τέτοιων περιστατικών, και προσθέτουν ότι «η χρονική διάρκεια που απαιτήθηκε για την εφαρμογή των σχετικών μέτρων συνδέεται με την ανάγκη να προηγηθεί η ορθή τεχνική οριοθέτηση της ζώνης ελέγχου, διαδικασία που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων».

Υπενθυμίζουν «ότι η τήρηση βασικών μέτρων βιοασφάλειας, όπως η απολύμανση κατά την είσοδο και έξοδο από κτηνοτροφικές μονάδες, αποτελεί πάγια και στοιχειώδη υποχρέωση όλων των κτηνοτρόφων, την οποία πρέπει να τηρούν» και ότι η είσοδος ή έξοδος από μονάδες χωρίς την εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών απολύμανσης βρίσκεται εκτός των πρωτοκόλλων βιοασφάλειας.

