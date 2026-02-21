Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΜητέρα στην Κυψέλη κατήγγειλε σεξουαλική κακοποίηση της 25χρονης ΑμεΑ κόρη της από άνδρα που τη βοηθούσε στα ψώνια
ΕΛΛΑΔΑ

Μητέρα στην Κυψέλη κατήγγειλε σεξουαλική κακοποίηση της 25χρονης ΑμεΑ κόρη της από άνδρα που τη βοηθούσε στα ψώνια

 21.02.2026 - 14:48
Μητέρα στην Κυψέλη κατήγγειλε σεξουαλική κακοποίηση της 25χρονης ΑμεΑ κόρη της από άνδρα που τη βοηθούσε στα ψώνια

Σοβαρή καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση μιας 25xρονης ΑμεΑ στην Κυψέλη εξετάζουν οι Αρχές, έπειτα από αναφορά της μητέρας της, η οποία φέρεται να διαπίστωσε το περιστατικό μέσω καμερών που υπήρχαν μέσα στο σπίτι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μητέρα φέρεται να αντιλήφθηκε την κακοποίηση όταν παρακολούθησε υλικό από κάμερες που βρίσκονται εγκατεστημένες εντός της οικίας.

Ως φερόμενος δράστης αναφέρεται άνδρας αλβανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να βοηθούσε τη μητέρα με τα ψώνια και να διαμένει στην ίδια περιοχή. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το κορίτσι είχε και μία δίδυμη αδελφή, επίσης ΑμεΑ. Το ένα από τα δύο κορίτσια φέρεται να υπέστη σεξουαλική κακοποίηση, ενώ στο δεύτερο, ο δράστης, φέρεται να επιχείρησε να επιτεθεί χωρίς να καταφέρει, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, να ολοκληρώσει την πράξη.

Τα δύο κορίτσια έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις, ενώ η μητέρα βρίσκεται στο Αστυνομικό Τμήμα και δίνει κατάθεση. Οι Αρχές αναζητούν τον Αλβανό φερόμενο ως δράστη.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θρήνος για 27χρονη influencer: Έφυγε από τη ζωή μετά από επιπλοκές αισθητικής επέμβασης - Δείτε φωτογραφίες
Μην το χάσεις! Διάσημο εστιατόριο μετακομίζει στην ορεινή Λεμεσό - Δείτε πότε
VIDEO: Τρελές περιπέτειες για τον ερπετολόγο Γιάννη Αγγελή - Η στιγμή που πιάνει κόμπρα και της δίνει «καυτό» φιλί
VIDEO: Πώς υποψήφιοι κατάφεραν να ξεγελάσουν τον Φειδία - Πότε το ανακάλυψε και τι μέτρα έλαβε
Χαμός στο TikTok: Ο Μητσοτάκης χορεύει «JALLA» και γίνεται VIRAL
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή η Χρύσια Παπαλεοντίου - Ήταν μόνο 46 χρονών - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στον «αέρα» η πλατφόρμα «ΑΓΟΡΑ» του Φειδία; Επιστολή-παρέμβαση για άμεσο κατέβασμα της

 21.02.2026 - 14:48
Επόμενο άρθρο

VIDEO - Klavdia: «Η χρονιά από την Eurovision και μετά ήταν τόσο διαφορετική»

 21.02.2026 - 15:00
ΠτΔ: «Η επανεκκίνηση των συνομιλιών δεν μπορεί να μετατεθεί» - Πάει σε νέους προορισμούς στις ΗΠΑ για προσέλκυση επενδύσεων

ΠτΔ: «Η επανεκκίνηση των συνομιλιών δεν μπορεί να μετατεθεί» - Πάει σε νέους προορισμούς στις ΗΠΑ για προσέλκυση επενδύσεων

Την έντονη διαφωνία του με την εκτίμηση της Ειδικής Απεσταλμένης του ΟΗΕ για το Κυπριακό για χρονική μετάθεση της ουσιαστικής επανεκκίνησης των συνομιλιών μετά τον Ιούνιο, εκφράζει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Η επανεκκίνηση των συνομιλιών δεν μπορεί να μετατεθεί» - Πάει σε νέους προορισμούς στις ΗΠΑ για προσέλκυση επενδύσεων

ΠτΔ: «Η επανεκκίνηση των συνομιλιών δεν μπορεί να μετατεθεί» - Πάει σε νέους προορισμούς στις ΗΠΑ για προσέλκυση επενδύσεων

  •  21.02.2026 - 13:07
Έντονη ανησυχία λόγω του αφθώδη πυρετού: Δύο νέες κτηνοτροφικές μονάδες σε καραντίνα - Δείτε σε ποια περιοχή

Έντονη ανησυχία λόγω του αφθώδη πυρετού: Δύο νέες κτηνοτροφικές μονάδες σε καραντίνα - Δείτε σε ποια περιοχή

  •  21.02.2026 - 13:15
Στον «αέρα» η πλατφόρμα «ΑΓΟΡΑ» του Φειδία; Επιστολή-παρέμβαση για άμεσο κατέβασμα της

Στον «αέρα» η πλατφόρμα «ΑΓΟΡΑ» του Φειδία; Επιστολή-παρέμβαση για άμεσο κατέβασμα της

  •  21.02.2026 - 14:48
Το Περιβόλι του Προεδρικού στηρίζει ευάλωτες ομάδες για τρίτη συνεχή χρονιά - Το μήνυμα της Πρώτης Κυρίας

Το Περιβόλι του Προεδρικού στηρίζει ευάλωτες ομάδες για τρίτη συνεχή χρονιά - Το μήνυμα της Πρώτης Κυρίας

  •  21.02.2026 - 14:21
Αμερικανοί Γερουσιαστές: «Είμαστε τυχεροί που o Νίκος Χριστοδουλίδης είναι ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας»

Αμερικανοί Γερουσιαστές: «Είμαστε τυχεροί που o Νίκος Χριστοδουλίδης είναι ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας»

  •  21.02.2026 - 13:30
Έξαλλος ο ΥΠΑΜ για την απώλεια των εκρηκτικών - Αναφορές για ευθύνες και αμέλεια καθήκοντος σε στελέχη της ΕΦ

Έξαλλος ο ΥΠΑΜ για την απώλεια των εκρηκτικών - Αναφορές για ευθύνες και αμέλεια καθήκοντος σε στελέχη της ΕΦ

  •  21.02.2026 - 11:02
Είσαι λάτρης του καφέ; Η νέα άφιξη πασίγνωστης αλυσίδας στη Λευκωσία που θα σε μαγέψει - Δείτε φωτογραφίες

Είσαι λάτρης του καφέ; Η νέα άφιξη πασίγνωστης αλυσίδας στη Λευκωσία που θα σε μαγέψει - Δείτε φωτογραφίες

  •  21.02.2026 - 13:50
Eurovision Young Musicians 2026: Αυτός είναι ο 18χρονος που θα μας εκπροσωπήσει - Δείτε φωτογραφία

Eurovision Young Musicians 2026: Αυτός είναι ο 18χρονος που θα μας εκπροσωπήσει - Δείτε φωτογραφία

  •  21.02.2026 - 12:00

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα