Συρία: Οι Κούρδοι παρέδωσαν στις συριακές αρχές το αεροδρόμιο του Καμισλί
ΔΙΕΘΝΗ

Συρία: Οι Κούρδοι παρέδωσαν στις συριακές αρχές το αεροδρόμιο του Καμισλί

 21.02.2026 - 22:27
Συρία: Οι Κούρδοι παρέδωσαν στις συριακές αρχές το αεροδρόμιο του Καμισλί

 21.02.2026 - 22:27

Οι συριακές αρχές έθεσαν υπό τον έλεγχό τους το αεροδρόμιο του Καμισλί, που μέχρι πρότινος ελεγχόταν από τις κουρδικές δυνάμεις, στο πλαίσιο της διαδικασίας ενσωμάτωσής τους στο κράτος, μετέδωσε σήμερα το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο Sana.

Η κουρδική μειονότητα, που είχε ιδρύσει μια αυτόνομη ζώνη στη βόρεια Συρία αναγκάστηκε, ευρισκόμενη υπό την πίεση του συριακού στρατού, να παραχωρήσει πολλά προπύργιά της στις κυβερνητικές δυνάμεις. Το αεροδρόμιο του Καμισλί, που το κατέλαβαν οι Κούρδοι μετά την ανατροπή, στα τέλη του 2024, του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, περνάει τώρα στον έλεγχο της ισλαμιστικής κυβέρνησης του προέδρου Άχμαντ αλ Σάρα.

Στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Αεροπορίας επιθεώρησαν σήμερα τον χώρο και «συζήτησαν τρόπους για την επανέναρξη της δραστηριότητάς του» με βάση τους διεθνείς κανόνες, γράφει το Sana. Πρόκειται για «ένα σημαντικό βήμα στη διαδικασία ενοποίησης της διαχείρισης των αεροδρομίων υπό την αιγίδα του κράτους» ανέφερε ο διευθυντής της ΓΔΠΑ, Ομάρ αλ Χουσάρι.

Το αεροδρόμιο του Καμισλί, το μοναδικό στη βορειοανατολική Συρία, ήταν επί χρόνια ένας ζωτικής σημασίας κόμβος για τους κατοίκους της περιοχής, ιδίως κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου (2011-24). Παρέμεινε υπό τον έλεγχο της Δαμασκού και εξυπηρετούσε τακτικές πτήσεις, συνδέοντας την πόλη με την πρωτεύουσα. Χρησιμοποιήθηκε επίσης ως στρατιωτική βάση της Ρωσίας, στενού συμμάχου του Άσαντ, από τον Νοέμβριο του 2019. Σταμάτησε τη λειτουργία του μετά την ανατροπή του Άσαντ και η Μόσχα απέσυρε τις δυνάμεις της στις αρχές του 2026.

Εκτός από το αεροδρόμιο, οι Κούρδοι πρέπει να αποδώσουν στο κράτος τις πετρελαιοπηγές, την κυριότερη πηγή χρηματοδότησης της αυτόνομης διοίκησης τους, τα μεθοριακά φυλάκια και να ενσωματώσουν τις δυνάμεις τους σε τέσσερις ταξιαρχίες, με βάση τη συμφωνία που ανακοινώθηκε στα τέλη Ιανουαρίου.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

 21.02.2026 - 22:07
Την έντονη διαφωνία του με την εκτίμηση της Ειδικής Απεσταλμένης του ΟΗΕ για το Κυπριακό για χρονική μετάθεση της ουσιαστικής επανεκκίνησης των συνομιλιών μετά τον Ιούνιο, εκφράζει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

  •  21.02.2026 - 13:07
  •  21.02.2026 - 21:42
  •  21.02.2026 - 14:48
  •  21.02.2026 - 17:42
  •  21.02.2026 - 20:34
  •  21.02.2026 - 18:33
  •  21.02.2026 - 19:52
  •  21.02.2026 - 12:00

